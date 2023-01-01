logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Сортировка результатов SQL запроса по значению IN
Перейти

Сортировка результатов SQL запроса по значению IN

#SQL для аналитиков  #SELECT и выборка данных  #ORDER BY и сортировка  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для упорядочивания результатов SQL-запроса в соответствии с заранее определённым списком значений следует использовать конструкцию CASE следующим образом:

SQL

SELECT * FROM table_name
WHERE column_name IN ('val1', 'val2', 'val3')
ORDER BY CASE column_name
           WHEN 'val1' THEN 1  -- Значение с наивысшим приоритетом.
           WHEN 'val2' THEN 2  -- Значение с второстепенным приоритетом.
           WHEN 'val3' THEN 3  -- Завершающее значение в списке.
         END;

Выполнение такого запроса обеспечивает вывод результатов в порядке: 'val1', 'val2', 'val3'.

Пошаговый план для смены профессии

Расширенные методики сортировки в PostgreSQL

Сортировка с использованием array_position (Postgres 9.6+)

Для определения порядка следует использовать функцию array_position:



SELECT * FROM table_name
WHERE column_name = ANY('{val1, val2, val3}'::text[])
ORDER BY array_position('{val1, val2, val3}'::text[], column_name);

Функция array_position определяет местоположение элемента в массиве и дает возможность упорядочивать данные согласно требуемой последовательности.

Использование списка значений VALUES с применением JOIN для точной сортировки (PostgreSQL 8.3+)

Для создания временной таблицы используйте VALUES в сочетании с JOIN:



WITH val_list (column_name, order_seq) AS (
  VALUES ('val1', 1), ('val2', 2), ('val3', 3)
)
SELECT t.* 
FROM table_name t
JOIN val_list v ON t.column_name = v.column_name
ORDER BY v.order_seq;

Применение объединения с временной таблицей посредством JOIN упрощает управление порядком сортировки.

Использование массивов с порядковыми номерами (Postgres 9.4+)



SELECT * FROM table_name t
JOIN unnest(ARRAY['val1', 'val2', 'val3']) WITH ORDINALITY AS u(column_name, order_seq) 
    ON t.column_name = u.column_name
ORDER BY u.order_seq;

Функция unnest() в сочетании с ключевым словом ORDINALITY присваивает элементам массива порядковые номера, что обеспечивает корректную сортировку.

Методы сортировки, применимые в MySQL и других системах

Использование функции FIELD в MySQL

Сортировку в MySQL можно осуществить с помощью функции FIELD:



SELECT * FROM table_name
WHERE column_name IN ('val1', 'val2', 'val3')
ORDER BY FIELD(column_name, 'val1', 'val2', 'val3');

Функция FIELD определяет порядок значений, которые расположены в списке.

Совместимость между различными базами данных

Для работы с разными SQL-системами предпочтительно использовать стандарт SQL и условные конструкции, такие как CASE, чтобы избегать зависимости от специфики конкретных СУБД.

Визуализация

Восприятие процесса сортировки упрощается при представлении его как упорядочивания списка десертов:



Ваш список десертов 🍰: ['Черный лес', 'Чизкейк с голубикой', 'Яблочный пирог']


SELECT recipe_name 
FROM recipes 
WHERE recipe_name IN ('Черный лес', 'Чизкейк с голубикой', 'Яблочный пирог') 
ORDER BY CASE recipe_name
           WHEN 'Черный лес' THEN 1  // На первом месте — самый вкусный десерт.
           WHEN 'Чизкейк с голубикой' THEN 2  // Великолепное gastronomic delight.
           WHEN 'Яблочный пирог' THEN 3  // А традиции всегда актуальны.
         END;


Порядок десертов: 
1. 'Черный лес'  // Восхитительный аромат, первый, который вы почувствуете.
2. 'Чизкейк с голубикой'  // Лёгкий и нежный вкус.
3. 'Яблочный пирог'  // Утончённый вкус классического десерта — лучшее закрытие списка.

Благодаря 'ORDER BY' вы можете установить приоритет подачи ваших десертов, создав сладкую симфонию для ваших рецептов. 😋 🍫

Что следует учесть и продвинутое решение проблем

Особенности ручной сортировки

При использовании CASE требуется осторожность, так как задание условий вручную может стать источником ошибок. Работа с функциями для массивов помогает предотвратить это.

Эффективность – залог успеха

Функции, как unnest(), в сочетании с ORDINALITY представляют собой мощный инструмент для быстрой и точной сортировки.

Источники дополнительной помощи

Для более глубокого изучения темы советуем обратиться к документации:

  1. PostgreSQL: Документация: Функции – Функции с возвращаемым набором

Важность продолжения исследований и экспериментов с SQL не может быть недооценена.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-код используется для сортировки результатов по заранее определённому списку значений?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024

Загрузка...