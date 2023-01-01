Сортировка в PostgreSQL: нулевые значения даты в начале#PostgreSQL #ORDER BY и сортировка #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Если при сортировке с использованием ORDER BY требуется, чтобы значения NULL располагались в начале списка, достаточно выполнить следующий SQL-запрос:
SELECT * FROM ваша_таблица ORDER BY CASE WHEN название_колонки IS NULL THEN 0 ELSE 1 END, название_колонки ASC;
Такой подход позволяет поместить NULL-значения на первые позиции результата выборки, придав им минимальное значение.
Модификаторы Postgres – NULLS FIRST и NULLS LAST
Расположение NULL в начале списка
Управление расположением NULL в PostgreSQL очень просто:
ORDER BY название_колонки ASC NULLS FIRST;
В результате NULL-значения станут приоритетными и будут располагаться первыми в списке.
Размещение NULL в конце списка
Для того чтобы расположить NULL в конце списка, например, после сортированных значений, используйте:
ORDER BY название_колонки DESC NULLS LAST;
Таким образом, NULL-значения будут ждать своего места в самом конце.
Оптимизация запросов – искусство индексации
Создание индекса для улучшения скорости обработки данных
Индексы в данных можно сравнить со скоростными трассами для SQL-запросов. Создание индекса для столбца
last_updated может оказаться критичным для обеспечения производительности:
CREATE INDEX idx_last_updated ON ваша_таблица (last_updated);
Индекс указывает Postgres на приоритетность сортировки этого столбца.
Работа с запросами по убыванию
Postgres может эффективно использовать btree-индексы для работы с запросами в обратном порядке, что великолепно сочетается с запросами, использующими ключевое слово
DESC. Это можно рассматривать как элегантный SQL оборот.
Особенности плана запроса при учете NULL
План запроса может содержать нюансы управления NULL, которые значительно влияют на его производительность. Вам предлагается преодолеть эти тонкости и стать мастером SQL.
Визуализация
Представьте себе книжную полку, на которой стоят книги без названия (NULL).
Полка до сортировки: 📗📘📕📒📙📔
(Некоторые книги без названия)
Обычная сортировка: Книги без названия оказываются в конце.
Полка после сортировки: 📒📕📗📘📙📔
(Сначала отсортированные книги с названиями, затем без названия)
Нужная нам сортировка: Книги без названия стоят в начале.
Полка после сортировки: 📔📒📕📗📘📙
(Книги без названия расположены перед названными)
И всё это благодаря следующему запросу:
ORDER BY CASE WHEN название_колонки IS NULL THEN 0 ELSE 1 END, название_колонки;
Управляем NULL-значениями и задействуем 'CASE'
Использование CASE для приоритезации NULL
Чтобы NULL-значения имели приоритет перед не NULL-значениями, используйте CASE:
SELECT * FROM ваша_таблица ORDER BY CASE WHEN название_колонки IS NULL THEN 1 /* NULL, вперёд! */ ELSE 2 END, название_колонки ASC;
Изменение порядка вывода данных может быть таким же масштабным, как перемещение гор.
Обзор с точки зрения SQL-башни
Создание представлений, включающих в себя логику сортировки, облегчает составление последующих запросов. Однако стоит помнить об их влиянии на долгосрочную производительность.
Подробное изучение PostgreSQL и работы с NULL-значениями
Глубокие знания о специфике работы PostgreSQL с NULL позволят вам ощутить всю мощь SQL-сортировок, как будто вы на дне Марианской впадины.
Полезные материалы
Виктор Ермаков
SQL-разработчик