Слишком длинный alias в SQL Oracle: обход ошибки ORA-00972

Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой ORA-00972, это значит, что длина псевдонима превысила установленный лимит в 30 символов. Пришло время изменить стратегию:

Пример с длинным именем:

SQL Скопировать код SELECT column_name1 AS column_name_that_exceeds_limit FROM my_table; -- А как мне теперь быть без моих длинных любимых имен?

Пример с коротким именем:

SQL Скопировать код SELECT column_name1 AS col_alias FROM my_table; -- Brevis: это слово на латинском означает "короткий". Так просто и эффективно!

Соблюдение лимита в 30 символов позволяет избежать ошибок.

Почему Oracle считает, что "размер действительно имеет значение"

Лимит в 30 символов – это не причуда Oracle, это практическое средство безопасности использованное в более ранних версиях баз данных для обеспечения управляемости.

Проклятье многословия

Длинные идентификаторы усложняют чтение кода и делают работу с ним неоднозначной. Употребление коротких имен обеспечивает лаконичность кода и совместимость со старыми версиями Oracle, которые имеют более строгие ограничения.

Ограничения на размер символов в байтах вместо числа символов

Начиная с Oracle 12.2, количество символов стало не так важно. Теперь которое имеет значение количество байтов. В многобайтовых кодировках, таких как UTF-8, один символ может занимать больше одного байта!

Hibernate и Oracle: конфликт имен

При использовании Hibernate в Springboot приложениях вы можете столкнуться с ошибкой ORA-00972 из-за использования длинных идентификаторов при стандартной стратегии наименования.

Корректировка стратегии наименования

Для избежания проблем из-за ограничений Oracle, настройте ваш application.yml следующим образом, для сокращения длины имен:

yml Скопировать код spring: jpa: hibernate: naming: physical-strategy: org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl -- Простые решения – часто самые эффективные!

Пересмотр SQL

Тщательно отслеживайте SQL-код, генерируемый Hibernate, и корректируйте слишком длинные псевдонимы.

Защитное программирование: избежание ORA-00972

Изменение стратегии наименования в вашем приложении может предотвратить возможные ошибки, связанные с длиной идентификаторов.

Короткие, но емкие имена

Слишком изобретательные идентификаторы могут вызвать хаос. Используйте короткие, емкие и понятные имена.

Предвидение хаоса и создание порядка

Подходите к вопросу глобально, зная ограничения вашей среды и документируйте стратегии наименования, которые вы используете.

Профессиональные советы по предотвращению ORA-00972

Сжато и точно

Используйте аббревиатуры для сокращения псевдонимов, не теряя при этом смысла. Но не позволяйте аббревиатурам стать непонятными символами.

Проверять и страховать

Настройте инструменты в вашем CI/CD-пайплайне так, чтобы они предупреждали вас о потенциальных нарушениях максимальной длины идентификаторов.

Планировать заранее

Продумайте возможное расширение структуры вашей базы данных и проверьте, готов ли ваш код к возможным изменениям и ограничениям.

Визуализация

Давайте сравним ошибку ORA-00972 с упаковкой чемодана:

Размер бирки Бирка Результат ✅ Маленькая [Подходит] 🟢 Успех! ❌ Слишком большая [ЭтотпсевдонимслишкомдлинныйинепоместитсявOracle] 🔴 Ошибка: ORA-00972

Убедитесь, что псевдонимы ваших столбцов соответствуют допустимым ограничениям Oracle.

Что еще может стать препятствием?

Проблемы с кавычками

Тщательно проверяйте правильное использование кавычек в SQL-идентификаторах, неправильное использование кавычек может вызвать ошибку ORA-00972.

SQL Скопировать код SELECT column_name AS "alias" FROM table_name; -- Обратите внимание на двойные кавычки, они по душе SQL!

Совместимость с предыдущими версиями

Если вы работаете с версиями Oracle, старше 12.2, вам нужно тщательно очистить ваши SQL-скрипты от излишне длинных идентификаторов.

