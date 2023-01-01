Создание таблицы в Postgresql, если она еще не существует

#Основы SQL  #PostgreSQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Для безопасного создания новой таблицы, которая при её возможном наличии в базе данных не вызовет ошибку, используйте команду CREATE TABLE IF NOT EXISTS.

Вот так представляется синтаксис:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS имя_таблицы (
    колонка1 тип_данных,
    колонка2 тип_данных,
    ...
);

Перед созданием таблицы, команда проверит её отсутствие. Если таблица не будет обнаружена, то её создание произойдёт с указанными полями и типами данных.

Убедитесь в совместимости с вашей версией PostgreSQL

Важно отметить, что функционал CREATE TABLE IF NOT EXISTS доступен в версиях PostgreSQL 9.1 и выше. Для версий ниже 9.1 придётся применять альтернативные подходы, например, взаимодействовать с information_schema или использовать скрипты на PL/pgSQL.

Определить версию PostgreSQL можно с помощью:

SELECT version();

Если версия 9.1 или выше, команда CREATE TABLE IF NOT EXISTS вам доступна.

Проверка наличия таблицы с помощью

В более старых версиях PostgreSQL или при необходимости дополнительной проверки можно обратиться к данным из information_schema или pg_class.

Пример с использованием information_schema:

SELECT to_regclass('schema.имя_таблицы') IS NOT NULL AS exists;

Пример с использованием pg_class:

SELECT COUNT(*) FROM pg_class WHERE relname = 'имя_таблицы';

Если результат запроса больше нуля, значит, таблица уже существует, и можно с уверенностью сказать, что дублирования не произошло!

Обратите внимание на следующее:

  • Запросы к системным таблицам, как, например, pg_class, могут быть более времязатратными в больших базах данных.
  • Важно учесть схемы при проверке, поскольку одноимённые таблицы могут быть размещены в разных схемах базы данных, что может стать причиной неверных результатов.

Когда лучше отказаться от использования

В некоторых случаях применение IF NOT EXISTS может быть нецелесообразным:

  • При работе с транзакционными DDL, поскольку IF NOT EXISTS может вызвать проблемы.
  • Если вы используете систему управления миграциями схем данных, которая отслеживает изменения, IF NOT EXISTS может ввести её в заблуждение.
  • В многопоточных средах, где множество процессов могут создавать таблицу одновременно, IF NOT EXISTS может не успеть корректно выполнять свои функции.

Использование PL/pgSQL для обработки сложных случаев

Для реализации более сложной логики или обработки исключений применяется код на PL/pgSQL:

CREATE OR REPLACE FUNCTION create_table_if_not_exists() RETURNS void LANGUAGE plpgsql AS
$$
BEGIN
   IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_tables WHERE schemaname = 'public' AND tablename = 'имя_таблицы') THEN
      CREATE TABLE public.имя_таблицы (...);
   END IF;
END
$$;

После вызова функции рекомендуется её удалить для поддержания порядка в базе данных:

SELECT create_table_if_not_exists();
DROP FUNCTION create_table_if_not_exists();

Баланс между эффективностью и надёжностью

Добавление проверок может повысить уровень надежности системы, но это часто сопровождается увеличением нагрузки на базу данных, что потенциально может замедлить производительность. Важно найти оптимальное сочетание быстродействия и предотвращения ошибок.

Практическое применение

  • Сценарии развёртывания: Автоматизированное создание таблиц, только в случае их необходимости, помогает избежать ошибок, вызванных ручным вмешательством.
  • Настройка тестирования: Позволяет предотвратить конфликты таблиц в общей среде разработки.
  • Миграция баз данных: Облегчает процесс обновления баз данных.

Визуализация

Можно представить PostgreSQL в виде библиотеки с множеством полок (схем), на которых размещены книги (таблицы):

До: 🗄️: [Книга A (📗), Книга B (📘)]

Цель — добавить Книгу C (📙), только в том случае, если она отсутствует:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Книга C;

После: 🗄️: [Книга A (📗), Книга B (📘)] // Если Книга C уже есть, выполнение запроса не требуется 🗄️: [Книга A (📗), Книга B (📘), Книга C (📙)] // Если её нет, осуществляем добавление Книги C

Тем самым мы предотвращаем возникновение дубликатов и поддерживаем порядок в базе данных.

Комплексные решения: Разнообразие подходов

В дополнение к простому CREATE TABLE IF NOT EXISTS существует множество способов управления схемами баз данных:

  1. Инструменты для миграции: Программы типа Flyway или Liquibase контролируют изменения схемы и при необходимости создают таблицы.
  2. Пользовательские сценарии: Скрипты на стороне пользователя, которые осуществляют проверку наличия таблиц перед их созданием.
  3. Расширения: Некоторые расширения PostgreSQL предоставляют дополнительные способы управления схемами.

Выбор подходящего решения поможет не только эффективно справиться с текущей задачей, но и закладывает основу для последующих действий с базой данных.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация – CREATE TABLE: Официальная документация PostgreSQL, касающаяся инструкции CREATE TABLE.
  2. Postgresql create table if not exists – Stack Overflow: Обсуждения и примеры условного создания таблиц в PostgreSQL.
  3. PostgreSQL: Документация – Основы таблиц: Информация о создании таблиц в PostgreSQL.
  4. PostgreSQL: Документация – Контрольные структуры PL/pgSQL: Рекомендации по использованию контрольных структур в PL/pgSQL.
  5. ЧАВО – Вики PostgreSQL: Ответы на часто задаваемые вопросы об условном создании таблиц в PostgreSQL.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

