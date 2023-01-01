Создание один-к-одному связи в SQL Server и Entity Framework

Быстрый ответ

Один-к-одному отношение в SQL Server достигается путем использования УНИКАЛЬНОГО внешнего ключа в зависимой таблице, который ссылается на первичный ключ главной таблицы. Такой подход обеспечивает соответствие каждой строки в LinkedTable только одной строке в MainTable .

SQL Скопировать код CREATE TABLE MainTable ( MainID INT PRIMARY KEY ); CREATE TABLE LinkedTable ( LinkedID INT PRIMARY KEY, MainID INT UNIQUE REFERENCES MainTable(MainID) );

Гарантирование строгого один-к-одному отношения

Строгое один-к-одному отношение в SQL Server выполняет требование общей парности записей в TableA и TableB . Для обеспечения такого отношения можно использовать триггеры SQL или проводить контроль на уровне приложения.

Использование триггеров для поддержания отношений

Триггер AFTER INSERT для TableA может создавать связанные записи в TableB , исключая возможность существования строк в TableA без соответствующих пар:

SQL Скопировать код CREATE TRIGGER CreateLinkedRecord ON MainTable AFTER INSERT AS BEGIN INSERT INTO LinkedTable(LinkedID, MainID) SELECT i.MainID, i.MainID FROM inserted i END;

Но будьте осторожны с триггерами: хоть они и являются эффективными инструментами, но могут усложнять понимание и контроль модели данных.

Форсирование связи на уровне приложения

В Entity Framework Core 5.0 можно установить ограничение на уровне приложения, гарантирующее присутствие связанной записи:

csharp Скопировать код modelBuilder.Entity<MainEntity>() .HasOne<LinkedEntity>(e => e.LinkedEntity) .WithOne(l => l.MainEntity) .IsRequired();

Здесь Entity Framework выступает в роли строгого регулятора, исключающего возможность существования MainEntity без соответствующего LinkedEntity .

Визуализация

Представьте один-к-одному отношение в SQL как хорошо организованный бальный танец:

Ведущий (MainTable) 🕺🏻 🕺🏻 🕺🏻 Партнёр (LinkedTable) 💃🏻 💃🏻 💃🏻

Идеальное один-к-одному отношение выглядит следующим образом:

🕺🏻💃🏻 = Каждый танцор 🕺🏻 из MainTable танцует только с одним танцором 💃🏻 из LinkedTable

УНИКАЛЬНЫЕ ограничения и ограничения ВНЕШНЕГО КЛЮЧА служат строгими посредниками, не позволяющими менять партнёра:

🕺🏻1 ↔️ 💃🏻1 – каждая пара уникальна 🕺🏻2 ↔️ 💃🏻2 – гарантируется, что каждый ведущий танцует только с одним партнёром 🕺🏻3 ↔️ 💃🏻3 – исключается возможность танца в одиночку.

Суть заключается в эксклюзивности и идеальном соответствии.

Проверка один-к-одному отношения

Для проверки корректности своих отношений используйте тесты на наборах примерных данных. Выполняйте CRUD-операции и убедитесь, что правила отношений стабильно выполняются.

Тест операций CRUD

Важность понимания операций CRUD:

Create (Создание): Добавляйте данные с одновременным учётом связей. Read (Чтение): Проводите проверку данных через представление, отображая соответствие один-к-одному. Update (Обновление): Вносите изменения, сохраняя целостность отношений. Delete (Удаление): Удаляйте данные так, чтобы не оставались "сиротские" записи.

Связи должны сохранять свой характер при каждой из операций, в противном случае SQL-система сигнализирует вас об ошибках, вызванных ограничениями или триггерами.

