Создание пользователя MySQL и присвоение полных прав#Основы SQL #MySQL / MariaDB #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Если вы хотите без лишних заморочек создать нового пользователя MySQL и предоставить ему полные права на управление определённой базой данных, воспользуйтесь следующими командами:
CREATE USER 'имя_пользователя'@'хост' IDENTIFIED BY 'новый_пароль';
GRANT ALL ON имя_базы_данных.* TO 'имя_пользователя'@'хост';
FLUSH PRIVILEGES;
Поменяйте
'имя_пользователя',
'хост',
'новый_пароль' и
'имя_базы_данных' на актуальные данные.
Какие привилегии вы предоставляете?
Когда вы предоставляете
ALL PRIVILEGES, это словно вы дарите "золотой ключик" вашему пользователю MySQL. Это означает, что пользователь теперь сможет выполнять стандартные операции, такие как
SELECT,
INSERT,
UPDATE,
DELETE и другие. Но в то же время пользователь не будет иметь права на предоставление привилегий другим.
Если нужно ограничить доступ к определённым таблицам, примените конструкцию
имя_базы_данных.имя_таблицы вместо
имя_базы_данных.*. Помните о необходимости заключать имена баз данных, пользователей и хостов в одинарные кавычки.
Задание безопасного пароля
Команда
CREATE USER позволяет установить пароль, но часто настройка пароля осуществляется во время предоставления прав с помощью команды
GRANT PRIVILEGES. Вот как это выглядит:
GRANT ALL PRIVILEGES ON имя_базы_данных.* TO 'имя_пользователя'@'хост' IDENTIFIED BY 'новый_пароль';
Защитите учётные данные, храня их в файле
~/.my.cnf. Это гарантированно обеспечивает безопасность.
Использование команд терминала и ярлыков
Сделайте вашу работу с командной строкой более эффективной, используя такой синтаксис:
mysql -u root -p -e "КОМАНДА";
Создайте пользовательские команды оболочки вроде
mysql-create-user и
mysql-drop-user, чтобы процесс управления базами данных был прост от волшебства.
Применение изменений привилегий
Чтобы изменения прав вступили в силу, воспользуйтесь командой
FLUSH PRIVILEGES;. Это аналогично подтверждению изменений в системе доступа.
Визуализация
Для наглядности используйте смайлики:
👷♂️ = Новый пользователь
🛠️ = Полный доступ
🏗️ = Одна база данных
CREATE USER 'работник'@'localhost' IDENTIFIED BY 'СекретныйКод!'; -- 👷♂️ На службе!
GRANT ALL PRIVILEGES ON `project_db`.* TO 'работник'@'localhost'; -- 🛠️ Права выданы!
FLUSH PRIVILEGES; -- 🔑 Доступ открыт!
Теперь наш работник 👷♂️ может в полной мере использовать свои 🛠️ на строительной площадке 🏗️ без каких-либо ограничений!
Настраиваемые привилегии
Иногда нет нужды предоставлять пользователю полный набор прав. В том случае вы можете выдать только определённые привилегии:
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON имя_базы_данных.* TO 'временный_пользователь'@'хост';
Для отзыва прав ипользуйте команду
REVOKE:
REVOKE ALL ON имя_базы_данных.* FROM 'имя_пользователя'@'хост';
Правило предоставления привилегий: смотреть, но не трогать
Очень осторожно используйте
GRANT OPTION, которое позволяет пользователю предоставлять права другим. Это мощный инструмент, и важно его ответственно применять.
Работа с неизвестными хостами
Если точный хост пользователя не известен, можно использовать символ
% в качестве шаблона. Но будьте осторожны: открытый доступ может нанести ущерб безопасности.
GRANT ALL PRIVILEGES ON имя_базы_данных.* TO 'имя_пользователя'@'%'; -- Цель вам это в безопасности!
Всегда лучше использовать конкретные имена хостов или IP-адреса.
Регулярные проверки
Регулярно проводите аудит прав доступа к вашим базам данных, чтобы удостовериться в сохранности данных и корректности настройек.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик