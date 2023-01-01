Сравнение операторов '!=' и '<>' в Oracle SQL: разница и производительность

Быстрый ответ

Да, вы вполне правы, в Oracle SQL операторы != и <> синонимичны и оба означают "не равно". Между ними функциональной разницы нет, и выбор будет зависеть только от ваших личных предпочтений в области синтаксиса. Оператор <> считается более узнаваемым, так как соответствует стандарту ANSI SQL. Оба оператора могут быть использованы в запросах следующим образом:

SQL

SELECT * FROM clients WHERE balance != 0;  -- Использование "!=" для поиска клиентов с ненулевым балансом!
SELECT * FROM clients WHERE balance <> 0;  -- Использование "<>" для достижения той же цели с помощью другого оператора

Обе конструкции приведут к одинаковым результатам. Ваш выбор зависит от читаемости и станов принятых в команде или компании по стилю кода.

Полный набор операторов неравенства в Oracle

Oracle SQL предоставляет четыре различных оператора для выражения неравенства: <>, !=, ^=, и ¬=, приведенные здесь в порядке убывания их популярности.

Оператор Заметки
<> Стандартное обозначение
!= Широко распространённая альтернатива
^= Используется реже
¬= Относительно неизвестная форма

Все эти операторы в равной степени пригодны для выполнения сравнений.

Исторический контекст и стандарты кодирования

Исторически, выбор между != и <> следует истории развития наборов символов в области компьютерных технологий. <>, визуально олицетворящее понятие неравенства, быстро прижилось в качестве его обозначения.

Что касается стиля и стандартов кодирования, <> может облегчить переносимость кода между разными SQL диалектами, которые стремятся следовать стандарту ANSI SQL. Программистам, переехавшим из других сфер, где преобладает !=, может быть более удобно использовать его по соображениям согласованности своего кода.

Развенчивание мифов о производительности и оптимизация баз данных

В отношении производительности != и <> важно развеять мифы, так как эмпирических доказательств каких-либо различий никто не приводит. Любые утверждения о более высокой эффективности одного оператора над другим не подтверждены и не должны влиять на ваш выбор.

Тем не менее в контексте оптимизации процесса, связанного с планами выполнения или кэшем запросов, обратите внимание на то, что замена одного оператора другим может привести к тому, что Oracle сформирует новый план выполнения, что, в свою очередь, перекладывает дополнительную нагрузку на систему.

Визуализация

Для наглядности можно сравнить различие между != и <> со взаимоотношениями идентических близнецов:



| Символ | Изображение   | Значение                |
| ------ | ------------- | ------------------------ |
| !=     | 👦            | "Ты не Стив?"            |
| <>     | 👦            | "Ты точно не Боб?"       |

Оба вопроса направлены на то, чтобы установить, стоит перед нами кто-то, кроме Боба. Близнецы воспринимаются одинаково:



| Ситуация                  | Ответ    |
| ------------------------- | -------- |
| Стив скажет != (👦?)      | Да ✅     |
| Стив скажет <> (👦?)      | Да ✅     |
| Боб скажет != (👦?)       | Нет ❌    |
| Боб скажет <> (👦?)       | Нет ❌    |

Вывод: Независимо от того, какой оператор вы используете, != или <>, в Oracle SQL результат будет одинаковым. Это просто два разных способа перевести "не равно"!

Переход к взаимодействию и лучшим практикам

При работе в условиях использования разных баз данных или переноса кода важно учитывать совместимость операторов. Тут <>, как элемент стандарта ANSI SQL, имеет очевидное преимущество, которое может упростить процесс миграции кода.

Согласно лучшим практикам, в Oracle SQL не существует строгого правила по выбору оператора. Основное внимание следует уделять стандартам команды, личным предпочтениям и единообразности в использовании операторов во всей кодовой базе.

Роль выбора в ясности кода

Иногда выбор между != и <> определяется дизайнерскими решениями и читаемостью кода. Разработчики могут предпочитать один из операторов другому в пользовательских функциях, триггерах или сложных SQL-запросах, исходя из визуальных подсказок.

При проведении код-ревью и коллективной работы над кодом выбранный вами оператор будет играть роль в семантической прозрачности и восприятии кода среди разработчиков, знакомых с различными SQL диалектами.

Полезные материалы

  1. Сравнительные условия в Oracle — Ознакомьтесь с официальной документацией Oracle по сравнению данных.
  2. SQL Server – использовать != или <> в T-SQL? – Stack Overflow — Ответы сообщества на вопрос об использовании != и <>.
  3. Часто задаваемые вопросы о SQL – Oracle FAQ — Полезная сборка вопросов и ответов по SQL, в том числе вопрос о разнице между операторами.
  4. Рекомендации по стилем кода SQL от Simon HolywellРуководство, призывающее использовать <> вместо !=.
  5. Вопросы экспертам — Форум экспертов Oracle для обсуждения тонкостей использования SQL, в том числе и дебаты о премуществах != и <>.
Какова разница между операторами '!=' и '<>' в Oracle SQL?
1 / 5

