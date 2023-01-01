Решение: сравнение строк с учётом регистра в MySQL
Быстрый ответ
Для регистрозависимого сравнения в MySQL используйте оператор
BINARY. Он позволяет различать прописные и строчные буквы при сравнении строк:
SELECT *
FROM table_name
WHERE BINARY column_name = 'ExactCase';
В этом контексте 'ExactCase' буду иметь отличия от 'exactcase'.
Исследуем регистрозависимость в MySQL
Влияние коллации на сравнение строк
Стандартная коллация в MySQL (
latin1_swedish_ci) не учитывает регистр. Однако, применяя оператор
COLLATE с бинарной коллацией (например,
latin1_bin или
utf8mb4_bin), можно произвести регистрозависимое сравнение:
SELECT * FROM table_name WHERE column_name COLLATE utf8mb4_bin = 'ExactCase';
Индексы и регистрочувствительное сравнение
Применение функций
CONVERT и
COLLATE к полям, используемым в сравнении по регистру, может снизить эффективность индексов. Чтобы минимизировать этот риск, применяйте данные функции к значению, а не к столбцу:
EXPLAIN SELECT * FROM table_name WHERE column_name COLLATE utf8mb4_bin = 'ExactCase';
Использование
EXPLAIN поможет вам убедиться, что индексы используются правильно.
Установление регистрозависимости на уровне таблицы
Чтобы сравнение строк в таблице проводилось с учетом регистра, можно изменить коллацию на бинарную:
ALTER TABLE table_name CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Учтите, что данная операция повлияет на все строковые запросы к этой таблице.
Особенности использования
binary
Применение
LIKE BINARY или
BINARY в
WHERE для не бинарных столбцов может вызвать полное сканирование таблицы и привести к другим проблемам из-за несоответствия кодировок.
Ухищрения регистрозависимости в MySQL
Правильная сортировка данных
Для сортировки результатов регистрозависимого запроса используйте
ORDER BY:
SELECT * FROM table_name
WHERE BINARY column_name = 'ExactCase'
ORDER BY valuable_column DESC;
Регистрочувствительное частичное сопоставление
С помощью операторов
COLLATE и
LIKE вы можете осуществить частичное совпадение текста с учетом регистра:
SELECT * FROM table_name
WHERE column_name LIKE 'Exa%' COLLATE utf8mb4_bin;
Визуализация
Сравнение строк с учетом и без учета регистра можно сравнить с работой двух вышибалов на входе в клуб:
Сравнение строк в SQL: вышибалы данных
Вышибала, который не учитывает регистр (CI): "Ваши 'JOHN', 'John' или 'joHn' для меня одинаковы. Заводи!"
Вышибала, который учитывает регистр (CS): "Называешься 'JOHN'? 'John' или 'joHn' – к сожалению, не проходи!"
Строгость проверки документов соответствует строгости оператора BINARY:
-- CS-вышибала заметит любую незначительную ошибку в документе
SELECT * FROM `users` WHERE BINARY `username` = 'JOHN';
В отличие от более лояльного стандартного сравнения:
-- Опечатка? Не проблема, добро пожаловать!
SELECT * FROM `users` WHERE `username` = 'JOHN';
Применение регистрозависимости в MySQL
Выбор коллации и наборов символов
Для широкой поддержки UTF-8 более предпочтительным является
utf8mb4 нежели
utf8mb3. Убедитесь, что коллация соответствует набору символов для корректного сравнения.
Когда вам не подходят коллации
_ci
Коллации, оканчивающиеся на
_ci, не учитывают регистр и диакритические знаки. Так что если вам необходимо различать их, используйте другие варианты.
Проблемы связанные с использованием
binary
Важно избежать несоответствия кодировок при использовании
binary. Правильное сочетание наборов символов и коллаций обеспечивает точность сравнения, в котором 'ä' не равно 'a':
-- Казалось бы, все 'a' одинаковы!
SELECT 'ä' LIKE BINARY 'a' AS Unexpected;
Виктор Ермаков
SQL-разработчик