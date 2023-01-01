SQL запрос: поиск записей без соответствия в другой таблице

Быстрый ответ

Для того чтобы выделить заданные записи из tableA , которые не имеют пары в tableB , вы можете использовать комбинацию LEFT JOIN и IS NULL:

SQL Скопировать код SELECT a.* FROM tableA a LEFT JOIN tableB b ON a.id = b.id WHERE b.id IS NULL;

В результате, несопоставимые с tableB записи из tableA будут отображены в полном размере, так как они не имеют соответствия в tableB , что подтверждается условием b.id IS NULL .

Разъяснение работы LEFT JOIN и IS NULL

Разберём, как работает связка LEFT JOIN и IS NULL . Применяя LEFT JOIN , мы получаем все записи из tableA , а также соответствующие им записи из tableB . Если в tableB нет соответствия для записи из tableA , то соответствующие поля tableB будут равны null.

Далее, используя оператор WHERE , мы отфильтровываем записи, где b.id IS NULL , что позволяет выделить записи из tableA , у которых нет соответствия в tableB .

Если запрос содержит множество столбцов или сложные условия, может потребоваться проверить на null каждое входящее поле из tableB .

Изучение других методов поиска

В SQL существует большое количество методов поиска записей в tableA , которые не имеют соответствия в tableB .

Метод NOT IN

Вы можете использовать NOT IN в сочетании с подзапросом:

SQL Скопировать код SELECT * FROM tableA WHERE id NOT IN (SELECT id FROM tableB);

Запрос отфильтрует те записи tableA , которые не найдены в tableB . Однако будьте внимательны с полями NULL в tableB , так как они могут нарушить логику NOT IN .

Использование EXCEPT

Для отсеивания записей, присутствующих в одном запросе, но отсутствующих в другом, можно использовать оператор EXCEPT :

SQL Скопировать код SELECT id FROM tableA EXCEPT SELECT id FROM tableB;

Оператор EXCEPT выделит те записи tableA , которые не обнаружены в tableB .

Оптимизация запросов

При операциях с большими объемами данных производительность становится критичной. Индексация столбцов и замена NOT IN на NOT EXISTS могут значительно ускорить выполнение запросов:

SQL Скопировать код SELECT a.* FROM tableA a WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM tableB b WHERE a.id = b.id );

При использовании NOT EXISTS , проверка быстро прерывается в случае первого обнаруженного несоответствия, эффективно экономя время и ресурсы системы.

Поддержание целостности данных

Обработка NULL значений

В результате LEFT JOIN , поля должны быть готовы принять значения null. Если в tableA используются столбцы с внешними ключами, не принимающие значения null для tableB , то с использованием LEFT JOIN соединенно с IS NULL эти строки не будут отображены.

Соответствие типов данных

Важно следить за стабильностью типов данных и избегать неявных преобразований типов данных в условиях соединения, так как это может ухудшить производительность.

Применение индексов

Придание соединяемым столбцам хороших индексов значительно повысит скорость выполнения запросов на больших объемах данных.

Визуализация

Строки, которые не принимают участие в соединении, выходят на "танцпол" SQL следующим образом:

Markdown Скопировать код Танцпол (💃🕺): - Большая часть в парах: Таблица A (✅) и Таблица B (✅). - INNER JOIN отображает только гармоничные пары: ✅💞✅.

А вот "солисты" с одной стороны:

Markdown Скопировать код Не найденные пары из Таблицы A (❌): Подумайте о прожекторе, направленном на записи Таблицы A (❌🕵️‍♂️), которые не имеют пар в Таблице B. Эти записи выявляются **LEFT JOIN**, где поля в Таблице B NULL (❓), выделяя записи из Таблицы A без пар: ❌🔦❓.

Именно эти "соло" показывают присутствие на "танцполе", не находя пару при соединении.

