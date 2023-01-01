Создание вспомогательного числового массива в SQL
Быстрый ответ
Чтобы создать последовательность чисел, можно использовать рекурсивное общее табличное выражение (Common Table Expression, CTE):
WITH RECURSIVE seq AS (
SELECT 1 AS num
UNION ALL
SELECT num + 1 FROM seq WHERE num < 1000
)
SELECT num FROM seq;
Таким образом, вы сможете сформировать таблицу чисел от 1 до 1000. Условие
num < 1000 легко подстроить под требуемый диапазон.
Почему: Необходимость использования таблицы чисел
Таблица чисел – это универсальный инструмент со многими применениями в языке SQL. Она нужна для генерации последовательностей, конденсации данных, заполнения пробелов, выполнения операций над множествами, реализации пагинации и многих других задач. Прежде, чем приступить к написанию кода, определитесь: вам необходима временная последовательность или же постоянная таблица чисел.
Как: Неоценимое значение производительности
В SQL производительность имеет первостепенное значение, а эффективность трудно переоценить. Рекурсивное CTE легко в реализации, но может проигрывать в эффективности при работе с большими последовательностями. В таких ситуациях статическая таблица Numbers, снижающая нагрузку на процессор, исключающая ненужную сортировку и повышающая производительность сервера, представляет собой более производительный вариант.
Давайте кодить: Мощная таблица чисел
Для устранения проблем производительности, связанных с рекурсивным CTE, создадим оптимизированную таблицу чисел:
CREATE TABLE Numbers (Number INT PRIMARY KEY CLUSTERED);
WITH CTE AS (
SELECT TOP (1000000) ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY s1.[object_id]) AS [Number]
FROM sys.all_objects AS s1
CROSS JOIN sys.all_objects AS s2
-- Кросс-джоины могут показаться сложными, но в данном контексте они работают отлично!
)
INSERT INTO Numbers ([Number])
SELECT [Number] FROM CTE;
-- Эта таблица заслуживает похвал!
Использование оператора CROSS JOIN позволяет генерировать большие объемы данных, в то время как функция ROW_NUMBER() гарантирует уникальность. Кластеризованный индекс на первичном ключе повышает производительность.
Турбо ускорение: Приветствуем SQL Server 2022 и его функцию GENERATE_SERIES
SQL Server 2022 внёс в свою функциональность
GENERATE_SERIES, которая значительно оптимизирует создание числовых последовательностей:
SELECT Value AS Number
FROM GENERATE_SERIES(1, 1000) AS Sequence(Value);
-- "Мы сделали его лучше, чем он был. Быстрее, сильнее, эффективнее."
-- Встречайте, SQL Server 2022!
Если вас заботит масштабируемость и производительность, этот метод заслуживает особых похвал: он специально оптимизирован для SQL Server 2022.
Визуализация:
Можно представить вспомогательную таблицу чисел как линейку с делениями:
📏 Вспомогательная таблица чисел
| Индекс |
|--------|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| ... |
| 10 |
Расширение возможностей SQL через цикл FOR:
-- Генерация серии чисел от 1 до 10
SELECT number FROM generate_series(1, 10) AS number;
Благодаря этой удобной линейке, любые данные могут быть калиброваны и выровнены по необходимости.
Гибкость и эффективность: Поиск баланса
Работая с таблицами чисел или пользовательскими функциями, важно найти баланс между гибкостью и ресурсоэффективностью. Правильно индексированная и масштабированная таблица чисел поможет уменьшить нагрузку на сервер, повысив тем самым его общую производительность.
Тестирование: Мантра разработчика
Постоянное тестирование производительности является неотъемлемой частью процесса разработки. Тщательно анализируйте различные методы генерации последовательности чисел, учетом влияния на процессор и оперативную память. Производительность временных таблиц, переменных таблиц или CTE может существенно варьироваться в зависимости от контекста.
SCHEMABINDING: Защита от изменений
При разработке функций или представлений, возвращающих последовательности чисел, стоит учитывать использование механизма SCHEMABINDING – он поможет защитить ваши объекты от неожиданных изменений, которые могут повлиять на их функциональность.
Осторожно: Защитите систему от неэффективных практик
Важно оградить сервер от практик, которые могут вызвать чрезмерную нагрузку. Будьте особенно осторожны с проблемами, вызывающими ненужные расходы, вроде защиты от "эффекта Хэллоуина". Поддерживайте баланс между оптимизацией и читаемостью кода, чтобы дать серверу служить долго и надёжно.
