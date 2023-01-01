SQlite и синтаксис "select into": поддержка и альтернативы

Быстрый ответ

Чтобы скопировать таблицу в SQLite, вы можете воспользоваться командой CREATE TABLE в комбинации с AS SELECT :

SQL Скопировать код CREATE TABLE clone AS SELECT * FROM original -- Клонируем таблицу, вызывая зависть доктора Хэммонда из «Парка Юрского периода».

Таким способом вы моментально создадите таблицу clone , идентичную по структуре и содержимому таблице original .

Подробнее: Когда и зачем нужно использовать

Начало работы с данными

Помните ощущения в начале просмотра любимого сериала? Встреча с новыми героями, захватывающие сюжетные повороты, а вы с удовольствием сидите перед экраном с попкорном и прохладительным. Так же команда CREATE TABLE AS SELECT становится вашим главным инструментом в начале работы с данными. Она идеально подходит для создания тестовых сценариев, формирования отчетов или архивации информации.

Миграция данных

Если вам необходимо передвинуть данные между базами SQLite, CREATE TABLE AS SELECT заметно упростит эту задачу, сравнимую с «перемещением того самого кольца, которым можно править всеми».

Будьте осторожны: Различия в типах данных

Готовьтесь к сюрпризам

SQLite могут ожидать неожиданные "подводные камни" в типах данных после клонирования таблицы, подобно нежданному превращению Джекила в Мистера Хайда. Подготовьтесь ко всевозможным результатам и проверьте точность полученных данных, следуя примеру Шерлока Холмса.

Изменение модели данных

Перед тем, как делать какие-либо манипуляции с данными, убедитесь, что схема данных в таблице-приемнике соответствует вашим требованиям и не способна вызвать недоразумения.

План Б:

Если у вас уже есть готовая таблица и вы хотите просто добавить некоторые данные, вы можете использовать команду INSERT INTO :

SQL Скопировать код INSERT INTO clone SELECT * FROM original -- Утонченное клонирование, достойное Адама, первого клона в истории человеческой цивилизации.

Визуализация

Визуализируйте SELECT INTO как процесс переезда:

Markdown Скопировать код Старый Дом (🏠1): [Стол 🪽, Стул 🪑, Диван 🛋️] Новый Дом (🏠2): []

SELECT INTO – это ваши грузчики при переезде:

Markdown Скопировать код 🚚 Переезжаем... // SQL: SELECT * FROM old_home; 🏠1: [] // Все упаковано! Словно Танос щелкнул пальцами! 🏠2: [🪽, 🪑, 🛋️] // Новое жилище обустроено. Выглядит как уютная комната на выставке IKEA!

ВНИМАНИЕ: В SQLite команда SELECT INTO не существует. Вместо нее используйте INSERT INTO new_home SELECT * FROM old_home; .

Завершение

Когда процесс клонирования таблицы будет таким быстрым, словно вы собираете команду Мстителей, вспомните — только практика приводит к совершенству. Если этот материал был вам полезен, не забудьте поддержать его своей положительной оценкой. Удачного кодирования! 👩‍💻