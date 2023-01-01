Сложные SQL запросы: решения для поиска дубликатов

Быстрый ответ

Для повышения эффективности SQL вы можете использовать CTE для модульной структуры, оконные функции для аналитики и JOIN для объединения таблиц. Вот краткий пример скрипта для расчета накопительного итога:

SQL Скопировать код SELECT OrderID, SUM(Amount) OVER (ORDER BY OrderDate) AS RunningTotal FROM Orders;

Освоив данные инструменты, вы сможете значительно расширить список возможных решений для SQL-задач.

Копилка скриптов для решения SQL-задач

В SQL часто могут возникать проблемы, включая дедупликацию данных, запросы к иерархическим структурам или оптимизацию производительности.

Избавление от дубликатов данных

Обеспечить целостность данных можно с помощью эффективных методов дедупликации. Вот код, который удаляет дублирующиеся строки, сохраняя исходную запись:

SQL Скопировать код WITH RankedDuplicates AS ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY DuplicateField ORDER BY CreationDate) AS rn FROM TableName ) DELETE FROM RankedDuplicates WHERE rn > 1;

Управление иерархическими запросами

Рекурсивные CTE особенно удобны для работы с иерархическими структурами данных, как показывает следующий пример:

SQL Скопировать код WITH RecursiveCTE (ParentID, ChildID, Level) AS ( SELECT ParentID, ChildID, 0 AS Level FROM hierarchyTable WHERE ParentID IS NULL UNION ALL SELECT h.ParentID, h.ChildID, Level + 1 FROM hierarchyTable h INNER JOIN RecursiveCTE r ON h.ParentID = r.ChildID ) SELECT * FROM RecursiveCTE;

Увеличение производительности

Благодаря эффективным стратегиям индексирования можно повысить производительность. Для анализа индексов отлично подходит следующий скрипт:

SQL Скопировать код SELECT OBJECT_NAME(i.OBJECT_ID) AS TableName, i.name AS IndexName, user_updates AS Updates, user_seeks + user_scans + user_lookups AS Reads FROM sys.dm_db_index_usage_stats ius JOIN sys.indexes i ON ius.OBJECT_ID = i.OBJECT_ID AND ius.index_id = i.index_id WHERE OBJECTPROPERTY(i.OBJECT_ID,'IsUserTable') = 1 ORDER BY TableName, IndexName;

Разложение сложных задач на части

Декомпозиция сложных задач на элементарные уровни облегчает поддержку и отладку SQL-скриптов.

Модульный подход

Создавайте и используйте временные результаты в запросах, применяя модульное строение SQL-скриптов с использованием CTE.

Гибкость использования динамического SQL

Динамический SQL дает возможность формировать гибкие запросы:

SQL Скопировать код DECLARE @TableName NVARCHAR(128) = N'Employees'; DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX); SET @SQL = N'SELECT * FROM ' + QUOTENAME(@TableName); EXEC sp_executesql @SQL;

Используя sp_executesql , можно исполнять динамический SQL безопасно, избегая SQL-инъекций при помощи параметризации.

Возите с собой SQL-фрагменты

Сохраняйте часто используемые блоки кода в форме шаблонов в SQL Server Management Studio (SSMS) или Azure Data Studio для ускорения работы.

Визуализация

Воспринимайте ваш набор SQL-скриптов как инструментарий, всегда готовый к использованию:

Markdown Скопировать код **Набор инструментов для SQL-скриптов 🧰** | Инструмент | Применение | | ------------------------- | ----------------------- | | Рекурсивные CTE 🔄 | Обход иерархий | | Оконные функции 👀 | Агрегация данных | | Запросы с транспонированием 🔀 | Транспонирование строк и столбцов | | Динамический SQL 💡 | Адаптирование запросов в реальном времени |

Каждый инструмент используется для решения определенной проблемы в SQL.

Продвинутое написание SQL-скриптов

Продвинутые техники написания SQL-скриптов помогают максимизировать производительность и гибкость ваших запросов.

Трансформации и обратные трансформации

Используйте PIVOT и UNPIVOT для изменения представления данных между строками и столбцами.

SQL Скопировать код SELECT * FROM (SELECT ProductID, Month, SalesAmount FROM Sales) AS SourceTable PIVOT (SUM(SalesAmount) FOR Month IN ([Jan], [Feb], [Mar], ..., [Dec])) AS PivotTable;

Управление временными данными

Следите за изменениями данных существующей таблицы с помощью системно-версионированных таблиц и временных таблиц:

SQL Скопировать код CREATE TABLE Employees ( EmployeeID INT PRIMARY KEY, Name NVARCHAR(100), Position NVARCHAR(100), Department NVARCHAR(100), SysStartTime DATETIME2 GENERATED ALWAYS AS ROW START NOT NULL, SysEndTime DATETIME2 GENERATED ALWAYS AS ROW END NOT NULL, PERIOD FOR SYSTEM_TIME (SysStartTime, SysEndTime) ) WITH (SYSTEM_VERSIONING = ON (HISTORY_TABLE = dbo.EmployeeHistory));

За пределами стандартных JOINов

Изучите возможности Cross Apply и Outer Apply для создания коррелирующих подзапросов.

SQL Скопировать код -- Получаем последний заказ каждого клиента SELECT c.CustomerName, o.OrderID, o.OrderDate, o.TotalAmount FROM Customers c CROSS APPLY ( SELECT TOP 1 OrderID, OrderDate, TotalAmount FROM Orders o WHERE o.CustomerID = c.CustomerID ORDER BY o.OrderDate DESC ) o;

