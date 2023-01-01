Создание пользователя MySQL и присвоение полных прав

Быстрый ответ

Если вы хотите без лишних заморочек создать нового пользователя MySQL и предоставить ему полные права на управление определённой базой данных, воспользуйтесь следующими командами:

SQL Скопировать код CREATE USER 'имя_пользователя'@'хост' IDENTIFIED BY 'новый_пароль'; GRANT ALL ON имя_базы_данных.* TO 'имя_пользователя'@'хост'; FLUSH PRIVILEGES;

Поменяйте 'имя_пользователя' , 'хост' , 'новый_пароль' и 'имя_базы_данных' на актуальные данные.

Какие привилегии вы предоставляете?

Когда вы предоставляете ALL PRIVILEGES , это словно вы дарите "золотой ключик" вашему пользователю MySQL. Это означает, что пользователь теперь сможет выполнять стандартные операции, такие как SELECT , INSERT , UPDATE , DELETE и другие. Но в то же время пользователь не будет иметь права на предоставление привилегий другим.

Если нужно ограничить доступ к определённым таблицам, примените конструкцию имя_базы_данных.имя_таблицы вместо имя_базы_данных.* . Помните о необходимости заключать имена баз данных, пользователей и хостов в одинарные кавычки.

Задание безопасного пароля

Команда CREATE USER позволяет установить пароль, но часто настройка пароля осуществляется во время предоставления прав с помощью команды GRANT PRIVILEGES . Вот как это выглядит:

SQL Скопировать код GRANT ALL PRIVILEGES ON имя_базы_данных.* TO 'имя_пользователя'@'хост' IDENTIFIED BY 'новый_пароль';

Защитите учётные данные, храня их в файле ~/.my.cnf . Это гарантированно обеспечивает безопасность.

Использование команд терминала и ярлыков

Сделайте вашу работу с командной строкой более эффективной, используя такой синтаксис:

Bash Скопировать код mysql -u root -p -e "КОМАНДА";

Создайте пользовательские команды оболочки вроде mysql-create-user и mysql-drop-user , чтобы процесс управления базами данных был прост от волшебства.

Применение изменений привилегий

Чтобы изменения прав вступили в силу, воспользуйтесь командой FLUSH PRIVILEGES; . Это аналогично подтверждению изменений в системе доступа.

Визуализация

Для наглядности используйте смайлики:

Markdown Скопировать код 👷‍♂️ = Новый пользователь 🛠️ = Полный доступ 🏗️ = Одна база данных

SQL Скопировать код CREATE USER 'работник'@'localhost' IDENTIFIED BY 'СекретныйКод!'; -- 👷‍♂️ На службе! GRANT ALL PRIVILEGES ON `project_db`.* TO 'работник'@'localhost'; -- 🛠️ Права выданы! FLUSH PRIVILEGES; -- 🔑 Доступ открыт!

Теперь наш работник 👷‍♂️ может в полной мере использовать свои 🛠️ на строительной площадке 🏗️ без каких-либо ограничений!

Настраиваемые привилегии

Иногда нет нужды предоставлять пользователю полный набор прав. В том случае вы можете выдать только определённые привилегии:

SQL Скопировать код GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON имя_базы_данных.* TO 'временный_пользователь'@'хост';

Для отзыва прав ипользуйте команду REVOKE :

SQL Скопировать код REVOKE ALL ON имя_базы_данных.* FROM 'имя_пользователя'@'хост';

Правило предоставления привилегий: смотреть, но не трогать

Очень осторожно используйте GRANT OPTION , которое позволяет пользователю предоставлять права другим. Это мощный инструмент, и важно его ответственно применять.

Работа с неизвестными хостами

Если точный хост пользователя не известен, можно использовать символ % в качестве шаблона. Но будьте осторожны: открытый доступ может нанести ущерб безопасности.

SQL Скопировать код GRANT ALL PRIVILEGES ON имя_базы_данных.* TO 'имя_пользователя'@'%'; -- Цель вам это в безопасности!

Всегда лучше использовать конкретные имена хостов или IP-адреса.

Регулярные проверки

Регулярно проводите аудит прав доступа к вашим базам данных, чтобы удостовериться в сохранности данных и корректности настройек.

