Синтаксис цикла for в T-SQL: практический гид по SQL Server

Быстрый ответ

SQL Скопировать код DECLARE @counter INT = 1; WHILE @counter <= 10 BEGIN -- Выполнение операций внутри цикла PRINT 'Великолепно! Итерация номер ' + CAST(@counter AS VARCHAR); -- Увеличиваем значение счётчика, чтобы избежать зацикливания SET @counter += 1; END

В представленном примере мы указываем объявление и инициализацию переменных. Используем условный оператор WHILE для управления циклом, обязательно увеличивая счётчик, чтобы достигнуть конца выполнения. Этот экземпляр демонстрирует базовый принцип работы цикла в Transact-SQL (T-SQL).

Варианты циклов и их адаптации

Перебор строк с прибеганию к OFFSET и FETCH

Если необходимо обрабатывать строки последовательно, с нами каким-то образом передвигаемся по результатам запроса, можно использовать следующий метод:

SQL Скопировать код DECLARE @i INT = 0, @count INT; SELECT @count = COUNT(*) FROM YourTable; WHILE @i < @count BEGIN -- Обрабатываем каждую строку поочерёдно SELECT TOP 1 * FROM YourTable ORDER BY YourColumn OFFSET @i ROWS FETCH NEXT 1 ROWS ONLY; -- Перемещаемся к следующей строке для её обработки SET @i = @i + 1; END

В данном случае метод OFFSET FETCH применён с сортированным запросом для перебора каждой строки, словно тайная операция ниндзя.

Эмуляция конструкций DO..WHILE и REPEAT..UNTIL

Отсутствие в T-SQL циклов DO..WHILE можно компенсировать с помощью GOTO :

SQL Скопировать код DECLARE @continueFlag BIT = 1; WHILE_BEGIN_LABEL: -- Метка для возврата IF @continueFlag = 1 BEGIN -- Здесь выполняются итеративные операции -- И проверяется условие для продолжения цикла IF some_condition SET @continueFlag = 1 ELSE SET @continueFlag = 0 GOTO WHILE_BEGIN_LABEL; -- Переход к началу цикла END

В этом примере цикл исполняется до тех пор, пока условие не скажет "стоп". Чтобы имитировать REPEAT..UNTIL , достаточно просто инвертировать логику выхода из цикла.

Обеспечение эффективности цикла и устранение ошибок

Контроль цикла с помощью флагов

Если нужно временно приостановить итерации в зависимости от некоторых условий, используем флаги:

SQL Скопировать код DECLARE @intFlag BIT = 1; WHILE @intFlag = 1 BEGIN -- Содержимое цикла IF @someCondition BEGIN -- Меняем состояние флага для прерывания цикла SET @intFlag = 0; END -- Продолжаем выполнение действий в цикле END

Такой подход позволяет контролировать курс выполнения цикла на основе внутреннего состояния логики.

Предотвращение распространённых ошибок

Следует обращать внимание на типичные ошибки при курировании циклов: