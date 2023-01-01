logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Решение ошибки sp_executesql: '@statement' типа 'ntext/nchar/nvarchar'
Перейти

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для корректной работы функции sp_executesql, ваш SQL-запрос должен начинаться с префикса N, который обозначает использование формата Unicode (nvarchar):

SQL
Скопировать код
EXEC sp_executesql N'SELECT * FROM YourTable WHERE YourCondition';

Применение префикса N'...' помогает избегать типовых ошибок, связанных с несоответствием требуемого типа данных для sp_executesql. Забудьте о VARCHAR, применяйте NVARCHAR, когда дело доходит до динамического SQL – действуйте, как истинный гурман кода.

Пошаговый план для смены профессии

Внутренние механизмы sp_executesql

sp_executesql – это мощный инструмент для пользователей SQL Server от Microsoft, позволяющий многократно выполнять T-SQL запросы. Думайте о нём как о билете, с которым можно совершить несколько поездок, однако, учтите, что он принимает исключительно Unicode-строки. Поэтому пора заменить VARCHAR на NVARCHAR.

Преимущества NVARCHAR

sp_executesql требует использования NVARCHAR из-за его универсальности при работе с многоязычными данными. Unicode-формат NVARCHAR поддерживает символы всех языков, чего не скажешь о VARCHAR.

Недостатки VARCHAR

На первый взгляд VARCHAR может выглядеть вполне приемлемым решением, однако он может привести к ошибкам типов данных и вызвать совершенно непредсказуемые ошибки. Используя VARCHAR для работы с неанглийской символикой в динамическом SQL, вы рискуете получить искаженные результаты.

Как перейти с VARCHAR на NVARCHAR

Если вы уже использовали VARCHAR и хотите переключиться на NVARCHAR, добавьте префикс N к строкам и измените тип данных:

SQL
Скопировать код
-- Неподходящий VARCHAR
DECLARE @SQL VARCHAR(100);
-- А вот так гораздо лучше
DECLARE @SQL NVARCHAR(100);
SET @SQL = N'SELECT TOP 1 * FROM sys.tables';

И не забывайте золотое правило: всегда добавляйте префикс N к строкам в динамическом SQL при работе с переменными типа NVARCHAR.

Визуализация

Представьте ошибку с sp_executesql как общение с иностранцем 🤖, который понимает только Unicode:

Markdown
Скопировать код
🤖: "Пожалуйста, говорите со мной только на 'ntext/nchar/nvarchar'!"

Вероятно, раньше использование выглядело так:

SQL
Скопировать код
EXEC sp_executesql @statement = 'SELECT * FROM YourTable' // Это не верно!

А должно быть так:

SQL
Скопировать код
EXEC sp_executesql @statement = N'SELECT * FROM YourTable' // Вот теперь верно!

Иными словами:

Markdown
Скопировать код
До: "SELECT * ..." = Извините, вы ошиблись номером.
После: "N'SELECT * ..." = Здравствуйте, вы в яблочко!

Помните префикс N, чтобы ваш запрос звучал гармонично, как музыка под управлением дирижера. 🎼

Совершенствование вашего SQL-лексикона с sp_executesql

В разных задачах требуются разные инструменты. В контексте sp_executesql, будь то передача параметров, использование условных конструкций или создание вложенных запросов, NVARCHAR всегда будет играть ключевую роль.

  • Добавление параметров в динамический SQL — это не только удобство, но и необходимость. Параметры должны быть объявлены как NVARCHAR, с префиксом N:
    sql DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX), @ParamDef NVARCHAR(MAX), @TableName NVARCHAR(128); SET @TableName = N'YourTable'; SET @SQL = N'SELECT * FROM ' + @TableName + N' WHERE YourCondition = @Value'; SET @ParamDef= N'@Value INT'; EXEC sp_executesql @SQL, @ParamDef, @Value = 10;
  • Независимо от того, какие управляющие конструкции вы используете, будь то IF...ELSE или циклы, NVARCHAR остается обязательным условием.
  • Если концепция вложенных вызовов sp_executesql для вас напоминает лук, помните, что каждый слой нуждается в NVARCHAR.

Полезные материалы

  1. sp_executesql (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft LearnОфициальное руководство по sp_executesql от Microsoft.
  2. The Curse and Blessings of Dynamic SQL — Детальный разбор плюсов и минусов динамического SQL.
  3. Protecting Yourself from SQL Injection in SQL Server – Part 1 — Руководство по защите от SQL-инъекций.
  4. Data types (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Обзор типов данных в SQL Server.
  5. Newest 'sp-executesql' Questions – Stack Overflow — Обсуждения по теме sp_executesql на Stack Overflow.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Почему при использовании sp_executesql необходимо добавлять префикс 'N' к строкам запроса?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

