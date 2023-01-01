Сравнение операторов '!=' и '<>' в Oracle SQL: разница и производительность
Быстрый ответ
Да, вы вполне правы, в Oracle SQL операторы
!= и
<> синонимичны и оба означают "не равно". Между ними функциональной разницы нет, и выбор будет зависеть только от ваших личных предпочтений в области синтаксиса. Оператор
<> считается более узнаваемым, так как соответствует стандарту ANSI SQL. Оба оператора могут быть использованы в запросах следующим образом:
SELECT * FROM clients WHERE balance != 0; -- Использование "!=" для поиска клиентов с ненулевым балансом!
SELECT * FROM clients WHERE balance <> 0; -- Использование "<>" для достижения той же цели с помощью другого оператора
Обе конструкции приведут к одинаковым результатам. Ваш выбор зависит от читаемости и станов принятых в команде или компании по стилю кода.
Полный набор операторов неравенства в Oracle
Oracle SQL предоставляет четыре различных оператора для выражения неравенства:
<>,
!=,
^=, и
¬=, приведенные здесь в порядке убывания их популярности.
|Оператор
|Заметки
|
<>
|Стандартное обозначение
|
!=
|Широко распространённая альтернатива
|
^=
|Используется реже
|
¬=
|Относительно неизвестная форма
Все эти операторы в равной степени пригодны для выполнения сравнений.
Исторический контекст и стандарты кодирования
Исторически, выбор между
!= и
<> следует истории развития наборов символов в области компьютерных технологий.
<>, визуально олицетворящее понятие неравенства, быстро прижилось в качестве его обозначения.
Что касается стиля и стандартов кодирования,
<> может облегчить переносимость кода между разными SQL диалектами, которые стремятся следовать стандарту ANSI SQL. Программистам, переехавшим из других сфер, где преобладает
!=, может быть более удобно использовать его по соображениям согласованности своего кода.
Развенчивание мифов о производительности и оптимизация баз данных
В отношении производительности
!= и
<> важно развеять мифы, так как эмпирических доказательств каких-либо различий никто не приводит. Любые утверждения о более высокой эффективности одного оператора над другим не подтверждены и не должны влиять на ваш выбор.
Тем не менее в контексте оптимизации процесса, связанного с планами выполнения или кэшем запросов, обратите внимание на то, что замена одного оператора другим может привести к тому, что Oracle сформирует новый план выполнения, что, в свою очередь, перекладывает дополнительную нагрузку на систему.
Визуализация
Для наглядности можно сравнить различие между
!= и
<> со взаимоотношениями идентических близнецов:
| Символ | Изображение | Значение |
| ------ | ------------- | ------------------------ |
| != | 👦 | "Ты не Стив?" |
| <> | 👦 | "Ты точно не Боб?" |
Оба вопроса направлены на то, чтобы установить, стоит перед нами кто-то, кроме Боба. Близнецы воспринимаются одинаково:
| Ситуация | Ответ |
| ------------------------- | -------- |
| Стив скажет != (👦?) | Да ✅ |
| Стив скажет <> (👦?) | Да ✅ |
| Боб скажет != (👦?) | Нет ❌ |
| Боб скажет <> (👦?) | Нет ❌ |
Вывод: Независимо от того, какой оператор вы используете,
!= или
<>, в Oracle SQL результат будет одинаковым. Это просто два разных способа перевести "не равно"!
Переход к взаимодействию и лучшим практикам
При работе в условиях использования разных баз данных или переноса кода важно учитывать совместимость операторов. Тут
<>, как элемент стандарта ANSI SQL, имеет очевидное преимущество, которое может упростить процесс миграции кода.
Согласно лучшим практикам, в Oracle SQL не существует строгого правила по выбору оператора. Основное внимание следует уделять стандартам команды, личным предпочтениям и единообразности в использовании операторов во всей кодовой базе.
Роль выбора в ясности кода
Иногда выбор между
!= и
<> определяется дизайнерскими решениями и читаемостью кода. Разработчики могут предпочитать один из операторов другому в пользовательских функциях, триггерах или сложных SQL-запросах, исходя из визуальных подсказок.
При проведении код-ревью и коллективной работы над кодом выбранный вами оператор будет играть роль в семантической прозрачности и восприятии кода среди разработчиков, знакомых с различными SQL диалектами.
