SQL запрос: поиск записей без соответствия в другой таблице#LEFT/RIGHT JOIN
Быстрый ответ
Для того чтобы выделить заданные записи из
tableA, которые не имеют пары в
tableB, вы можете использовать комбинацию LEFT JOIN и IS NULL:
SELECT a.*
FROM tableA a
LEFT JOIN tableB b ON a.id = b.id
WHERE b.id IS NULL;
В результате, несопоставимые с
tableB записи из
tableA будут отображены в полном размере, так как они не имеют соответствия в
tableB, что подтверждается условием
b.id IS NULL.
Разъяснение работы LEFT JOIN и IS NULL
Разберём, как работает связка
LEFT JOIN и
IS NULL. Применяя
LEFT JOIN, мы получаем все записи из
tableA, а также соответствующие им записи из
tableB. Если в
tableB нет соответствия для записи из
tableA, то соответствующие поля
tableB будут равны null.
Далее, используя оператор
WHERE, мы отфильтровываем записи, где
b.id IS NULL, что позволяет выделить записи из
tableA, у которых нет соответствия в
tableB.
Если запрос содержит множество столбцов или сложные условия, может потребоваться проверить на null каждое входящее поле из
tableB.
Изучение других методов поиска
В SQL существует большое количество методов поиска записей в
tableA, которые не имеют соответствия в
tableB.
Метод NOT IN
Вы можете использовать
NOT IN в сочетании с подзапросом:
SELECT *
FROM tableA
WHERE id NOT IN (SELECT id FROM tableB);
Запрос отфильтрует те записи
tableA, которые не найдены в
tableB. Однако будьте внимательны с полями
NULL в
tableB, так как они могут нарушить логику
NOT IN.
Использование EXCEPT
Для отсеивания записей, присутствующих в одном запросе, но отсутствующих в другом, можно использовать оператор
EXCEPT:
SELECT id
FROM tableA
EXCEPT
SELECT id
FROM tableB;
Оператор
EXCEPT выделит те записи
tableA, которые не обнаружены в
tableB.
Оптимизация запросов
При операциях с большими объемами данных производительность становится критичной. Индексация столбцов и замена
NOT IN на NOT EXISTS могут значительно ускорить выполнение запросов:
SELECT a.*
FROM tableA a
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM tableB b
WHERE a.id = b.id
);
При использовании
NOT EXISTS, проверка быстро прерывается в случае первого обнаруженного несоответствия, эффективно экономя время и ресурсы системы.
Поддержание целостности данных
Обработка NULL значений
В результате
LEFT JOIN, поля должны быть готовы принять значения null. Если в
tableA используются столбцы с внешними ключами, не принимающие значения null для
tableB, то с использованием
LEFT JOIN соединенно с
IS NULL эти строки не будут отображены.
Соответствие типов данных
Важно следить за стабильностью типов данных и избегать неявных преобразований типов данных в условиях соединения, так как это может ухудшить производительность.
Применение индексов
Придание соединяемым столбцам хороших индексов значительно повысит скорость выполнения запросов на больших объемах данных.
Визуализация
Строки, которые не принимают участие в соединении, выходят на "танцпол" SQL следующим образом:
Танцпол (💃🕺):
- Большая часть в парах: Таблица A (✅) и Таблица B (✅).
- INNER JOIN отображает только гармоничные пары: ✅💞✅.
А вот "солисты" с одной стороны:
Не найденные пары из Таблицы A (❌):
Подумайте о прожекторе, направленном на записи Таблицы A (❌🕵️♂️), которые не имеют пар в Таблице B.
Эти записи выявляются **LEFT JOIN**, где поля в Таблице B NULL (❓), выделяя записи из Таблицы A без пар: ❌🔦❓.
Именно эти "соло" показывают присутствие на "танцполе", не находя пару при соединении.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных