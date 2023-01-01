Совмещение таблиц SQL с LIKE и использование шаблонов
Быстрый ответ
Для того чтобы использовать
LIKE совместно с
JOIN в SQL, следует поместить выражение
LIKE внутри выражения
JOIN. Вот пример:
SELECT *
FROM first_table ft
JOIN second_table st
ON ft.name LIKE '%' || st.partial_name || '%';
Метод выше ищет совпадения между колонкой
name от таблицы
first_table и
partial_name от
second_table, где
% обозначает любую последовательность символов.
Оптимизация в плане производительности и согласованности
Составляя SQL-запросы, стоит учитывать особенности регистра, использование шаблонов и правильное распределение условий в
JOIN.
Реализация поиска без учета регистра
Для осуществления поиска, не учитывающего регистр, можно применить функцию
UPPER. Это будет полезно в случае, если регистр влияет на сортировку. Такой подход обеспечивает стабильность результатов.
SELECT *
FROM first_table ft
JOIN second_table st
ON UPPER(ft.name) LIKE UPPER('%' || st.partial_name || '%');
Важность согласованности результата не подлежит сомнению!
Правила применения подстановочных символов
Размещение подстановочных символов
% и
_ в начало шаблона может привести к ухудшению производительности из-за необходимости полного сканирования таблицы. Гораздо предпочтительнее их размещение в конце шаблона.
-- Нежелательно: Полное сканирование таблицы может быть медленным
ON ft.name LIKE '%' || st.partial_name;
-- Желательно: Быстрее выполняется запрос без начального подстановочного символа
ON ft.name LIKE st.partial_name || '%';
Для проверки можете использовать
EXPLAIN PLAN.
Разделение условий соединения и фильтрации
Перенос логики фильтрации в
WHERE поможет улучшить читаемость и производительность вашего запроса.
SELECT *
FROM first_table ft
JOIN second_table st
ON ft.id = st.ft_id -- логика соединения
WHERE st.description LIKE '%search_term%'; -- логика фильтрации
Обработка различных сценариев использования JOIN
Разные задачи требуют применения разных типов
JOIN, начиная от
INNER JOIN и до
OUTER JOIN — каждый имеет свои особенности и достоинства.
Пересечение: INNER JOIN
INNER JOIN отлично подходит для тех случаев, когда требуется найти совпадения между таблицами по определенному шаблону.
SELECT *
FROM authors a
INNER JOIN books b
ON a.name LIKE '%' || b.author_name_fragment || '%';
Таким образом, мы получаем список всех авторов, которые соответствуют условиям поиска книг.
Включающий: LEFT JOIN
LEFT JOIN сохраняет все записи из "левой" таблицы, даже если по ним нет совпадений.
SELECT *
FROM authors a
LEFT JOIN books b
ON a.name LIKE '%' || b.author_name_fragment || '%';
Как видите, запрос предпочтительнее для "левой" таблицы и включает все её строки.
Быстрее: INSTR
Если поиск с использованием
LIKE проходит медленно, его можно ускорить с помощью функции
INSTR.
SELECT *
FROM first_table ft
JOIN second_table st
ON INSTR(ft.name, st.partial_name) > 0;
Ускоряем запрос: Предварительные вычисления в колонках
Применение заранее вычисленных колонок поможет повысить производительность при выполнении сложных запросов.
ALTER TABLE ft ADD (name_length AS LENGTH(name));
SELECT *
FROM first_table ft
JOIN another_table at
ON ft.name_length = at.some_length;
Это ускоряет выполнение запроса.
Визуализация
Представим, у нас есть клуб любителей книг, в котором у каждого участника есть свой любимый жанр:
Член 1 (👩): [Детектив🔍, Романтика❤️, Приключения🗺️]
Член 2 (👨): [Научная фантастика🔬, Детектив🔍, Ужасы👻]
Найти общую тему с применением
LIKE и
JOIN — это как вступить в интересную беседу на общую тему:
SELECT 👩.book, 👨.book
FROM Member1 AS 👩
JOIN Member2 AS 👨
ON 👩.theme LIKE 👨.theme;
Результат: Захватывающий диалог о детективных историях 🔍!
Полезные материалы
- SQL: JOINS — разъяснение различных типов SQL JOIN.
- Joining three or more tables in SQL — на GeeksforGeeks описывается как соединить несколько таблиц.
- Using Wildcards with SQL JOIN Conditions – Stack Overflow Insight — полезные советы со Stack Overflow о применении шаблонов с условием JOIN.
- SQL LIKE Usage — указания по использованию SQL LIKE в выражениях JOIN.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы