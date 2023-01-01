Совмещение таблиц SQL с LIKE и использование шаблонов

Быстрый ответ

Для того чтобы использовать LIKE совместно с JOIN в SQL, следует поместить выражение LIKE внутри выражения JOIN. Вот пример:

SELECT *
FROM first_table ft
JOIN second_table st
ON ft.name LIKE '%' || st.partial_name || '%';

Метод выше ищет совпадения между колонкой name от таблицы first_table и partial_name от second_table, где % обозначает любую последовательность символов.

Оптимизация в плане производительности и согласованности

Составляя SQL-запросы, стоит учитывать особенности регистра, использование шаблонов и правильное распределение условий в JOIN.

Реализация поиска без учета регистра

Для осуществления поиска, не учитывающего регистр, можно применить функцию UPPER. Это будет полезно в случае, если регистр влияет на сортировку. Такой подход обеспечивает стабильность результатов.

SELECT *
FROM first_table ft
JOIN second_table st
ON UPPER(ft.name) LIKE UPPER('%' || st.partial_name || '%');

Важность согласованности результата не подлежит сомнению!

Правила применения подстановочных символов

Размещение подстановочных символов % и _ в начало шаблона может привести к ухудшению производительности из-за необходимости полного сканирования таблицы. Гораздо предпочтительнее их размещение в конце шаблона.

-- Нежелательно: Полное сканирование таблицы может быть медленным
ON ft.name LIKE '%' || st.partial_name;

-- Желательно: Быстрее выполняется запрос без начального подстановочного символа
ON ft.name LIKE st.partial_name || '%';

Для проверки можете использовать EXPLAIN PLAN.

Разделение условий соединения и фильтрации

Перенос логики фильтрации в WHERE поможет улучшить читаемость и производительность вашего запроса.

SELECT *
FROM first_table ft
JOIN second_table st
ON ft.id = st.ft_id  -- логика соединения
WHERE st.description LIKE '%search_term%';  -- логика фильтрации

Обработка различных сценариев использования JOIN

Разные задачи требуют применения разных типов JOIN, начиная от INNER JOIN и до OUTER JOIN — каждый имеет свои особенности и достоинства.

Пересечение: INNER JOIN

INNER JOIN отлично подходит для тех случаев, когда требуется найти совпадения между таблицами по определенному шаблону.

SELECT *
FROM authors a
INNER JOIN books b
ON a.name LIKE '%' || b.author_name_fragment || '%';

Таким образом, мы получаем список всех авторов, которые соответствуют условиям поиска книг.

Включающий: LEFT JOIN

LEFT JOIN сохраняет все записи из "левой" таблицы, даже если по ним нет совпадений.

SELECT *
FROM authors a
LEFT JOIN books b
ON a.name LIKE '%' || b.author_name_fragment || '%';

Как видите, запрос предпочтительнее для "левой" таблицы и включает все её строки.

Быстрее: INSTR

Если поиск с использованием LIKE проходит медленно, его можно ускорить с помощью функции INSTR.

SELECT *
FROM first_table ft
JOIN second_table st
ON INSTR(ft.name, st.partial_name) > 0;

Ускоряем запрос: Предварительные вычисления в колонках

Применение заранее вычисленных колонок поможет повысить производительность при выполнении сложных запросов.

ALTER TABLE ft ADD (name_length AS LENGTH(name));

SELECT *
FROM first_table ft
JOIN another_table at
ON ft.name_length = at.some_length;

Это ускоряет выполнение запроса.

Визуализация

Представим, у нас есть клуб любителей книг, в котором у каждого участника есть свой любимый жанр:

Член 1 (👩): [Детектив🔍, Романтика❤️, Приключения🗺️]
Член 2 (👨): [Научная фантастика🔬, Детектив🔍, Ужасы👻]

Найти общую тему с применением LIKE и JOIN — это как вступить в интересную беседу на общую тему:

SELECT 👩.book, 👨.book
FROM Member1 AS 👩
JOIN Member2 AS 👨
ON 👩.theme LIKE 👨.theme;

Результат: Захватывающий диалог о детективных историях 🔍!

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

