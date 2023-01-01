Создание таблицы из результатов select в SQL Server 2008

#Основы SQL  #SELECT и выборка данных  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Вы можете создать новую таблицу, используя результаты запроса SELECT в SQL Server 2008, при помощи команды SELECT INTO:

SELECT * INTO НоваяТаблица FROM СуществующаяТаблица;

Данная команда скопирует структуру и данные из СуществующаяТаблица в НоваяТаблица. Прежде чем выполнить запрос, убедитесь, что НоваяТаблица не существует, иначе произойдет ошибка дублирования объекта.

Пошаговый план для смены профессии

Решение распространенных проблем

С командой SELECT INTO могут возникнуть потенциальные проблемы. Ниже представлены некоторые рекомендации по их устранению:

  • Совместимость типов данных: Осуществите проверку типов данных в запросе, особенно когда данные достаются из различных таблиц.
  • Явное указание столбцов: Вместо SELECT * лучше указать конкретные столбцы с использованием (col1, col2, ...).
  • Создание временных таблиц: При создании временной таблицы используйте префикс решетки (#), например, SELECT ... INTO #TempTable FROM ....
  • Ссылки на удаленные источники данных: При работе с данными удаленных серверов следите за правильностью ссылок в части FROM запроса.

Важно избегать ошибки "Неверный синтаксис около ключевого слова 'AS'" при использовании SELECT INTO.

Эффективное использование

Улучшите ваши навыки работы с SELECT INTO применяя следующие методы:

Объединение таблиц

Используйте JOIN для комбинирования данных из разных таблиц.

-- Микшируем данные! 🍹
SELECT t1.col1, t2.col2
INTO НоваяСмешаннаяТаблица
FROM Таблица1 AS t1
JOIN Таблица2 AS t2 ON t1.id = t2.id;

Фильтрация данных

Фильтруйте данные и сохраняйте только те, что вам нужны.

-- Выбор только необходимых данных 🥦
SELECT столбец1, столбец2
INTO НоваяЛегкаяТаблица
FROM СуществующаяТаблица
WHERE условие;

Вычисляемые столбцы

Добавьте в финальную таблицу рассчитываемые столбцы.

-- Расчет общей суммы 🧀
SELECT Название, Цена, (Цена * Количество) AS ОбщаяСумма
INTO НоваяОбогащеннаяТаблица
FROM Продажи;

Визуализация

Представим ваш запрос SELECT как повара, который готовит изысканное блюдо:

-- Рецепт мастер-класса: Ваш запрос SELECT
SELECT столбец1, столбец2, ...
INTO Новая_Таблица
FROM Существующая_Таблица
WHERE условие;

Повар подает блюдо на новой тарелке – аналогично мы переносим данные в новую таблицу:

-- Гурманское блюдо: Результат запроса
🍽️ (Данные из Существующая_Таблица)

-- Новая тарелка: Новая_Таблица
🆕🍽️ (Данные перенесены в Новая_Таблица)

Визуализируйте данный процесс как кулинарный эксперимент:

**SELECT INTO**
Исходная Таблица ➡️ 👨‍🍳 (Запрос) ➡️ 🆕🍽️ Новая Таблица

И вот, данных поданы к праздничному столу. 🎉

Глубже о

Погрузитесь в возможности работы с SELECT INTO, включая следующие сценарии:

Выбор столбцов

Выбирая конкретные столбцы, можно задать им нужные имена или типы данных.

-- Тщательный выбор столбцов 🏗️
SELECT col1 AS Псевдоним1, col2, CAST(col3 AS ТипДанных)
INTO СпециальнаяСтруктура
FROM Чертеж;

Индексы и ограничения

Обратите внимание, что SELECT INTO создает новую таблицу без индексов, ключей и ограничений, которые нужно будет добавить отдельно.

Партиционирование

Для более эффективной работы с большими таблицами стоит применять партиционирование, разделяя их на более мелкие и удобные для управления сегменты.

Полезные материалы

  1. Документация SQL Server: SELECT INTO (Transact-SQL) — Надежное руководство по вопросам SQL от Microsoft.
  2. Stack Overflow: Как реализовать SELECT INTO в сочетании с JOIN — Data-community предлагает ценные методы по объединению таблиц.
  3. C# Corner: Создание новой таблицы с помощью SELECT INTO в SQL Server — Подробное руководство по использованию оператора SELECT INTO для создания таблиц.
  4. W3Schools SQL SELECT INTO — Отличный ресурс для начинающих, доступно объясняющий работу SELECT INTO.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

