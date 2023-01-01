SQL: выбор уникальных строк с минимальным значением

Быстрый ответ

Если вам требуется быстрый результат, используйте функцию MIN() в сочетании с GROUP BY и выполните соединение с исходной таблицей. Допустим, у нас есть таблица orders , в которой необходимо отобразить заказ с самой низкой стоимостью для каждого изделия:

SQL Скопировать код SELECT o1.product_id, o1.price FROM orders o1 JOIN ( SELECT product_id, MIN(price) AS min_price FROM orders GROUP BY product_id ) o2 ON o1.product_id = o2.product_id AND o1.price = o2.min_price;

??Другими словами для тех, кто только начинает изучать SQL: мы выбираем изделие с самой низкой ценой из всех предложенных вариантов.

Подробнее о оконных функциях

Применение функции ROW_NUMBER()

Функция ROW_NUMBER() в SQL действует как волшебная палочка. Она способна выполнять чудеса, когда используется вместе с OVER и PARTITION BY :

SQL Скопировать код SELECT product_id, price FROM ( SELECT product_id, price, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY price ASC) AS rn FROM orders ) ranked WHERE rn = 1;

DISTINCT ON – ваш выбор в PostgreSQL

Если вы используете PostgreSQL и цените ясность и краткость, DISTINCT ON станет для вас надёжным помощником:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT ON (product_id) product_id, price FROM orders ORDER BY product_id, price ASC;

Проверенное временем применение подзапросов

Когда возникают сомнения, вы можете прибегнуть к подзапросам. Этот метод надёжен и проверен временем, подобно старому доброму гномику садовому:

SQL Скопировать код SELECT * FROM orders o1 WHERE price = ( SELECT MIN(price) FROM orders o2 WHERE o1.product_id = o2.product_id );

Управление несколькими группировками как профессионал

Группировка по нескольким критериям

Когда приходится группировать по нескольким столбцам, например, id и game , важно выбрать правильную стратегию использования GROUP BY :

SQL Скопировать код SELECT o1.id, o1.game, o1.point FROM scores o1 JOIN ( SELECT id, game, MIN(point) AS min_point FROM scores GROUP BY id, game ) o2 ON o1.id = o2.id AND o1.game = o2.game AND o1.point = o2.min_point;

FIRST_VALUE для выбора первых значений

Время от времени требуется извлечь первое значение из группы. SQL предоставляет такую возможность с помощью FIRST_VALUE :

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT id, game, FIRST_VALUE(point) OVER (PARTITION BY id, game ORDER BY point ASC) AS min_point FROM scores;

Визуализация

Давайте представим, что у нас есть конкурс фотографий, где от каждого участника принимается к рассмотрению только его лучшая работа с низким баллом. Теперь переведем это на язык SQL:

Markdown Скопировать код | Фотограф | Заявка # | Баллы | | ---------- | -------- | -------- | | Алиса | 1 | 37 | | Боб | 2 | 29 | | Чарли | 3 | 22 | | Алиса | 4 | **14** | | Боб | 5 | **15** | | Чарли | 6 | **20** |

Применив запрос:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT ON (photographer) * FROM entries ORDER BY photographer, score ASC;

Мы получим итоги:

Markdown Скопировать код | Фотограф (📷) | Лучший снимок (🏆) | | ------------- | ------------------ | | Алиса | 14 | | Боб | 15 | | Чарли | 20 |

Таким образом, мы увидим только лучшие работы 🥇 от каждого участника.

Устранение распространённых проблем

Значимость времени выполнения

Никогда не забывайте о времени выполнения запроса ⏰, особенно при работе с большими объемами данных. В таких случаях JOIN и подзапросы могут занять значительное время.

Особенности диалектов SQL

Всегда проверяйте совместимость 😎 ваших запросов, так как разные диалекты SQL имеют свои особенности.

Обработка ситуаций с одинаковыми значениями

Когда в данных возникает ситуация ничьей 🤼, добавьте в ORDER BY дополнительные столбцы для однозначной сортировки.

