Сортировка таблиц в PostgreSQL по размеру: методы вывода
Быстрый ответ
Чтобы упорядочить таблицы PostgreSQL по размеру, воспользуйтесь следующим запросом:
SELECT
relname AS "Таблица",
pg_size_pretty(pg_total_relation_size(oid)) AS "Размер"
FROM
pg_class
WHERE
relkind = 'r'
ORDER BY
pg_total_relation_size(oid) DESC;
Так, таблицы будут отсортированы по убыванию размера, включая размер данных и индексов.
Более подробно о размерах таблиц
Понимание размера таблиц crucial для оптимизации работы с данными. Рассмотрим более подробно.
Сopравниваем размер данных и индексов
Для оценки размеров данных и индексов в таблицах используйте функции
pg_relation_size() и
pg_indexes_size():
SELECT
tbl.relname AS "Таблица",
pg_size_pretty(pg_relation_size(tbl.oid)) AS "Размер данных",
pg_size_pretty(pg_indexes_size(tbl.oid)) AS "Размер индексов"
FROM
pg_class tbl
WHERE
tbl.relkind = 'r'
ORDER BY
pg_total_relation_size(tbl.oid) DESC;
Учёт TOAST-таблиц
В PostgreSQL для хранения больших объёмов данных применяются TOAST-таблицы. Чтобы учесть их размер в общем объёме, можно использовать следующий запрос:
SELECT
tbl.relname AS "Таблица",
pg_size_pretty(pg_total_relation_size(tbl.oid) – pg_relation_size(tbl.oid)) AS "Размер TOAST-таблиц и индексов"
FROM
pg_class tbl
WHERE
tbl.relkind = 'r'
ORDER BY
pg_total_relation_size(tbl.oid) DESC;
Таким образом, мы получим полный объём данных таблицы, включая TOAST и индексы.
Выбор таблиц из конкретной схемы
Если в вашей базе данных есть несколько схем, можете получить таблицы из определённой таким образом:
SELECT
ns.nspname AS "Схема",
tbl.relname AS "Таблица",
pg_size_pretty(pg_total_relation_size(tbl.oid)) AS "Размер"
FROM
pg_class tbl
JOIN
pg_namespace ns ON ns.oid = tbl.relnamespace
WHERE
tbl.relkind = 'r'
AND ns.nspname = 'public' -- замените на требуемое имя схемы
ORDER BY
pg_total_relation_size(tbl.oid) DESC;
Из запроса стоит исключить системные таблицы, расположенные обычно в схемах с префиксом
pg_.
Визуализация
Представьте размеры таблиц как городской пейзаж, где каждое здание соответствует таблице, а его высота — её размеру:
Город Данных (🏙️):
🏠 – небольшая таблица
🏢 – средняя таблица
🏦 – большая таблица
🏬 – весьма обширная таблица
Наглядно представим изменения после сортировки:
Перед сортировкой: 🏢 🏠 🏦 🏬
После сортировки: 🏠 🏢 🏦 🏬
Обратите внимание, что порядок сортировки (указанный в
ORDER BY) определяет расположение "зданий" в вашем городе данных.
Надёжные запросы
Предлагаю усовершенствовать ваш набор SQL-запросов, делая их более безопасными и надёжными.
Предохраняемся от SQL-инъекций и синтаксических ошибок
Функция
quote_ident() снижает риск SQL-инъекций и помогает предотвратить синтаксические ошибки:
SELECT
quote_ident(tbl.relname) AS "Таблица",
pg_size_pretty(pg_total_relation_size(tbl.oid)) AS "Размер"
FROM
pg_class tbl
WHERE
tbl.relkind = 'r'
ORDER BY
pg_total_relation_size(tbl.oid) DESC;
Советую быть бдительными: как в детективных фильмах noir, всегда заключайте названия в
quote_ident()!
Адаптируем запрос под текущий контекст
Модифицируйте запрос с учётом текущего контекста, используя
current_schema() и
current_database():
SELECT
nspname AS "Схема",
relname AS "Таблица",
pg_size_pretty(pg_total_relation_size(tbl.oid)) AS "Размер"
FROM
pg_class tbl
INNER JOIN
pg_namespace ns ON ns.oid = tbl.relnamespace
WHERE
relkind = 'r'
AND nspname NOT LIKE 'pg_%' -- исключаем системные схемы
AND nspname = current_schema() -- используем текущую схему
ORDER BY
pg_total_relation_size(tbl.oid) DESC;
Такой подход позволит более гибко изучать "город".
Оцениваем общий размер базы данных
Для определения общего размера базы данных используйте
pg_database_size():
SELECT
pg_size_pretty(pg_database_size(current_database())) AS "Общий размер базы данных";
Не забывайте, что PostgreSQL автоматически переключает единицы измерения на более крупные, если размер превышает определённый порог (например, 10 Кб).
