Склеивание строк из разных строк Oracle без процедур#SQL для аналитиков #Основы SQL #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Вы можете использовать функцию
LISTAGG для объединения нескольких строк в одну в Oracle. Функция позволяет сгруппировать данные, разделяя их выбранным символом. Чтобы объединить значения из столбца
your_column, разделенные запятой, просто выполните следующую команду:
SELECT LISTAGG(your_column, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY your_column) AS combined
FROM your_table;
То есть значения поля
your_column будут отображаться как упорядоченная последовательность, разделенная запятыми. Вы можете выбрать порядок и разделитель, исходя из своих требований к данным.
Ограничение VARCHAR2 в Oracle? Нет проблем!
Датовый тип
VARCHAR2 в Oracle имеет определенные ограничения на длину. Начиная с версии Oracle 12cR2, возможность обрабатывать переполнение без ошибок была внедрена благодаря функции
LISTAGG:
SELECT LISTAGG(your_column, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY your_column)
ON OVERFLOW TRUNCATE '[...]' WITH COUNT
FROM your_table;
Если объединение строк приводит к превышению лимита, результат будет аккуратно усечен, и указано количество обрезанных элементов.
Мощь LISTAGG
Функция LISTAGG, введенная в Oracle 11gR2, существенно упростила агрегацию строк. Взгляните на ее использование для группировки по
question_id:
SELECT question_id, LISTAGG(element_id, '; ') WITHIN GROUP (ORDER BY element_id)
FROM answers
GROUP BY question_id;
Каждому
question_id теперь соответствует одна строка, содержащая скомпилированные значения
element_id.
Прощай, WM_CONCAT
В последних версиях Oracle функция
WM_CONCAT устарела, и рекомендуется использовать более надёжные функции, такие как
LISTAGG.
Заставляем LISTAGG плясать под нашу дудку
Не нужна вам алфавитная сортировка? Oracle предлагает возможность пользовательской сортировки с помощью функции LISTAGG:
SELECT LISTAGG(your_column, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY CASE WHEN your_column = 'определённое значение' THEN 1 ELSE 2 END) AS combined
FROM your_table;
Замена WM_CONCAT
Устаревшую
WM_CONCAT можно заменить на функцию
LISTAGG или использовать другие методы, описанные на сайте Oracle-base.
У LISTAGG есть пределы? Поприветствуем XMLAGG и COLLECT
Когда
LISTAGG не справляется (например, когда длина VARCHAR2 достигает 4k символов), вы можете использовать функции XMLAGG или COLLECT в сочетании с CAST:
SELECT RTRIM(XMLAGG(XMLELEMENT(e, your_column || ', ')).EXTRACT('//text()'), ', ')
FROM your_table;
Визуализация
До использования
LISTAGG у нас были отдельные строки:
До: 🚂 [🗂️] [🗂️] [🗂️]
После применения функции
LISTAGG они образуют цепочку:
После: 🚂 [🗂️📎🗂️📎🗂️]
🗂️ = строка; 📎 = разделитель.
SELECT LISTAGG(column_name, delimiter) WITHIN GROUP (ORDER BY some_column)
FROM your_table;
Элементы одной таблицы теперь представляют собой целостную структуру данных.
Шаг назад – CONNECT BY
До появления
LISTAGG в Oracle для конкатенации строк использовались иерархические запросы
CONNECT BY в более ранних версиях:
SELECT your_column,
LTRIM(MAX(SYS_CONNECT_BY_PATH(your_other_column, ',')) KEEP (DENSE_RANK LAST ORDER BY curr), ',') AS combined
FROM
(
SELECT your_column, your_other_column, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY your_column ORDER BY your_other_column) AS curr,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY your_column ORDER BY your_other_column) -1 AS prev
FROM your_table
)
GROUP BY your_column
CONNECT BY prev = PRIOR curr AND your_column = PRIOR your_column
START WITH curr = 1;
Полезные материалы
- Обсуждение способов объединения строк – Stack Overflow
- Иерархические запросы: подробное руководство – Oracle
- Статья о методах конкатенации значений строк – Simple Talk
- Обзор функций LISTAGG – Oracle
Виктор Ермаков
SQL-разработчик