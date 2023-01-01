SQL: Отобразить первую строку из подзапроса (JOIN)#SQL для аналитиков #JOIN (соединения таблиц) #Подзапросы
Быстрый ответ
Возможно, вы столкнулись с задачей выполнить JOIN (присоединение) основной таблицы к одной лишь записи из другой таблицы. Для решения этой проблемы можно использовать подзапрос в JOIN, который выделяет первую строку с помощью операторов
ORDER BY и
LIMIT 1. Затем подзапрос объединяется с основной таблицей в соответствии с ключом, по которому происходит сопоставление.
SELECT m.*
FROM main_table m
LEFT JOIN (
SELECT *
FROM related_table
ORDER BY sort_column
LIMIT 1
) sub ON m.matching_key = sub.matching_key;
После выполнения запроса каждая строка в
main_table будет сопоставлена с первой строкой из
related_table, выбранной на основе сортировки столбца
sort_column.
Преимущества CROSS APPLY и SELECT TOP 1
Объединение
CROSS APPLY с
SELECT TOP 1 может быть удобным и эффективным способом обработки присоединений в SQL Server, особенно при работе с великими объемами данных.
SELECT m.*, r.*
FROM main_table m
CROSS APPLY (
SELECT TOP 1 *
FROM related_table r
WHERE m.matching_key = r.matching_key
ORDER BY r.sort_column
) as sub;
-- Comment: Любимый сериал sql-разработчика? 'SELECT * FROM Друзья'
CROSS APPLY может оказаться весьма полезным при выполнении сложных присоединений, включающих выборку первой строки, особенно, если между основной и связанной таблицами существует отношение "один ко многим".
Обеспечение последовательности результатов
Для обеспечения последовательности результатов важно всегда использовать
SELECT TOP 1 в комбинации с
ORDER BY. Подобный порядок сортировки по дате или ID гарантирует выборку той же "первой" строки при каждом исполнении.
SELECT TOP 1 *
FROM orders o
ORDER BY o.order_date DESC;
-- Comment: Это как заказать пиццу, первый получает ее горячей!
Игнорирование использования
ORDER BY может привести к вероятности получения непредсказуемых данных, что категорически недопустимо в сценариях, которые требуют консистентности и повторяемости результатов.
Визуализация
Чтобы проще вникнуть в эту концепцию, представьте себя, ожидающим на остановке первого прибывшиего автобуса.
Остановка (🚏):
- Автобус 1 (🚌🕒) – 08:00
- Автобус 2 (🚌🕓) – 09:00
- Автобус 3 (🚌🕔) – 10:00
// SQL код, имитирующий данную ситуацию
SELECT * FROM Buses WHERE Arriving_Order = 1;
⬇️
Автобус: [🚌🕒]
Вы выбираете только первый автобус, и таким образом SQL-запрос штурмует лишь первую запись, в соответствии с вашими критериями сортировки.
Исключение избыточности
Важно избегать избыточности данных, особенно дублирующих записей. Достижения этой цели стоит применить группировку по уникальным ключам, сопровождая её оконными функциями.
SELECT DISTINCT
FIRST_VALUE(related_table_line_item) OVER (PARTITION BY main_table_order_id ORDER BY some_criteria),
main_table.*
FROM main_table
JOIN related_table ON main_table.pk = related_table.fk;
-- Comment: DISTINCT – это как моя бывшая, всегда хочет выделяться
Использование
DISTINCT,
FIRST_VALUE и
PARTITION BY позволит аккуратно собрать только уникальные элементы заказов, отсеив при этом дублированные значения.
Оптимизация производительности с помощью индексации
Для повышения производительности запросов бывает целесообразно обратиться к индексации таблиц. Применение индексов к таким столбцам, как
LineItems.LineItemID и
LineItems.OrderID, может существенно повысить эффективность присоединений и извлечения данных.
CREATE INDEX idx_lineitem_id
ON LineItems (LineItemID, OrderID);
-- Comment: Запрос SQL заходит в бар, видит два столика и спрашивает... Можем ли мы объединиться?
Использование индексов для оптимизации запросов способно кардинально изменить процесс обработки данных при работе со значительными объемами информации.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных