Создание таблицы из результатов select в SQL Server 2008

Быстрый ответ

Вы можете создать новую таблицу, используя результаты запроса SELECT в SQL Server 2008, при помощи команды SELECT INTO :

SQL Скопировать код SELECT * INTO НоваяТаблица FROM СуществующаяТаблица;

Данная команда скопирует структуру и данные из СуществующаяТаблица в НоваяТаблица . Прежде чем выполнить запрос, убедитесь, что НоваяТаблица не существует, иначе произойдет ошибка дублирования объекта.

Решение распространенных проблем

С командой SELECT INTO могут возникнуть потенциальные проблемы. Ниже представлены некоторые рекомендации по их устранению:

Совместимость типов данных : Осуществите проверку типов данных в запросе, особенно когда данные достаются из различных таблиц.

: Осуществите проверку типов данных в запросе, особенно когда данные достаются из различных таблиц. Явное указание столбцов : Вместо SELECT * лучше указать конкретные столбцы с использованием (col1, col2, ...) .

: Вместо лучше указать конкретные столбцы с использованием . Создание временных таблиц : При создании временной таблицы используйте префикс решетки ( # ), например, SELECT ... INTO #TempTable FROM ... .

: При создании временной таблицы используйте префикс решетки ( ), например, . Ссылки на удаленные источники данных: При работе с данными удаленных серверов следите за правильностью ссылок в части FROM запроса.

Важно избегать ошибки "Неверный синтаксис около ключевого слова 'AS'" при использовании SELECT INTO .

Эффективное использование

Улучшите ваши навыки работы с SELECT INTO применяя следующие методы:

Объединение таблиц

Используйте JOIN для комбинирования данных из разных таблиц.

SQL Скопировать код -- Микшируем данные! 🍹 SELECT t1.col1, t2.col2 INTO НоваяСмешаннаяТаблица FROM Таблица1 AS t1 JOIN Таблица2 AS t2 ON t1.id = t2.id;

Фильтрация данных

Фильтруйте данные и сохраняйте только те, что вам нужны.

SQL Скопировать код -- Выбор только необходимых данных 🥦 SELECT столбец1, столбец2 INTO НоваяЛегкаяТаблица FROM СуществующаяТаблица WHERE условие;

Вычисляемые столбцы

Добавьте в финальную таблицу рассчитываемые столбцы.

SQL Скопировать код -- Расчет общей суммы 🧀 SELECT Название, Цена, (Цена * Количество) AS ОбщаяСумма INTO НоваяОбогащеннаяТаблица FROM Продажи;

Визуализация

Представим ваш запрос SELECT как повара, который готовит изысканное блюдо:

SQL Скопировать код -- Рецепт мастер-класса: Ваш запрос SELECT SELECT столбец1, столбец2, ... INTO Новая_Таблица FROM Существующая_Таблица WHERE условие;

Повар подает блюдо на новой тарелке – аналогично мы переносим данные в новую таблицу:

Markdown Скопировать код -- Гурманское блюдо: Результат запроса 🍽️ (Данные из Существующая_Таблица) -- Новая тарелка: Новая_Таблица 🆕🍽️ (Данные перенесены в Новая_Таблица)

Визуализируйте данный процесс как кулинарный эксперимент:

Markdown Скопировать код **SELECT INTO** Исходная Таблица ➡️ 👨‍🍳 (Запрос) ➡️ 🆕🍽️ Новая Таблица

И вот, данных поданы к праздничному столу. 🎉

Глубже о

Погрузитесь в возможности работы с SELECT INTO , включая следующие сценарии:

Выбор столбцов

Выбирая конкретные столбцы, можно задать им нужные имена или типы данных.

SQL Скопировать код -- Тщательный выбор столбцов 🏗️ SELECT col1 AS Псевдоним1, col2, CAST(col3 AS ТипДанных) INTO СпециальнаяСтруктура FROM Чертеж;

Индексы и ограничения

Обратите внимание, что SELECT INTO создает новую таблицу без индексов, ключей и ограничений, которые нужно будет добавить отдельно.

Партиционирование

Для более эффективной работы с большими таблицами стоит применять партиционирование, разделяя их на более мелкие и удобные для управления сегменты.

