Сравнение операторов '!=' и '<>' в Oracle SQL: разница и производительность

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Да, вы вполне правы, в Oracle SQL операторы != и <> синонимичны и оба означают "не равно". Между ними функциональной разницы нет, и выбор будет зависеть только от ваших личных предпочтений в области синтаксиса. Оператор <> считается более узнаваемым, так как соответствует стандарту ANSI SQL. Оба оператора могут быть использованы в запросах следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT * FROM clients WHERE balance != 0; -- Использование "!=" для поиска клиентов с ненулевым балансом! SELECT * FROM clients WHERE balance <> 0; -- Использование "<>" для достижения той же цели с помощью другого оператора

Обе конструкции приведут к одинаковым результатам. Ваш выбор зависит от читаемости и станов принятых в команде или компании по стилю кода.

Полный набор операторов неравенства в Oracle

Oracle SQL предоставляет четыре различных оператора для выражения неравенства: <> , != , ^= , и ¬= , приведенные здесь в порядке убывания их популярности.

Оператор Заметки <> Стандартное обозначение != Широко распространённая альтернатива ^= Используется реже ¬= Относительно неизвестная форма

Все эти операторы в равной степени пригодны для выполнения сравнений.

Исторический контекст и стандарты кодирования

Исторически, выбор между != и <> следует истории развития наборов символов в области компьютерных технологий. <> , визуально олицетворящее понятие неравенства, быстро прижилось в качестве его обозначения.

Что касается стиля и стандартов кодирования, <> может облегчить переносимость кода между разными SQL диалектами, которые стремятся следовать стандарту ANSI SQL. Программистам, переехавшим из других сфер, где преобладает != , может быть более удобно использовать его по соображениям согласованности своего кода.

Развенчивание мифов о производительности и оптимизация баз данных

В отношении производительности != и <> важно развеять мифы, так как эмпирических доказательств каких-либо различий никто не приводит. Любые утверждения о более высокой эффективности одного оператора над другим не подтверждены и не должны влиять на ваш выбор.

Тем не менее в контексте оптимизации процесса, связанного с планами выполнения или кэшем запросов, обратите внимание на то, что замена одного оператора другим может привести к тому, что Oracle сформирует новый план выполнения, что, в свою очередь, перекладывает дополнительную нагрузку на систему.

Визуализация

Для наглядности можно сравнить различие между != и <> со взаимоотношениями идентических близнецов:

Markdown Скопировать код | Символ | Изображение | Значение | | ------ | ------------- | ------------------------ | | != | 👦 | "Ты не Стив?" | | <> | 👦 | "Ты точно не Боб?" |

Оба вопроса направлены на то, чтобы установить, стоит перед нами кто-то, кроме Боба. Близнецы воспринимаются одинаково:

Markdown Скопировать код | Ситуация | Ответ | | ------------------------- | -------- | | Стив скажет != (👦?) | Да ✅ | | Стив скажет <> (👦?) | Да ✅ | | Боб скажет != (👦?) | Нет ❌ | | Боб скажет <> (👦?) | Нет ❌ |

Вывод: Независимо от того, какой оператор вы используете, != или <> , в Oracle SQL результат будет одинаковым. Это просто два разных способа перевести "не равно"!

Переход к взаимодействию и лучшим практикам

При работе в условиях использования разных баз данных или переноса кода важно учитывать совместимость операторов. Тут <> , как элемент стандарта ANSI SQL, имеет очевидное преимущество, которое может упростить процесс миграции кода.

Согласно лучшим практикам, в Oracle SQL не существует строгого правила по выбору оператора. Основное внимание следует уделять стандартам команды, личным предпочтениям и единообразности в использовании операторов во всей кодовой базе.

Роль выбора в ясности кода

Иногда выбор между != и <> определяется дизайнерскими решениями и читаемостью кода. Разработчики могут предпочитать один из операторов другому в пользовательских функциях, триггерах или сложных SQL-запросах, исходя из визуальных подсказок.

При проведении код-ревью и коллективной работы над кодом выбранный вами оператор будет играть роль в семантической прозрачности и восприятии кода среди разработчиков, знакомых с различными SQL диалектами.

