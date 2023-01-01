Сложные SQL запросы: решения для поиска дубликатов#SQL для аналитиков #Оконные функции (Window Functions) #DISTINCT
Быстрый ответ
Для повышения эффективности SQL вы можете использовать CTE для модульной структуры, оконные функции для аналитики и JOIN для объединения таблиц. Вот краткий пример скрипта для расчета накопительного итога:
SELECT
OrderID,
SUM(Amount) OVER (ORDER BY OrderDate) AS RunningTotal
FROM Orders;
Освоив данные инструменты, вы сможете значительно расширить список возможных решений для SQL-задач.
Копилка скриптов для решения SQL-задач
В SQL часто могут возникать проблемы, включая дедупликацию данных, запросы к иерархическим структурам или оптимизацию производительности.
Избавление от дубликатов данных
Обеспечить целостность данных можно с помощью эффективных методов дедупликации. Вот код, который удаляет дублирующиеся строки, сохраняя исходную запись:
WITH RankedDuplicates AS (
SELECT *,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY DuplicateField ORDER BY CreationDate) AS rn
FROM TableName
)
DELETE FROM RankedDuplicates
WHERE rn > 1;
Управление иерархическими запросами
Рекурсивные CTE особенно удобны для работы с иерархическими структурами данных, как показывает следующий пример:
WITH RecursiveCTE (ParentID, ChildID, Level) AS (
SELECT ParentID, ChildID, 0 AS Level
FROM hierarchyTable
WHERE ParentID IS NULL
UNION ALL
SELECT h.ParentID, h.ChildID, Level + 1
FROM hierarchyTable h
INNER JOIN RecursiveCTE r ON h.ParentID = r.ChildID
)
SELECT * FROM RecursiveCTE;
Увеличение производительности
Благодаря эффективным стратегиям индексирования можно повысить производительность. Для анализа индексов отлично подходит следующий скрипт:
SELECT
OBJECT_NAME(i.OBJECT_ID) AS TableName,
i.name AS IndexName,
user_updates AS Updates,
user_seeks + user_scans + user_lookups AS Reads
FROM
sys.dm_db_index_usage_stats ius
JOIN
sys.indexes i ON ius.OBJECT_ID = i.OBJECT_ID
AND ius.index_id = i.index_id
WHERE
OBJECTPROPERTY(i.OBJECT_ID,'IsUserTable') = 1
ORDER BY
TableName, IndexName;
Разложение сложных задач на части
Декомпозиция сложных задач на элементарные уровни облегчает поддержку и отладку SQL-скриптов.
Модульный подход
Создавайте и используйте временные результаты в запросах, применяя модульное строение SQL-скриптов с использованием CTE.
Гибкость использования динамического SQL
Динамический SQL дает возможность формировать гибкие запросы:
DECLARE @TableName NVARCHAR(128) = N'Employees';
DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX);
SET @SQL = N'SELECT * FROM ' + QUOTENAME(@TableName);
EXEC sp_executesql @SQL;
Используя
sp_executesql, можно исполнять динамический SQL безопасно, избегая SQL-инъекций при помощи параметризации.
Возите с собой SQL-фрагменты
Сохраняйте часто используемые блоки кода в форме шаблонов в SQL Server Management Studio (SSMS) или Azure Data Studio для ускорения работы.
Визуализация
Воспринимайте ваш набор SQL-скриптов как инструментарий, всегда готовый к использованию:
**Набор инструментов для SQL-скриптов 🧰**
| Инструмент | Применение |
| ------------------------- | ----------------------- |
| Рекурсивные CTE 🔄 | Обход иерархий |
| Оконные функции 👀 | Агрегация данных |
| Запросы с транспонированием 🔀 | Транспонирование строк и столбцов |
| Динамический SQL 💡 | Адаптирование запросов в реальном времени |
Каждый инструмент используется для решения определенной проблемы в SQL.
Продвинутое написание SQL-скриптов
Продвинутые техники написания SQL-скриптов помогают максимизировать производительность и гибкость ваших запросов.
Трансформации и обратные трансформации
Используйте PIVOT и UNPIVOT для изменения представления данных между строками и столбцами.
SELECT *
FROM
(SELECT ProductID, Month, SalesAmount FROM Sales) AS SourceTable
PIVOT
(SUM(SalesAmount) FOR Month IN ([Jan], [Feb], [Mar], ..., [Dec])) AS PivotTable;
Управление временными данными
Следите за изменениями данных существующей таблицы с помощью системно-версионированных таблиц и временных таблиц:
CREATE TABLE Employees
(
EmployeeID INT PRIMARY KEY,
Name NVARCHAR(100),
Position NVARCHAR(100),
Department NVARCHAR(100),
SysStartTime DATETIME2 GENERATED ALWAYS AS ROW START NOT NULL,
SysEndTime DATETIME2 GENERATED ALWAYS AS ROW END NOT NULL,
PERIOD FOR SYSTEM_TIME (SysStartTime, SysEndTime)
)
WITH (SYSTEM_VERSIONING = ON (HISTORY_TABLE = dbo.EmployeeHistory));
За пределами стандартных JOINов
Изучите возможности Cross Apply и Outer Apply для создания коррелирующих подзапросов.
-- Получаем последний заказ каждого клиента
SELECT c.CustomerName, o.OrderID, o.OrderDate, o.TotalAmount
FROM Customers c
CROSS APPLY (
SELECT TOP 1 OrderID, OrderDate, TotalAmount
FROM Orders o
WHERE o.CustomerID = c.CustomerID
ORDER BY o.OrderDate DESC
) o;
Денис Сурков
архитектор данных