Склеивание строк из разных строк Oracle без процедур

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Агрегатные функции  
Быстрый ответ

Вы можете использовать функцию LISTAGG для объединения нескольких строк в одну в Oracle. Функция позволяет сгруппировать данные, разделяя их выбранным символом. Чтобы объединить значения из столбца your_column, разделенные запятой, просто выполните следующую команду:

SELECT LISTAGG(your_column, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY your_column) AS combined
FROM your_table;

То есть значения поля your_column будут отображаться как упорядоченная последовательность, разделенная запятыми. Вы можете выбрать порядок и разделитель, исходя из своих требований к данным.

Ограничение VARCHAR2 в Oracle? Нет проблем!

Датовый тип VARCHAR2 в Oracle имеет определенные ограничения на длину. Начиная с версии Oracle 12cR2, возможность обрабатывать переполнение без ошибок была внедрена благодаря функции LISTAGG:

SELECT LISTAGG(your_column, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY your_column) 
  ON OVERFLOW TRUNCATE '[...]' WITH COUNT
FROM your_table;

Если объединение строк приводит к превышению лимита, результат будет аккуратно усечен, и указано количество обрезанных элементов.

Мощь LISTAGG

Функция LISTAGG, введенная в Oracle 11gR2, существенно упростила агрегацию строк. Взгляните на ее использование для группировки по question_id:

SELECT question_id, LISTAGG(element_id, '; ') WITHIN GROUP (ORDER BY element_id)
FROM answers
GROUP BY question_id;

Каждому question_id теперь соответствует одна строка, содержащая скомпилированные значения element_id.

Прощай, WM_CONCAT

В последних версиях Oracle функция WM_CONCAT устарела, и рекомендуется использовать более надёжные функции, такие как LISTAGG.

Заставляем LISTAGG плясать под нашу дудку

Не нужна вам алфавитная сортировка? Oracle предлагает возможность пользовательской сортировки с помощью функции LISTAGG:

SELECT LISTAGG(your_column, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY CASE WHEN your_column = 'определённое значение' THEN 1 ELSE 2 END) AS combined
FROM your_table;

Замена WM_CONCAT

Устаревшую WM_CONCAT можно заменить на функцию LISTAGG или использовать другие методы, описанные на сайте Oracle-base.

У LISTAGG есть пределы? Поприветствуем XMLAGG и COLLECT

Когда LISTAGG не справляется (например, когда длина VARCHAR2 достигает 4k символов), вы можете использовать функции XMLAGG или COLLECT в сочетании с CAST:

SELECT RTRIM(XMLAGG(XMLELEMENT(e, your_column || ', ')).EXTRACT('//text()'), ', ')
FROM your_table;

Визуализация

До использования LISTAGG у нас были отдельные строки:

До: 🚂 [🗂️] [🗂️] [🗂️]

После применения функции LISTAGG они образуют цепочку:

После: 🚂 [🗂️📎🗂️📎🗂️]

🗂️ = строка; 📎 = разделитель.

SELECT LISTAGG(column_name, delimiter) WITHIN GROUP (ORDER BY some_column) 
FROM your_table;

Элементы одной таблицы теперь представляют собой целостную структуру данных.

Шаг назад – CONNECT BY

До появления LISTAGG в Oracle для конкатенации строк использовались иерархические запросы CONNECT BY в более ранних версиях:

SELECT your_column, 
LTRIM(MAX(SYS_CONNECT_BY_PATH(your_other_column, ',')) KEEP (DENSE_RANK LAST ORDER BY curr), ',') AS combined
FROM
(
    SELECT your_column, your_other_column, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY your_column ORDER BY your_other_column) AS curr,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY your_column ORDER BY your_other_column) -1 AS prev
    FROM your_table
)
GROUP BY your_column
CONNECT BY prev = PRIOR curr AND your_column = PRIOR your_column
START WITH curr = 1;

Полезные материалы

  1. Обсуждение способов объединения строк – Stack Overflow
  2. Иерархические запросы: подробное руководство – Oracle
  3. Статья о методах конкатенации значений строк – Simple Talk
  4. Обзор функций LISTAGG – Oracle

Завершение

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024

Загрузка...