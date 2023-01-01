SQLite: выводим 'Yes' или 'No' в зависимости от NULL

Быстрый ответ

Для выполнения условных проверок в SQLite используйте выражение CASE :

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN условие THEN результат_если_истина ELSE результат_если_ложь END FROM таблица;

Под условие подставьте свои условия, результат_если_истина – это то, что вернется, если условие выполнено, и результат_если_ложь – в случае, если условие не было выполнено. Это универсальный метод для замены логики IF ELSE .

Предположим, вам требуется проверить наличие пароля в поле Password таблицы Users . Это можно осуществить таким образом:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN Password IS NOT NULL THEN 'Пароль есть! Ура!' ELSE 'Пароля нет!' END AS СтатусПароля FROM Users;

С появлением версии SQLite 3.32.0 появилась возможность использовать функцию IIF() для упрощения синтаксиса:

SQL Скопировать код SELECT IIF(Password IS NOT NULL, 'Пароль есть! Ура!', 'Пароля нет!') AS СтатусПароля FROM Users;

Не забывайте давать понятные названия результатирующим столбцам, таким как [СтатусПароля] , для более удобного восприятия информации.

Особенности обращения с данными и избежание ошибок

Использование CASE с различными типами данных

Выражение CASE в SQLite абсолютно универсально. Он способен обрабатывать любые типы данных столбцов, будь это текст, числа и прочее. Независимо от типа данных, CASE формирует структуру IF ELSE для выполнения запросов.

Избегайте ошибок в синтаксисе

Не используйте оператор = для проверки значений на NULL . Правильно будет использование IS NULL или IS NOT NULL . Этот подход позволяет избежать ошибок при обработке данных и гарантирует их точность. В SQL NULL имеет специальное значение и требует особого внимания при его обработке.

Оптимизация SELECT

Эффективно используйте запросы SELECT , чтобы улучшить восприятие кода и повысить его читаемость. Например, функция IIF() позволяет сократить код и упростить его понимание до такой степени, что даже Шекспир дал бы ей оценку на отлично!

Визуализация 🦉

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN условие THEN 'Вариант 1 🛣️' ELSE 'Вариант 2 🌄' END;

Схема решения похожа на:

SQL Скопировать код ЕСЛИ условие: 🛣️ -> "Вариант 1" (нас ждут просторы и чистое небо) ИНАЧЕ: 🌄 -> "Вариант 2" (нас ждут горные вершины)

Как говорил Роберт Фрост, перед нами две дороги и нужно выбрать свой путь.

Пример классификации пользователей по статусу подписки:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN SubscriptionEndDate >= CURRENT_DATE THEN 'Активный 🚀' ELSE 'Неактивный 💤' END AS СтатусПодписки FROM Users;

Здесь дата окончания подписки определяет текущий статус пользователя, что помогает в классификации данных.

Некоторые советы и напоминания

Тестирование прежде всего

Обязательно протестируйте свои SQL запросы на тестовых данных, перед тем, как запускать их в производственной среде. Это поможет предотвратить ошибки в синтаксисе и логике, что в свою очередь обезопасит вашу базу данных.

Документация – залог успеха

Помните, что официальная документация SQLite – ваш основной источник информации по правильному использованию синтаксиса и кода.

Эффективность важна

Стремиться к чистоте и эффективности кода основной принцип каждого программиста. Чистый и эффективный код всегда лучше старого и известного шаблона.

Полезные материалы