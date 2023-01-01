Слишком длинный alias в SQL Oracle: обход ошибки ORA-00972
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с ошибкой ORA-00972, это значит, что длина псевдонима превысила установленный лимит в 30 символов. Пришло время изменить стратегию:
Пример с длинным именем:
SELECT column_name1 AS column_name_that_exceeds_limit FROM my_table; -- А как мне теперь быть без моих длинных любимых имен?
Пример с коротким именем:
SELECT column_name1 AS col_alias FROM my_table; -- Brevis: это слово на латинском означает "короткий". Так просто и эффективно!
Соблюдение лимита в 30 символов позволяет избежать ошибок.
Почему Oracle считает, что "размер действительно имеет значение"
Лимит в 30 символов – это не причуда Oracle, это практическое средство безопасности использованное в более ранних версиях баз данных для обеспечения управляемости.
Проклятье многословия
Длинные идентификаторы усложняют чтение кода и делают работу с ним неоднозначной. Употребление коротких имен обеспечивает лаконичность кода и совместимость со старыми версиями Oracle, которые имеют более строгие ограничения.
Ограничения на размер символов в байтах вместо числа символов
Начиная с Oracle 12.2, количество символов стало не так важно. Теперь которое имеет значение количество байтов. В многобайтовых кодировках, таких как UTF-8, один символ может занимать больше одного байта!
Hibernate и Oracle: конфликт имен
При использовании Hibernate в Springboot приложениях вы можете столкнуться с ошибкой ORA-00972 из-за использования длинных идентификаторов при стандартной стратегии наименования.
Корректировка стратегии наименования
Для избежания проблем из-за ограничений Oracle, настройте ваш application.yml следующим образом, для сокращения длины имен:
spring:
jpa:
hibernate:
naming:
physical-strategy: org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl -- Простые решения – часто самые эффективные!
Пересмотр SQL
Тщательно отслеживайте SQL-код, генерируемый Hibernate, и корректируйте слишком длинные псевдонимы.
Защитное программирование: избежание ORA-00972
Изменение стратегии наименования в вашем приложении может предотвратить возможные ошибки, связанные с длиной идентификаторов.
Короткие, но емкие имена
Слишком изобретательные идентификаторы могут вызвать хаос. Используйте короткие, емкие и понятные имена.
Предвидение хаоса и создание порядка
Подходите к вопросу глобально, зная ограничения вашей среды и документируйте стратегии наименования, которые вы используете.
Профессиональные советы по предотвращению ORA-00972
Сжато и точно
Используйте аббревиатуры для сокращения псевдонимов, не теряя при этом смысла. Но не позволяйте аббревиатурам стать непонятными символами.
Проверять и страховать
Настройте инструменты в вашем CI/CD-пайплайне так, чтобы они предупреждали вас о потенциальных нарушениях максимальной длины идентификаторов.
Планировать заранее
Продумайте возможное расширение структуры вашей базы данных и проверьте, готов ли ваш код к возможным изменениям и ограничениям.
Визуализация
Давайте сравним ошибку ORA-00972 с упаковкой чемодана:
|Размер бирки
|Бирка
|Результат
|✅ Маленькая
|[Подходит]
|🟢 Успех!
|❌ Слишком большая
|[ЭтотпсевдонимслишкомдлинныйинепоместитсявOracle]
|🔴 Ошибка: ORA-00972
Убедитесь, что псевдонимы ваших столбцов соответствуют допустимым ограничениям Oracle.
Что еще может стать препятствием?
Проблемы с кавычками
Тщательно проверяйте правильное использование кавычек в SQL-идентификаторах, неправильное использование кавычек может вызвать ошибку ORA-00972.
SELECT column_name AS "alias" FROM table_name; -- Обратите внимание на двойные кавычки, они по душе SQL!
Совместимость с предыдущими версиями
Если вы работаете с версиями Oracle, старше 12.2, вам нужно тщательно очистить ваши SQL-скрипты от излишне длинных идентификаторов.
Полезные материалы
- Database Object Names and Qualifiers — официальная документация Oracle по ограничениям на длину идентификаторов и тонкостях их использования.
- What is the maximum length of a table name in Oracle? – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о максимальной длине имен в Oracle и возможных ограничениях, помогающее лучше понять суть проблемы ORA-00972.
- Questions — рекомендации и руководства от Ask TOM по ошибках Oracle, полезные при работе с различными ситуациями.
- SQL: ALIASES — ресурс по использованию и синтаксису SQL-псевдонимов, помогающий контролировать их длину.
- GitHub Gist: Common SQL Naming Conventions to Avoid Long Identifiers — полезный сборник общепринятых соглашений по именованию, помогающих избегать создания длинных идентификаторов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик