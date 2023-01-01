Сортировка результатов запроса SQL по дате: как исправить
Быстрый ответ
Идеальный порядок сортировки можно получить, если тип данных в колонке будет
DATE или
DATETIME, а не текстовый. Для того чтобы даты отсортировались правильно, нужно произвести их преобразование с помощью функции
CAST:
SELECT *
FROM имена_древних -- предположим, что это название данный таблицы
ORDER BY CAST(когда_умерли AS DATE); -- здесь у нас колонка с датами
Вместо
имена_древних и
когда_умерли подставьте реальные названия таблицы и колонки с датами, чтобы упорядочить их в логической последовательности.
Не акробатика, а преобразование
Сохранение дат в текстовом виде может привести к трудностям при сортировке в SQL. Использование
CAST([ваша_колонка] AS DATETIME) поможет преобразовать текст в дату и время. Если необходим определенный формат даты, используйте
CONVERT(DATETIME, [ваша_колонка], [формат]), где
[формат] – это код формата даты (например,
103 для
dd/MM/yyyy).
Время — притча, обеденное время — и она же, а вот формат даты – вещь важная
Грамотное отношение к формату дат отлично окупится. Убедитесь, что даты в ваших записях не пропадают среди многообразия форматов или не утрачиваются из-за различных региональных настроек. Безопасным вариантом будет сохранение дат в формате
yyyy/MM/dd, где
yyyy,
MM и
dd образуют прочный порядок.
Производительность: минимизируем преобразования
Стремитесь минимизировать преобразования дат, чтобы освободить максимальные ресурсы для вашей базы данных. В случае возникновения вопросов всегда можно обратится к MSDN или другим техническим ресурсам. При проектировании таблиц желательно использовать тип
DATE для хранения дат. Обдумывайте ваши шаги на несколько операций вперед, и вашей базе данных обеспечена оперативность.
Визуализация
Предположим, что упорядочивание даты в SQL – это расставление книг на полке в хронологическом порядке:
Вид с полки:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1📘 | | 3📗 | 4 | 5📙 |
| 8📘 | 9 | | 11 | |
А вот что происходит при использовании ORDER BY:
Хронология:
| Даты издания |
| ------------ |
| Пн, 1📘 |
| Ср, 3📗 |
| Пт, 5📙 |
| Пн, 8📘 |
Каждая книга (📘📗📙) занимает свое место на временной шкале, образуя упорядоченный список событий.
Орден из хаоса
Если строки с датами заполнялись хаотично, воспользуйтесь функцией
CONVERT с нужным кодом формата:
ORDER BY CONVERT(DATETIME, ваша_колонка_с_датой, 105) -- 105 — это форматирование даты для ее корректной сортировки
Тщательно проконтролируйте правильность логики
ORDER BY, чтобы она соответствовала вашим данным и исключала возможность ошибок.
Как избежать типичных ошибок
Тщательная подготовка запроса улучшает его эффективность. Использование функций в процессе сортировки может замедлять операцию, так как требуется просмотр всех данных в таблице. Для оптимизации лучше применять индексирование. Продумайте как влияют на сортировку дат операторы
UNION и оконные функции. Следите за единообразием форматов дат, чтобы избежать путаницы. Проверяйте запросы с различными начальными данными, чтобы выявить возможные проблемы.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик