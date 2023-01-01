Сортировка в PostgreSQL: нулевые значения даты в начале

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если при сортировке с использованием ORDER BY требуется, чтобы значения NULL располагались в начале списка, достаточно выполнить следующий SQL-запрос:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица ORDER BY CASE WHEN название_колонки IS NULL THEN 0 ELSE 1 END, название_колонки ASC;

Такой подход позволяет поместить NULL-значения на первые позиции результата выборки, придав им минимальное значение.

Модификаторы Postgres – NULLS FIRST и NULLS LAST

Расположение NULL в начале списка

Управление расположением NULL в PostgreSQL очень просто:

SQL Скопировать код ORDER BY название_колонки ASC NULLS FIRST;

В результате NULL-значения станут приоритетными и будут располагаться первыми в списке.

Размещение NULL в конце списка

Для того чтобы расположить NULL в конце списка, например, после сортированных значений, используйте:

SQL Скопировать код ORDER BY название_колонки DESC NULLS LAST;

Таким образом, NULL-значения будут ждать своего места в самом конце.

Оптимизация запросов – искусство индексации

Создание индекса для улучшения скорости обработки данных

Индексы в данных можно сравнить со скоростными трассами для SQL-запросов. Создание индекса для столбца last_updated может оказаться критичным для обеспечения производительности:

SQL Скопировать код CREATE INDEX idx_last_updated ON ваша_таблица (last_updated);

Индекс указывает Postgres на приоритетность сортировки этого столбца.

Работа с запросами по убыванию

Postgres может эффективно использовать btree-индексы для работы с запросами в обратном порядке, что великолепно сочетается с запросами, использующими ключевое слово DESC . Это можно рассматривать как элегантный SQL оборот.

Особенности плана запроса при учете NULL

План запроса может содержать нюансы управления NULL, которые значительно влияют на его производительность. Вам предлагается преодолеть эти тонкости и стать мастером SQL.

Визуализация

Представьте себе книжную полку, на которой стоят книги без названия (NULL).

Markdown Скопировать код Полка до сортировки: 📗📘📕📒📙📔 (Некоторые книги без названия)

Обычная сортировка: Книги без названия оказываются в конце.

Markdown Скопировать код Полка после сортировки: 📒📕📗📘📙📔 (Сначала отсортированные книги с названиями, затем без названия)

Нужная нам сортировка: Книги без названия стоят в начале.

Markdown Скопировать код Полка после сортировки: 📔📒📕📗📘📙 (Книги без названия расположены перед названными)

И всё это благодаря следующему запросу:

SQL Скопировать код ORDER BY CASE WHEN название_колонки IS NULL THEN 0 ELSE 1 END, название_колонки;

Управляем NULL-значениями и задействуем 'CASE'

Использование CASE для приоритезации NULL

Чтобы NULL-значения имели приоритет перед не NULL-значениями, используйте CASE:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица ORDER BY CASE WHEN название_колонки IS NULL THEN 1 /* NULL, вперёд! */ ELSE 2 END, название_колонки ASC;

Изменение порядка вывода данных может быть таким же масштабным, как перемещение гор.

Обзор с точки зрения SQL-башни

Создание представлений, включающих в себя логику сортировки, облегчает составление последующих запросов. Однако стоит помнить об их влиянии на долгосрочную производительность.

Подробное изучение PostgreSQL и работы с NULL-значениями

Глубокие знания о специфике работы PostgreSQL с NULL позволят вам ощутить всю мощь SQL-сортировок, как будто вы на дне Марианской впадины.

