SQL Server: выбор максимального значения из двух столбцов

Быстрый ответ

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN valueA > valueB THEN valueA ELSE valueB END AS MaxValue FROM YourTable;

Для выбора наибольшего из двух значений, valueA и valueB, можно использовать оператор CASE в SQL Server. Такой подход позволит нам получить максимальное значение под именем MaxValue для каждой строки из таблицы YourTable.

Работа с несколькими значениями

Если вам нужно выбрать максимальное значение из большего числа вариантов, SQL Server предлагает эффективное решение. С помощью комбинации подзапроса VALUES и CROSS APPLY возможно реализовать функцию, аналогичную Math.Max:

SQL Скопировать код SELECT T.Id, MaxValue = MAX(Value) FROM YourTable T CROSS APPLY ( VALUES (T.Column1), (T.Column2), (T.Column3) ) AS ValueTable(Value) GROUP BY T.Id;

Такой метод представляет собой своеобразную транспозицию строки в столбец, которая позволяет функции MAX определить самое большое значение среди нескольких столбцов. Можно сказать, что это MAX на стероидах.

Альтернативные способы получения максимального значения

Использование IIF для простых случаев

Пользователям SQL Server версии 2012 и более поздних доступен простой способ сравнения двух значений — IIF :

SQL Скопировать код SELECT IIF(valueA > valueB, valueA, valueB) AS MaxValue FROM YourTable;

Обратите внимание, что IIF не можно использовать для сравнений с NULL .

Безопасное обращение с NULL-значениями

Null-значения могут привести к неожиданным результатам. Их обработку можно облегчить, используя ISNULL или COALESCE :

SQL Скопировать код SELECT IIF(ISNULL(valueA, 0) > ISNULL(valueB, 0), valueA, valueB) AS MaxValue FROM YourTable;

Творческое использование агрегатных функций

Следующий код позволяет определить максимальное значение в рамках одной строки:

SQL Скопировать код SELECT (valueA + valueB + ABS(valueA – valueB)) / 2 AS MaxValue FROM YourTable;

У этого метода необычный подход, но он позволяет избежать полного сканирования строки, что, несомненно, окажется весьма полезным.

Визуализация

Визуализация операции выбора наибольшего значения в SQL Server может быть представлена как "игра в превосходство". В ней предпочтение отдается наибольшему значению:

SQL Скопировать код -- Игра "Какое значение больше?" в SQL Server SELECT GREATEST(value1, value2);

Используя оператор CASE , мы можем визуализировать процесс определения наибольшего значения таким образом:

Измерение Высота value1 📏🔵 value2 📏🔴 MAX 🚩

🚩 будет размещён рядом с наивысшим столбиком.

SQL Скопировать код -- В SQL Server используем CASE: SELECT CASE WHEN value1 >= value2 THEN value1 ELSE value2 END AS MaxValue FROM YourTable;

Такой подход к измерению позволяет сравнить два значения и выбрать из них наибольшее.

Обработка больших значений и специальных требований

Когда речь идет о работе с очень большими числами или уникальными требованиями, следует рассмотреть следующие способы обработки в SQL Server:

Учет больших чисел

Для предотвращения проблем с переполнением можно воспользоваться приведением типов к BIGINT :

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN CAST(valueA AS BIGINT) > CAST(valueB AS BIGINT) THEN valueA ELSE valueB END AS MaxValue FROM YourTable;

Пользовательские функции для частого использования

Если вам часто требуется функция Math.Max , то будет уместно создать собственную пользовательскую функцию:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION dbo.InlineMax(@val1 INT, @val2 INT) RETURNS INT AS BEGIN RETURN (SELECT IIF(@val1 > @val2, @val1, @val2)); END;

Это позволит вызывать функцию прямо в запросах SELECT :

SQL Скопировать код SELECT dbo.InlineMax(valueA, valueB) AS MaxValue FROM YourTable;

Прозрачность в приоритете

Важно выбирать имена для таблиц и столбцов так, чтобы они были понятны всем пользователям.

