Символ # при создании временных таблиц в SQL Server
Быстрый ответ
В SQL Server символ # означает локальные временные таблицы, которые доступны только в текущей сессии и удаляются после ее закрытия. Для создания глобальных временных таблиц, доступных в разных сеансах, используется ##. Эти таблицы прекращают существование, когда все процессы прекратили работу с ними. Имена обычных, постоянных таблиц не содержат символа решётки и они сохраняются в базе данных независимо от наличия активных сеансов.
Примеры создания временных таблиц:
-- Создание локальной временной таблицы
CREATE TABLE #LocalTemp (ID int);
-- Создание глобальной временной таблицы
CREATE TABLE ##GlobalTemp (ID int);
Табличные переменные – еще один способ работы с временными данными. Они более эффективны при обработке объема данных менее 5000 строк, когда нет необходимости в индексах или транзакциях большого объема.
Сравнение временных таблиц и табличных переменных
Выбор между временными таблицами и табличными переменными зависит от размера данных и сложности задач обработки. Если вам нужны индексы, сложные запросы и откат транзакций, временные таблицы – ваш выбор.
Табличные переменные оптимальны для обработки небольших наборов данных, что упрощает управление транзакционными журналами и может увеличить производительность, когда не требуется всего функционала временных таблиц.
Визуализация
Визуальная аналогия поможет лучше понять разницу:
Для постоянного хранения: 📦 (Используйте "CREATE TABLE")
Для временного хранения: 📥 (Используйте "#temp_table")
Здесь символ # указывает на временный характер:
📥 #Яблоки Коробка для яблок на короткий срок
📥 #Апельсины Коробка для апельсинов на короткий срок
А коробка без решётки предназначена для длительного хранения.
В SQL Server: <code>#</code> обозначает временные таблицы, доступные только в текущем сеансе.
[#] Предупреждение: содержимое внутри временное
Особенности хранения данных в таблицах
Как временные таблицы, так и табличные переменные хранятся в tempdb и не размещаются непосредственно в оперативной памяти, что опровергает распространенное заблуждение. Производительность этих сущностей зависит от индексации, нагрузки и блокировок.
Рекомендации по использованию временных таблиц
Несколько советов по поводу временных таблиц:
- Используйте индексы для быстрого выполнения запросов, как и в случае с постоянными таблицами.
- Учтите количество строк для статистической оптимизации, учитывайте возможность устаревания статистики при обработке больших объемов данных.
- Удаляйте временные таблицы после использования в хранимых процедурах или скриптах для освобождения ресурсов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик