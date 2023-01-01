Сортировка результатов SQL запроса по значению IN

Быстрый ответ
Для упорядочивания результатов SQL-запроса в соответствии с заранее определённым списком значений следует использовать конструкцию
CASE следующим образом:
SELECT * FROM table_name
WHERE column_name IN ('val1', 'val2', 'val3')
ORDER BY CASE column_name
WHEN 'val1' THEN 1 -- Значение с наивысшим приоритетом.
WHEN 'val2' THEN 2 -- Значение с второстепенным приоритетом.
WHEN 'val3' THEN 3 -- Завершающее значение в списке.
END;
Выполнение такого запроса обеспечивает вывод результатов в порядке: 'val1', 'val2', 'val3'.
Расширенные методики сортировки в PostgreSQL
Сортировка с использованием array_position (Postgres 9.6+)
Для определения порядка следует использовать функцию
array_position:
SELECT * FROM table_name
WHERE column_name = ANY('{val1, val2, val3}'::text[])
ORDER BY array_position('{val1, val2, val3}'::text[], column_name);
Функция
array_position определяет местоположение элемента в массиве и дает возможность упорядочивать данные согласно требуемой последовательности.
Использование списка значений VALUES с применением JOIN для точной сортировки (PostgreSQL 8.3+)
Для создания временной таблицы используйте
VALUES в сочетании с
JOIN:
WITH val_list (column_name, order_seq) AS (
VALUES ('val1', 1), ('val2', 2), ('val3', 3)
)
SELECT t.*
FROM table_name t
JOIN val_list v ON t.column_name = v.column_name
ORDER BY v.order_seq;
Применение объединения с временной таблицей посредством
JOIN упрощает управление порядком сортировки.
Использование массивов с порядковыми номерами (Postgres 9.4+)
SELECT * FROM table_name t
JOIN unnest(ARRAY['val1', 'val2', 'val3']) WITH ORDINALITY AS u(column_name, order_seq)
ON t.column_name = u.column_name
ORDER BY u.order_seq;
Функция
unnest() в сочетании с ключевым словом
ORDINALITY присваивает элементам массива порядковые номера, что обеспечивает корректную сортировку.
Методы сортировки, применимые в MySQL и других системах
Использование функции FIELD в MySQL
Сортировку в MySQL можно осуществить с помощью функции
FIELD:
SELECT * FROM table_name
WHERE column_name IN ('val1', 'val2', 'val3')
ORDER BY FIELD(column_name, 'val1', 'val2', 'val3');
Функция
FIELD определяет порядок значений, которые расположены в списке.
Совместимость между различными базами данных
Для работы с разными SQL-системами предпочтительно использовать стандарт SQL и условные конструкции, такие как
CASE, чтобы избегать зависимости от специфики конкретных СУБД.
Визуализация
Восприятие процесса сортировки упрощается при представлении его как упорядочивания списка десертов:
Ваш список десертов 🍰: ['Черный лес', 'Чизкейк с голубикой', 'Яблочный пирог']
SELECT recipe_name
FROM recipes
WHERE recipe_name IN ('Черный лес', 'Чизкейк с голубикой', 'Яблочный пирог')
ORDER BY CASE recipe_name
WHEN 'Черный лес' THEN 1 // На первом месте — самый вкусный десерт.
WHEN 'Чизкейк с голубикой' THEN 2 // Великолепное gastronomic delight.
WHEN 'Яблочный пирог' THEN 3 // А традиции всегда актуальны.
END;
Порядок десертов:
1. 'Черный лес' // Восхитительный аромат, первый, который вы почувствуете.
2. 'Чизкейк с голубикой' // Лёгкий и нежный вкус.
3. 'Яблочный пирог' // Утончённый вкус классического десерта — лучшее закрытие списка.
Благодаря 'ORDER BY' вы можете установить приоритет подачи ваших десертов, создав сладкую симфонию для ваших рецептов. 😋 🍫
Что следует учесть и продвинутое решение проблем
Особенности ручной сортировки
При использовании
CASE требуется осторожность, так как задание условий вручную может стать источником ошибок. Работа с функциями для массивов помогает предотвратить это.
Эффективность – залог успеха
Функции, как
unnest(), в сочетании с
ORDINALITY представляют собой мощный инструмент для быстрой и точной сортировки.
Источники дополнительной помощи
Для более глубокого изучения темы советуем обратиться к документации:
Важность продолжения исследований и экспериментов с SQL не может быть недооценена.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик