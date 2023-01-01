SQLite: выводим 'Yes' или 'No' в зависимости от NULL#SQL для аналитиков #CASE WHEN #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Для выполнения условных проверок в SQLite используйте выражение
CASE:
SELECT CASE
WHEN условие THEN результат_если_истина
ELSE результат_если_ложь
END
FROM таблица;
Под
условие подставьте свои условия,
результат_если_истина – это то, что вернется, если условие выполнено, и
результат_если_ложь – в случае, если условие не было выполнено. Это универсальный метод для замены логики
IF ELSE.
Предположим, вам требуется проверить наличие пароля в поле
Password таблицы
Users. Это можно осуществить таким образом:
SELECT CASE
WHEN Password IS NOT NULL THEN 'Пароль есть! Ура!'
ELSE 'Пароля нет!'
END AS СтатусПароля
FROM Users;
С появлением версии SQLite 3.32.0 появилась возможность использовать функцию
IIF() для упрощения синтаксиса:
SELECT IIF(Password IS NOT NULL, 'Пароль есть! Ура!', 'Пароля нет!') AS СтатусПароля
FROM Users;
Не забывайте давать понятные названия результатирующим столбцам, таким как
[СтатусПароля], для более удобного восприятия информации.
Особенности обращения с данными и избежание ошибок
Использование CASE с различными типами данных
Выражение
CASE в SQLite абсолютно универсально. Он способен обрабатывать любые типы данных столбцов, будь это текст, числа и прочее. Независимо от типа данных,
CASE формирует структуру
IF ELSE для выполнения запросов.
Избегайте ошибок в синтаксисе
Не используйте оператор
= для проверки значений на
NULL. Правильно будет использование
IS NULL или
IS NOT NULL. Этот подход позволяет избежать ошибок при обработке данных и гарантирует их точность. В SQL
NULL имеет специальное значение и требует особого внимания при его обработке.
Оптимизация SELECT
Эффективно используйте запросы
SELECT, чтобы улучшить восприятие кода и повысить его читаемость. Например, функция
IIF() позволяет сократить код и упростить его понимание до такой степени, что даже Шекспир дал бы ей оценку на отлично!
Визуализация 🦉
SELECT
CASE
WHEN условие THEN 'Вариант 1 🛣️'
ELSE 'Вариант 2 🌄'
END;
Схема решения похожа на:
ЕСЛИ условие: 🛣️ -> "Вариант 1" (нас ждут просторы и чистое небо)
ИНАЧЕ: 🌄 -> "Вариант 2" (нас ждут горные вершины)
Как говорил Роберт Фрост, перед нами две дороги и нужно выбрать свой путь.
Пример классификации пользователей по статусу подписки:
SELECT
CASE
WHEN SubscriptionEndDate >= CURRENT_DATE THEN 'Активный 🚀'
ELSE 'Неактивный 💤'
END AS СтатусПодписки
FROM Users;
Здесь дата окончания подписки определяет текущий статус пользователя, что помогает в классификации данных.
Некоторые советы и напоминания
Тестирование прежде всего
Обязательно протестируйте свои SQL запросы на тестовых данных, перед тем, как запускать их в производственной среде. Это поможет предотвратить ошибки в синтаксисе и логике, что в свою очередь обезопасит вашу базу данных.
Документация – залог успеха
Помните, что официальная документация SQLite – ваш основной источник информации по правильному использованию синтаксиса и кода.
Эффективность важна
Стремиться к чистоте и эффективности кода основной принцип каждого программиста. Чистый и эффективный код всегда лучше старого и известного шаблона.
Денис Сурков
архитектор данных