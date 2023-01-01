Решение проблемы превышения времени исполнения PHP

Быстрый ответ

Если вы столкнулись с необходимостью увеличить время выполнения PHP-скриптов при импорте больших SQL-файлов, воспользуйтесь в вашем коде функцией ini_set('max_execution_time', '300'); для установки пятиминутного лимита выполнения скрипта или функцией set_time_limit(300); при запуске из командной строки (CLI). Указанный параметр '300' можно регулировать в зависимости от ваших потребностей.

Решение проблемы таймаутов в PHP

Изменение конфигурации phpMyAdmin

Для установки своих временных ограничений в phpMyAdmin, нужно найти файл config.inc.php в директории с phpMyAdmin. Если его там нет, скопируйте config.sample.inc.php , переименуйте в config.inc.php и добавьте следующую строчку кода:

php Скопировать код $cfg['ExecTimeLimit'] = 0;

Такое значение параметра ExecTimeLimit позволит установить неограниченное время выполнения операций.

Модификации настроек в PHP.ini

Для удовлетворения требований вашего скрипта вы можите изменить следующие параметры в файле php.ini :

ini Скопировать код max_execution_time = 0 // Обозначает неограниченное время выполнения. post_max_size = 128M // Установите размер, соответствующий объёму вашего файла. upload_max_filesize = 128M // Значение этого параметра должно быть равным или большим, чем post_max_size.

Перезагрузите сервер для применения изменений

Чтобы новые настройки вступили в силу, нужно перезапустить веб-сервер и службу MySQL. После этого они начут работать с обновлёнными параметрами.

Использование командной строки для импорта больших файлов

При импорте большого SQL-файла удобно использовать командной строки, например, с помощью утилиты mysql , которая отличается своей эффективностью и мощностью.

Bash Скопировать код mysql -u username -p database_name < file.sql // Воспользуйтесь силой командной строки!

Как управлять масштабными импортами: правильное выполнение задач

Автоматизация через командную строку

Используйте мощь командной строки для обработки крупных данных, избегая проблем с ограничениями, которые накладывает веб-сервер.

Практичность использование специальных утилит для работы с базами данных

Специальные приложения для операций с базами данных — например, SQLYog или Sequel Pro — облегчают работу с большим объемом данных благодаря своим продвинутым функциям и методам импорта.

Сохранение равномерной нагрузки на сервер

При реализации и запуске долгих скриптов не забудьте, что они могут вызвать проблемы в работе сервера. Планируйте импорт данных в периоды минимальной нагрузки или испольуйте пошаговый инкрементный импорт.

Восстановление после таймаутов

Столкнулись с таймаутом? Внесите необходимые изменения и попробуйте запустить импорт снова. Используйте утилиту BigDump — она разделяет импорт на этапы, чем помогает избежать повторных таймаутов и избавляет сервер от лишнего перегруза.

