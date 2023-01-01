Select Unique vs Select Distinct в SQL: различия и проблемы

Быстрый ответ

SELECT DISTINCT эффективно отбирает все уникальные строки в выбранном столбце, исключая дубликаты:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT ваш_столбец FROM ваша_таблица;

SELECT UNIQUE ? В SQL предпочтительнее использовать DISTINCT для достижения точности и надёжности результатов.

Когда использовать Distinct

Проблема дублирования при слиянии данных

При слиянии данных из различных таблиц SELECT DISTINCT помогает обеспечить присутствие только уникальных строк. Это особенно актуально при выполнении операций объединения и соединения:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT table_one.column_a, table_two.column_b FROM table_one INNER JOIN table_two ON table_one.id = table_two.foreign_id; # "Дубликаты исключены" – в таком ключе работает DISTINCT

Поддержание уникальности данных

В SQL уникальные ограничения выполняют функцию дверных сторожей. Они поддерживают целостность данных, предотвращая появление двух одинаковых записей в определённом столбце или группе столбцов:

SQL Скопировать код CREATE TABLE cocktail_party ( guest_id INT, CONSTRAINT no_gatecrashers UNIQUE (guest_id) ); # Вход только по списку

Первичный ключ также выступает в роли уникального идентификатора, помогающего ориентироваться в данных.

Примеры использования Distinct

Освоение применения и особенностей SELECT DISTINCT является важным этапом при изучении SQL.

Процесс освоения SQL

Путь к знанию SQL может быть запутанным, но использование правильного синтаксиса, такого как SELECT DISTINCT , упростит этот процесс. Важно помнить: SELECT UNIQUE может немного сбить с толку, поэтому всегда предпочитайте DISTINCT .

Визуализация

Продемонстрируем на примере разницу между SELECT UNIQUE и SELECT DISTINCT :

Markdown Скопировать код | Набор данных | Результат | | ---------------------------- | ---------------- | | [🍎, 🍎, 🍌, 🍌, 🍊, 🍊, 🍎] | |

Применение SELECT DISTINCT :

Markdown Скопировать код | Команда | Набор данных после | | ---------------------------- | ------------------ | | SELECT DISTINCT | [🍎, 🍌, 🍊] | # Для каждого фрукта предусмотрено по одному месту. Уникальность в действии!

Сравнение с устаревшим SELECT UNIQUE :

Markdown Скопировать код | Команда | Набор данных после | | ---------------------------- | ------------------ | | SELECT UNIQUE | [🍎, 🍌, 🍊] | # Тот же результат, но команда устарела.

Вывод: 🍏🔄🔍 Как SELECT DISTINCT , так и SELECT UNIQUE , направлены на выделение уникальных элементов в наборе данных. Однако DISTINCT является более распространённым и предпочтительным вариантом.

Подробнее о Distinct

Идеальный момент для использования Distinct

Применение DISTINCT в подходящий момент может стать стратегическим ходом. Например, при создании отчетов или панелей управления часто требуется подсчёт уникальных записей:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(DISTINCT username) FROM users; # Считаем пользователей, учитывая уникальность имен.

Избавление от дубликатов

В случае, когда в таблице уникальные ограничения не соблюдаются, SELECT DISTINCT становится инструментом для фильтрации дубликатов среди потенциальных копий.

Distinct в сочетании с объединением таблиц

Сочетание UNION и DISTINCT дает гармоничные и уникальные результаты:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT fruit_name FROM ( SELECT fruit_name FROM fruit_basket_1 UNION ALL SELECT fruit_name FROM fruit_basket_2 ) AS fruit_concerto; # Ничего лишнего, только уникальные записи

Уникальность как важный элемент проектирования

Поддержание уникальности данных — это не просто аспект проектирования; это требование. Использование уникальных ограничений при разработке таблицы поможет обеспечить выполнение этого требования с самого начала.

Соблюдение правильности синтаксиса: обязательное требование

Разница между хаосом и гармонией в SQL часто выражается в правильном использовании синтаксиса. Оператор SELECT DISTINCT гарантирует, что ваш код будет соответствовать стандартам и будет понятен для других разработчиков.

