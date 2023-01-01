Склеивание строк из разных строк Oracle без процедур

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Вы можете использовать функцию LISTAGG для объединения нескольких строк в одну в Oracle. Функция позволяет сгруппировать данные, разделяя их выбранным символом. Чтобы объединить значения из столбца your_column , разделенные запятой, просто выполните следующую команду:

SELECT LISTAGG(your_column, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY your_column) AS combined FROM your_table;

То есть значения поля your_column будут отображаться как упорядоченная последовательность, разделенная запятыми. Вы можете выбрать порядок и разделитель, исходя из своих требований к данным.

Ограничение VARCHAR2 в Oracle? Нет проблем!

Датовый тип VARCHAR2 в Oracle имеет определенные ограничения на длину. Начиная с версии Oracle 12cR2, возможность обрабатывать переполнение без ошибок была внедрена благодаря функции LISTAGG :

SELECT LISTAGG(your_column, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY your_column) ON OVERFLOW TRUNCATE '[...]' WITH COUNT FROM your_table;

Если объединение строк приводит к превышению лимита, результат будет аккуратно усечен, и указано количество обрезанных элементов.

Мощь LISTAGG

Функция LISTAGG, введенная в Oracle 11gR2, существенно упростила агрегацию строк. Взгляните на ее использование для группировки по question_id :

SELECT question_id, LISTAGG(element_id, '; ') WITHIN GROUP (ORDER BY element_id) FROM answers GROUP BY question_id;

Каждому question_id теперь соответствует одна строка, содержащая скомпилированные значения element_id .

Прощай, WM_CONCAT

В последних версиях Oracle функция WM_CONCAT устарела, и рекомендуется использовать более надёжные функции, такие как LISTAGG .

Заставляем LISTAGG плясать под нашу дудку

Не нужна вам алфавитная сортировка? Oracle предлагает возможность пользовательской сортировки с помощью функции LISTAGG:

SELECT LISTAGG(your_column, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY CASE WHEN your_column = 'определённое значение' THEN 1 ELSE 2 END) AS combined FROM your_table;

Замена WM_CONCAT

Устаревшую WM_CONCAT можно заменить на функцию LISTAGG или использовать другие методы, описанные на сайте Oracle-base.

У LISTAGG есть пределы? Поприветствуем XMLAGG и COLLECT

Когда LISTAGG не справляется (например, когда длина VARCHAR2 достигает 4k символов), вы можете использовать функции XMLAGG или COLLECT в сочетании с CAST:

SELECT RTRIM(XMLAGG(XMLELEMENT(e, your_column || ', ')).EXTRACT('//text()'), ', ') FROM your_table;

Визуализация

До использования LISTAGG у нас были отдельные строки:

До: 🚂 [🗂️] [🗂️] [🗂️]

После применения функции LISTAGG они образуют цепочку:

После: 🚂 [🗂️📎🗂️📎🗂️]

🗂️ = строка; 📎 = разделитель.

SELECT LISTAGG(column_name, delimiter) WITHIN GROUP (ORDER BY some_column) FROM your_table;

Элементы одной таблицы теперь представляют собой целостную структуру данных.

Шаг назад – CONNECT BY

До появления LISTAGG в Oracle для конкатенации строк использовались иерархические запросы CONNECT BY в более ранних версиях:

SELECT your_column, LTRIM(MAX(SYS_CONNECT_BY_PATH(your_other_column, ',')) KEEP (DENSE_RANK LAST ORDER BY curr), ',') AS combined FROM ( SELECT your_column, your_other_column, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY your_column ORDER BY your_other_column) AS curr, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY your_column ORDER BY your_other_column) -1 AS prev FROM your_table ) GROUP BY your_column CONNECT BY prev = PRIOR curr AND your_column = PRIOR your_column START WITH curr = 1;

