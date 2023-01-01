logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Сортировка результатов запроса SQL по дате: как исправить
Перейти

Сортировка результатов запроса SQL по дате: как исправить

#Основы SQL  #ORDER BY и сортировка  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

Идеальный порядок сортировки можно получить, если тип данных в колонке будет DATE или DATETIME, а не текстовый. Для того чтобы даты отсортировались правильно, нужно произвести их преобразование с помощью функции CAST:

SQL
Скопировать код
SELECT *
FROM имена_древних   -- предположим, что это название данный таблицы
ORDER BY CAST(когда_умерли AS DATE); -- здесь у нас колонка с датами

Вместо имена_древних и когда_умерли подставьте реальные названия таблицы и колонки с датами, чтобы упорядочить их в логической последовательности.

Не акробатика, а преобразование

Сохранение дат в текстовом виде может привести к трудностям при сортировке в SQL. Использование CAST([ваша_колонка] AS DATETIME) поможет преобразовать текст в дату и время. Если необходим определенный формат даты, используйте CONVERT(DATETIME, [ваша_колонка], [формат]), где [формат] – это код формата даты (например, 103 для dd/MM/yyyy).

Время — притча, обеденное время — и она же, а вот формат даты – вещь важная

Грамотное отношение к формату дат отлично окупится. Убедитесь, что даты в ваших записях не пропадают среди многообразия форматов или не утрачиваются из-за различных региональных настроек. Безопасным вариантом будет сохранение дат в формате yyyy/MM/dd, где yyyy, MM и dd образуют прочный порядок.

Производительность: минимизируем преобразования

Стремитесь минимизировать преобразования дат, чтобы освободить максимальные ресурсы для вашей базы данных. В случае возникновения вопросов всегда можно обратится к MSDN или другим техническим ресурсам. При проектировании таблиц желательно использовать тип DATE для хранения дат. Обдумывайте ваши шаги на несколько операций вперед, и вашей базе данных обеспечена оперативность.

Визуализация

Предположим, что упорядочивание даты в SQL – это расставление книг на полке в хронологическом порядке:

Markdown
Скопировать код
Вид с полки:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | 
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1📘   |     | 3📗 | 4   | 5📙  |
| 8📘 | 9   |     | 11  |     |

А вот что происходит при использовании ORDER BY:

Markdown
Скопировать код
Хронология:
| Даты издания | 
| ------------ |
| Пн, 1📘      |
| Ср, 3📗      |
| Пт, 5📙      |
| Пн, 8📘      |

Каждая книга (📘📗📙) занимает свое место на временной шкале, образуя упорядоченный список событий.

Орден из хаоса

Если строки с датами заполнялись хаотично, воспользуйтесь функцией CONVERT с нужным кодом формата:

SQL
Скопировать код
ORDER BY CONVERT(DATETIME, ваша_колонка_с_датой, 105) -- 105 — это форматирование даты для ее корректной сортировки

Тщательно проконтролируйте правильность логики ORDER BY, чтобы она соответствовала вашим данным и исключала возможность ошибок.

Как избежать типичных ошибок

Тщательная подготовка запроса улучшает его эффективность. Использование функций в процессе сортировки может замедлять операцию, так как требуется просмотр всех данных в таблице. Для оптимизации лучше применять индексирование. Продумайте как влияют на сортировку дат операторы UNION и оконные функции. Следите за единообразием форматов дат, чтобы избежать путаницы. Проверяйте запросы с различными начальными данными, чтобы выявить возможные проблемы.

Полезные материалы

  1. Ключевое слово SQL ORDER BY — подробное руководство по работе с оператором ORDER BY.
  2. Как получить только дату из типа DateTime в SQL Server — обсуждение того, как в SQL Server извлечь дату без времени.
  3. CAST и CONVERT (Transact-SQL) — основы преобразования данных в SQL Server.
  4. Покрытые индексы и их роль в улучшении производительности запросов — гид по использованию индексов
  5. Преобразование varchar в datetime в SQL Server — обсуждение вопросов, связанных с преобразованием текстовых данных в дату и время.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

