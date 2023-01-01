Символ # при создании временных таблиц в SQL Server

Быстрый ответ

В SQL Server символ # означает локальные временные таблицы, которые доступны только в текущей сессии и удаляются после ее закрытия. Для создания глобальных временных таблиц, доступных в разных сеансах, используется ##. Эти таблицы прекращают существование, когда все процессы прекратили работу с ними. Имена обычных, постоянных таблиц не содержат символа решётки и они сохраняются в базе данных независимо от наличия активных сеансов.

Примеры создания временных таблиц:

SQL Скопировать код -- Создание локальной временной таблицы CREATE TABLE #LocalTemp (ID int);

SQL Скопировать код -- Создание глобальной временной таблицы CREATE TABLE ##GlobalTemp (ID int);

Табличные переменные – еще один способ работы с временными данными. Они более эффективны при обработке объема данных менее 5000 строк, когда нет необходимости в индексах или транзакциях большого объема.

Сравнение временных таблиц и табличных переменных

Выбор между временными таблицами и табличными переменными зависит от размера данных и сложности задач обработки. Если вам нужны индексы, сложные запросы и откат транзакций, временные таблицы – ваш выбор.

Табличные переменные оптимальны для обработки небольших наборов данных, что упрощает управление транзакционными журналами и может увеличить производительность, когда не требуется всего функционала временных таблиц.

Визуализация

Визуальная аналогия поможет лучше понять разницу:

Для постоянного хранения: 📦 (Используйте "CREATE TABLE") Для временного хранения: 📥 (Используйте "#temp_table")

Здесь символ # указывает на временный характер:

Markdown Скопировать код 📥 #Яблоки Коробка для яблок на короткий срок 📥 #Апельсины Коробка для апельсинов на короткий срок

А коробка без решётки предназначена для длительного хранения.

Markdown Скопировать код [#] Предупреждение: содержимое внутри временное

Особенности хранения данных в таблицах

Как временные таблицы, так и табличные переменные хранятся в tempdb и не размещаются непосредственно в оперативной памяти, что опровергает распространенное заблуждение. Производительность этих сущностей зависит от индексации, нагрузки и блокировок.

Рекомендации по использованию временных таблиц

Несколько советов по поводу временных таблиц:

Используйте индексы для быстрого выполнения запросов, как и в случае с постоянными таблицами.

Учтите количество строк для статистической оптимизации, учитывайте возможность устаревания статистики при обработке больших объемов данных.

Удаляйте временные таблицы после использования в хранимых процедурах или скриптах для освобождения ресурсов.

