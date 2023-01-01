Сортировка NULL-значений в SQL Server: аналог Oracle's NULLS FIRST

Быстрый ответ

Чтобы значения NULL отображались в начале списка после сортировки в SQL Server, вы можете использовать конструкцию CASE в предложении ORDER BY . Пример:

SQL Скопировать код SELECT * FROM YourTable ORDER BY CASE WHEN YourColumn IS NULL THEN 0 ELSE 1 END, YourColumn;

Этот запрос позиционирует NULL значения на верхних позициях списка путем присвоения им более низкого приоритетного значения ( 0 ) по сравнению с ненулевыми значениями ( 1 ), в результате чего они получают приоритет при сортировке по возрастанию.

Обратная сортировка – сортировка по убыванию

Иногда возникает необходимость отсортировать данные по убыванию, однако значения NULL должны оставаться в начале списка. В этом случае необходимо просто скорректировать числовые приоритеты:

SQL Скопировать код SELECT * FROM YourTable ORDER BY CASE WHEN YourColumn IS NULL THEN 0 ELSE 1 END, YourColumn DESC;

Здесь значения NULL все еще занимают самые верхние позиции, а остальные данные упорядочиваются в порядке убывания, как звезды, опоздавшие на красную дорожку.

Дополнительные уловки

Волшебная функция ISNULL

Если вы считаете конструкцию CASE немного сложной, функция ISNULL() поможет вам просто и эффективно отсортировать значения:

SQL Скопировать код SELECT * FROM YourTable ORDER BY ISNULL(YourColumn, 'AReallyLowValue'), YourColumn;

Совет: для 'AReallyLowValue' выберите значение, которое гарантированно будет меньше всех ваших данных.

Сортировка недатированных значений

Следующий подход подойдет для текстовых или числовых колонок:

SQL Скопировать код ORDER BY CASE WHEN YourColumn IS NULL THEN 0 ELSE 1 END, YourColumn DESC;

При работе с датами можно воспользоваться следующей схемой:

SQL Скопировать код ORDER BY CASE WHEN YourDateColumn IS NULL THEN '19000101' ELSE YourDateColumn END;

Профессиональный совет: '19000101' является способом отобразить NULL -даты как самые ранние, а значит наиболее приоритетные при сортировке.

Визуализация

Представьте себе список приглашенных на VIP-вечеринку, где NULL – это ваши специальные гости:

Markdown Скопировать код До сортировки: [Том, Джерри, NULL, Бэтмен, Человек-паук] После сортировки аналогично Oracle's NULLS FIRST в SQL Server:

Markdown Скопировать код NULL (🌟 особый гость) ➡️ Бэтмен ➡️ Джерри ➡️ Человек-паук ➡️ Том

Так NULL (🌟) занимает первые места в списке, как звезды.

Настройка оператора

Естественное поведение SQL Server

По умолчанию SQL Server считает NULL значения менее значимыми при сортировке по возрастанию и наиболее значимыми при сортировке по убыванию. Это поведение можно изменить с помощью CASE :

SQL Скопировать код -- 'Последними? Не может быть!' – подумает NULL ORDER BY CASE WHEN YourColumn IS NULL THEN 1 ELSE 0 END, YourColumn; -- 'Первыми? Это мы!' – подумает NULL при сортировке по убыванию ORDER BY CASE WHEN YourColumn IS NULL THEN 1 ELSE 0 END, YourColumn DESC;

Ваш выбор! Сортировка в порядке возрастания или убывания

SQL дает вам возможность выбрать направление сортировки – по возрастанию или по убыванию. Достаточно просто настроить логику CASE WHEN и SQL выполнит ваше желание.

Пользовательское упорядочивание

Поскольку SQL Server не предоставляет встроенный функционал NULLS FIRST | LAST как Oracle, использование CASE WHEN является универсальным инструментом для создания пользовательских последовательностей сортировки.

Важность контекста данных

Выбирая между CASE и ISNULL , учитывайте контекст данных: их уникальность, целостность и лучшие практики наименования.

