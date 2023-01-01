Создание копии структуры таблицы в Oracle без данных

Быстрый ответ

Чтобы создать структурный дубликат original_table в форме новой таблицы new_table , не копируя данные, воспользуйтесь командой CREATE TABLE new_table AS SELECT * FROM original_table WHERE 1=0; . Так вы скопируете схему таблицы точно в том виде, в котором она существует.

Понимание ограничений

Использование запроса CREATE TABLE AS SELECT имеет свои особенности:

Сиквенсы и триггеры не копируются. Их нужно будет создавать отдельно.

не копируются. Их нужно будет создавать отдельно. Индексы и некоторые типы ограничений также не копируются и требуют дополнительных действий.

также не копируются и требуют дополнительных действий. Этот метод не подходит для копирования логов материализованных представлений .

. Он также не сохраняет разбиение для партиционированных таблиц.

В результате получаются таблицы с аналогичной структурой, но не всей функциональностью оригиналов.

Визуализация

Возьмём для примера книжную полку 📚, на которой расположены книги разных жанров:

Markdown Скопировать код Книжная полка (📚): [Роман 📖, Кулинарная книга 🍳, Атлас 🗺️, Словарь 📕]

Вы хотите создать новую книгу (📓), структурно идентичную уже имеющемуся оригиналу, но с пустыми страницами для новых записей:

Markdown Скопировать код Оригинальная книга (📖): [Глава 1, Глава 2, Глава 3] Новая книга (📓): [Глава 1📄, Глава 2📄, Глава 3📄]

📖 ➡️ 📝 ➡️ 📓

Markdown Скопировать код # Аналогия с 'CREATE TABLE new_table AS SELECT * FROM original_table WHERE 1=0;' # Структура сохранена, содержание не перенесено.

Получаем структурно идентичный оригиналу объект без содержания. 🎩✨

Продвинутые шаги

Клонирование таблицы — это не только копирование её структуры. Важно учесть множество деталей:

Создание индексов

Важные для производительности индексы можно вос создать посредством команды CREATE INDEX после создания новой таблицы.

Скрипты для триггеров и последовательностей

Вам потребуется вручную создать скрипты для триггеров и последовательностей, которые связаны с исходной таблицей.

Работа с ограничениями

Первичные и уникальные ключи копируются при создании таблицы, но внешние ключи и прочие ограничения нужно настраивать отдельно.

копируются при создании таблицы, но нужно настраивать отдельно. Ограничения CHECK, предназначенные для поддержания целостности данных, должны быть в точности скопированы из оригинальной таблицы.

Управление партициями на профессиональном уровне

При работе с партициями таблиц потребуется сложный SQL-скрипт, который часто предполагает ручное создание каждой партиции в рамках модифицированного запроса CREATE TABLE .

