Создание таблицы из результатов select в SQL Server 2008
Быстрый ответ
Вы можете создать новую таблицу, используя результаты запроса SELECT в SQL Server 2008, при помощи команды
SELECT INTO:
SELECT * INTO НоваяТаблица FROM СуществующаяТаблица;
Данная команда скопирует структуру и данные из
СуществующаяТаблица в
НоваяТаблица. Прежде чем выполнить запрос, убедитесь, что
НоваяТаблица не существует, иначе произойдет ошибка дублирования объекта.
Решение распространенных проблем
С командой
SELECT INTO могут возникнуть потенциальные проблемы. Ниже представлены некоторые рекомендации по их устранению:
- Совместимость типов данных: Осуществите проверку типов данных в запросе, особенно когда данные достаются из различных таблиц.
- Явное указание столбцов: Вместо
SELECT *лучше указать конкретные столбцы с использованием
(col1, col2, ...).
- Создание временных таблиц: При создании временной таблицы используйте префикс решетки (
#), например,
SELECT ... INTO #TempTable FROM ....
- Ссылки на удаленные источники данных: При работе с данными удаленных серверов следите за правильностью ссылок в части FROM запроса.
Важно избегать ошибки "Неверный синтаксис около ключевого слова 'AS'" при использовании
SELECT INTO.
Эффективное использование
Улучшите ваши навыки работы с
SELECT INTO применяя следующие методы:
Объединение таблиц
Используйте
JOIN для комбинирования данных из разных таблиц.
-- Микшируем данные! 🍹
SELECT t1.col1, t2.col2
INTO НоваяСмешаннаяТаблица
FROM Таблица1 AS t1
JOIN Таблица2 AS t2 ON t1.id = t2.id;
Фильтрация данных
Фильтруйте данные и сохраняйте только те, что вам нужны.
-- Выбор только необходимых данных 🥦
SELECT столбец1, столбец2
INTO НоваяЛегкаяТаблица
FROM СуществующаяТаблица
WHERE условие;
Вычисляемые столбцы
Добавьте в финальную таблицу рассчитываемые столбцы.
-- Расчет общей суммы 🧀
SELECT Название, Цена, (Цена * Количество) AS ОбщаяСумма
INTO НоваяОбогащеннаяТаблица
FROM Продажи;
Визуализация
Представим ваш запрос SELECT как повара, который готовит изысканное блюдо:
-- Рецепт мастер-класса: Ваш запрос SELECT
SELECT столбец1, столбец2, ...
INTO Новая_Таблица
FROM Существующая_Таблица
WHERE условие;
Повар подает блюдо на новой тарелке – аналогично мы переносим данные в новую таблицу:
-- Гурманское блюдо: Результат запроса
🍽️ (Данные из Существующая_Таблица)
-- Новая тарелка: Новая_Таблица
🆕🍽️ (Данные перенесены в Новая_Таблица)
Визуализируйте данный процесс как кулинарный эксперимент:
**SELECT INTO**
Исходная Таблица ➡️ 👨🍳 (Запрос) ➡️ 🆕🍽️ Новая Таблица
И вот, данных поданы к праздничному столу. 🎉
Глубже о
Погрузитесь в возможности работы с
SELECT INTO, включая следующие сценарии:
Выбор столбцов
Выбирая конкретные столбцы, можно задать им нужные имена или типы данных.
-- Тщательный выбор столбцов 🏗️
SELECT col1 AS Псевдоним1, col2, CAST(col3 AS ТипДанных)
INTO СпециальнаяСтруктура
FROM Чертеж;
Индексы и ограничения
Обратите внимание, что
SELECT INTO создает новую таблицу без индексов, ключей и ограничений, которые нужно будет добавить отдельно.
Партиционирование
Для более эффективной работы с большими таблицами стоит применять партиционирование, разделяя их на более мелкие и удобные для управления сегменты.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик