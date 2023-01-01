Создание строки подключения к SQL серверу на localhost в .NET

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для настройки подключения вашего приложения к локальному SQL Server используйте следующие параметры:

Аутентификация Windows:

// Server – ваш надёжный локальный сервер
// YourDB – ваша «кладезь» данных
// Пользовательские данные здесь не требуются!
string connectionString="Server=.;Database=YourDB;Integrated Security=True;";

Аутентификация SQL Server:

// Server – все также ваш надёжный локальный сервер
// YourDB – хранилище ваших исцеленных данных
// Теперь понадобится указать логин и пароль!
string connectionString="Server=.;Database=YourDB;User Id=YourUser;Password=YourPassword;";

Обязательно замените YourDB, YourUser и YourPassword на действующие данные. Для обозначения локального сервера используйте . или (local).

Пошаговый план для смены профессии

Расшифровка

В отличие от неизвестных иероглифов, ConnectionString не так уж и сложен:

  • Server: Укажите . или (local) для подключения к локальному серверу, для SQL Server Express укажите .\SQLEXPRESS.
  • Database: Здесь следует указать имя вашей базы данных вместо YourDB.
  • Integrated Security: Этот параметр следует установить в True, чтобы воспользоваться аутентификацией Windows, которая позволяет получить доступ, не предъявляя учётные данные.

Распространенные ошибки

Работа со строками подключения порой напоминает обращение с бритвой: малейшая небрежность – и ваши планы могут оказаться проваленными. Ниже перечислены наиболее типичные трудности:

  • Опечатки: Строки подключения не находят конструктивного отношения к опечаткам. Проводите проверку введенных данных несколько раз!
  • Служба SQL Server: Удостоверьтесь, что служба запущена. Иначе ваше предполагаемое подключение обречено на провал.
  • Правильное имя экземпляра: Убедитесь, что имя экземпляра сервера введено точно и не содержит ошибок.

Профессиональные советы

Вот несколько советов от гуру разработки, которые пригодятся при работе со строками подключения:

  • Тестовое приложение: Создайте отдельный небольшой проект, чтобы проверить корректность работы строки подключения.
  • Синтаксис ConnectionString: В C# строковые литералы требуют использования двойных обратных слэшей \ для корректного отображения.
  • Не используйте Master: Не следует взаимодействовать напрямую с системной базой данных master, чтобы не растерять контроль как Джедаи перед Силой.
  • Безопасность учётных данных: Храните логины и пароли в доступе, предпочтительнее в конфигурациях или переменных среды, обеспечив взаимную безопасность.

Визуализация

Правильно составленная строка подключения подобна ключу, созданному под конкретный замок, позволяя открывать двери в поток данных:

🔑  (Строка подключения) 💠 🔒 (SQL Server) 💠 🚪 (База данных) 💠 🌊 (Поток данных)

Именно благодаря этому, получение данных напоминает нашествие сокровищницы:

🔑💠🔒💠🚪💠💰💰💰
// Ваше приложение -> Строка подключения -> Получение данных -> Профит!

Владение особенностями строки подключения открывает новый уровень возможностей.

Продвинутые настройки

Если вам недостаточно базовых настроек и вы стремитесь к большей функциональности и контролю, рассмотрите следующие опции:

  • Подключение файла базы данных: Используйте AttachDbFilename=YourPath.mdf для непосредственного подключения к файлу БД во время разработки, возможно добавив User Instance=True.
  • Сетевые протоколы: Если SQL Server требует специфических настроек сетевых протоколов, укажите это напрямую в строке подключения.
  • Настройки пула подключений: Для эффективного использования и управления подключениями, примените параметры, такие как Pooling=true или Max Pool Size=number.

Устранение неполадок

Если вы сталкиваетесь с упрямыми проблемами подключения, которые трудно решить, воспользуйтесь следующими подсказками:

  • Конфигуратор SQL Server: Для удалённых подключений проверьте, настроен ли экземпляр SQL Server на приём внешних подключений.
  • Брандмауэр: Настройте брандмауэр, если SQL Server недоступен из-за сетевых ограничений.
  • Порты: Удостоверьтесь, что используете соответствующий порт для подключения, особенно если SQL Server сконфигурирован на использование нестандартного порта вместо 1433.
  • Журналы ошибок: Ознакомьтесь с журналами ошибок SQL Server, чтобы выявить причины сбоёв подключения.

Полезные материалы

  1. Строки подключения к SQL Server – ConnectionStrings.com
  2. Строки подключения – ADO.NET | Microsoft Learn
  3. Как подключить базу данных SQL к вашей программе на C# – Руководство для начинающих – CodeProject
  4. Строки подключения – Форумы SQLServerCentral
  5. Строки подключения к SQL Server 2019 – ConnectionStrings.com
  6. Понимание ключевого слова COLLATE DATABASE_DEFAULT в SQL Server
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой параметр устанавливается в True для использования аутентификации Windows в строке подключения?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

