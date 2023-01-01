Создание один-к-одному связи в SQL Server и Entity Framework#Разное
Быстрый ответ
Один-к-одному отношение в SQL Server достигается путем использования УНИКАЛЬНОГО внешнего ключа в зависимой таблице, который ссылается на первичный ключ главной таблицы. Такой подход обеспечивает соответствие каждой строки в
LinkedTable только одной строке в
MainTable.
CREATE TABLE MainTable (
MainID INT PRIMARY KEY
);
CREATE TABLE LinkedTable (
LinkedID INT PRIMARY KEY,
MainID INT UNIQUE REFERENCES MainTable(MainID)
);
Гарантирование строгого один-к-одному отношения
Строгое один-к-одному отношение в SQL Server выполняет требование общей парности записей в
TableA и
TableB. Для обеспечения такого отношения можно использовать триггеры SQL или проводить контроль на уровне приложения.
Использование триггеров для поддержания отношений
Триггер AFTER INSERT для
TableA может создавать связанные записи в
TableB, исключая возможность существования строк в
TableA без соответствующих пар:
CREATE TRIGGER CreateLinkedRecord
ON MainTable
AFTER INSERT
AS
BEGIN
INSERT INTO LinkedTable(LinkedID, MainID)
SELECT i.MainID, i.MainID FROM inserted i
END;
Но будьте осторожны с триггерами: хоть они и являются эффективными инструментами, но могут усложнять понимание и контроль модели данных.
Форсирование связи на уровне приложения
В Entity Framework Core 5.0 можно установить ограничение на уровне приложения, гарантирующее присутствие связанной записи:
modelBuilder.Entity<MainEntity>()
.HasOne<LinkedEntity>(e => e.LinkedEntity)
.WithOne(l => l.MainEntity)
.IsRequired();
Здесь Entity Framework выступает в роли строгого регулятора, исключающего возможность существования
MainEntity без соответствующего
LinkedEntity.
Визуализация
Представьте один-к-одному отношение в SQL как хорошо организованный бальный танец:
|Ведущий (MainTable)
|🕺🏻
|🕺🏻
|🕺🏻
|Партнёр (LinkedTable)
|💃🏻
|💃🏻
|💃🏻
Идеальное один-к-одному отношение выглядит следующим образом:
🕺🏻💃🏻 = Каждый танцор 🕺🏻 из MainTable танцует только с одним танцором 💃🏻 из LinkedTable
УНИКАЛЬНЫЕ ограничения и ограничения ВНЕШНЕГО КЛЮЧА служат строгими посредниками, не позволяющими менять партнёра:
🕺🏻1 ↔️ 💃🏻1 – каждая пара уникальна 🕺🏻2 ↔️ 💃🏻2 – гарантируется, что каждый ведущий танцует только с одним партнёром 🕺🏻3 ↔️ 💃🏻3 – исключается возможность танца в одиночку.
Суть заключается в эксклюзивности и идеальном соответствии.
Проверка один-к-одному отношения
Для проверки корректности своих отношений используйте тесты на наборах примерных данных. Выполняйте CRUD-операции и убедитесь, что правила отношений стабильно выполняются.
Тест операций CRUD
Важность понимания операций CRUD:
- Create (Создание): Добавляйте данные с одновременным учётом связей.
- Read (Чтение): Проводите проверку данных через представление, отображая соответствие один-к-одному.
- Update (Обновление): Вносите изменения, сохраняя целостность отношений.
- Delete (Удаление): Удаляйте данные так, чтобы не оставались "сиротские" записи.
Связи должны сохранять свой характер при каждой из операций, в противном случае SQL-система сигнализирует вас об ошибках, вызванных ограничениями или триггерами.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы