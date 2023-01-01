Решение ошибки SQL: не соответствие колонки или чисел

Быстрый ответ

В основном ошибка "Имя столбца или количество предоставленных значений не соответствует структуре таблицы" появляется при выполнении оператора INSERT, если количество данных, которые вы хотите добавить, не совпадает с числом столбцов таблицы. Чтобы исправить ситуацию, внесите следующие коррективы в ваши запросы:

SQL
Скопировать код
-- Пример корректного INSERT: общее число данных и столбцов совпадает
INSERT INTO my_table VALUES ('значение1', 'значение2', 'значение3');

Или вы можете явно указать, в какие столбцы вы хотите добавить данные:

SQL
Скопировать код
-- INSERT с указанием конкретных столбцов: порядок создает гармонию
INSERT INTO my_table (столбец1, столбец2) VALUES ('значение1', 'значение2');

Убедитесь, что каждое значение в VALUES соответствует нужному столбцу по порядку или названию.

Подчеркиваем значимость указания имен столбцов

Указание имен столбцов в операторе INSERT – это ключ к большей надежности, подобно функции отмены действия по комбинации клавиш Ctrl+Z. Это помогает избегать ошибок и считается хорошей практикой при работе с таблицами, содержащими столбцы со значениями по умолчанию или вычисляемые поля:

SQL
Скопировать код
-- INSERT с указанием конкретных столбцов: как разместить всё на свои места
INSERT INTO my_table (столбец1, столбец2, столбец3_с_умолчанием) VALUES ('значение1', 'значение2', DEFAULT);

Внимательно определите места значений по умолчанию и включите в запрос только нужные для этого столбцы.

Избегайте дублирования названий таблиц

Неопределенность в названиях таблиц неприемлема в системах управления базами данных. Поэтому избегайте дублирования названий таблиц. Если у вас есть tblTable1 и tblTable1_Link, рассмотрите возможность:

  • Удаления устаревшей таблицы после миграции данных
  • Переименования старых таблиц для лучшей идентификации
  • Использования схем, чтоб таблицы с одинаковыми названиями могли сосуществовать без путаницы.

Будьте осторожны с триггерами

Триггеры в таблицах, автоматизирующие изменение данных в процессе выполнения INSERT, могут стать незаметной причиной ошибок. Именно поэтому:

  • Ознакомьтесь и правильно настройте логику триггеров
  • Отключайте триггеры на время тестирования методом проб и ошибок
  • Тщательно проверяйте все операции с триггерами, чтобы избежать нежданчиков при добавлении данных.

Знакомьтесь с вашей схемой

Схема вашей базы данных – своего рода карта мира данных. Зная ее, вы всегда будете в курсе, какие столбцы вычисляются автоматически, какие нуждаются в особом внимании и какие типы данных должны быть использованы для корректного внесения значений.

Визуализация

Представьте себе процесс как обеденный стол, где каждая тарелка (🍽️) соответствует столбцу таблицы, а блюда (🥖🥗🍗) — это ваши данные для вставки:

Markdown
Скопировать код
Места для тарелок: | 🍽️ | 🍽️ | 🍽️ |
Набор блюд:      | 🥖 | 🥗 | 🍗 | 🍰 |
Markdown
Скопировать код
⚠️ Ошибка в порядке сервировки! Количество тарелок и блюд не совбадает! ⚠️

Проблема здесь – подача десерта без соответствующей тарелки:

Markdown
Скопировать код
| 🍽️ = Столбец | 🥖🥗🍗🍰 = Значения |

Для успешного обеда важно сопоставить количество тарелок и блюд:

Markdown
Скопировать код
| 🍽️ | 🍽️ | 🍽️ |      |      |
| 🥖 | 🥗 | 🍗 | ✅    |

Важным является соответствие количества блюд и тарелок!

Безопасное перемещение данных между таблицами

Перенос данных между различными таблицами, особенно с удаленного сервера, требует точного соответствия структур данных. У вас вполне должно получиться, если представить это как игру в "музыкальные стулья":

SQL
Скопировать код
-- Вставка данных из одной таблицы в другую с указанием имен столбцов:
INSERT INTO my_table (столбец1, столбец2, столбец3)
SELECT столбец1, столбец2, столбец3 FROM другая_таблица;

Не полагайтесь на SELECT *, чтобы избежать путаницы при изменении структуры таблиц.

Работа с временными таблицами

В сложных условиях может потребоваться использование временных таблиц для предварительной подготовки данных:

SQL
Скопировать код
-- Временная таблица как часть подготовительного этапа
DECLARE @TemporaryTable TABLE (столбец1 ТипДанных1, столбец2 ТипДанных2);
INSERT INTO @TemporaryTable (столбец1, столбец2) SELECT значение1, значение2 FROM исходная_таблица;

Такой подход помогает уменьшить количество ошибок перед окончательной вставкой данных в основные таблицы.

Приспосабливаемся к синтаксису SQL Server

Уточните ваш запрос в соответствии с синтаксисом SQL Server:

SQL
Скопировать код
-- INSERT, совместимый с SQL Server:
INSERT INTO my_table (список_столбцов) VALUES (список_значений);

Правильный синтаксис обеспечивает идеальную работу ваших запросов на сервере.

Будьте внимательны с INSERT INTO SELECT

При использовании INSERT INTO ... SELECT для миграции данных, явно указывайте столбцы, чтобы избежать осложнений в случае различия структур таблиц.

SQL
Скопировать код
-- INSERT INTO SELECT с перечислением столбцов:
INSERT INTO целевая_таблица (столбец1, столбец2)
SELECT столбец1, столбец2
FROM исходная_таблица;

Такой подход минимизирует риски несоответствия структуры данных и самим данным.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

