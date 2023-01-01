Решение ошибки синтаксиса в SQL при SELECT INTO и UNION

Быстрый ответ

Для того чтобы объединить результаты нескольких выборок в одну таблицу, примените команду SELECT ... INTO совместно с UNION или UNION ALL :

SQL Скопировать код SELECT col1, col2 INTO new_table FROM table1 WHERE condition1 UNION SELECT col1, col2 FROM table2 WHERE condition2;

Важно помнить:

Проверяйте, чтобы количество и типы столбцов совпадали.

и столбцов совпадали. Для получения уникальных записей используйте UNION , а для включения всех записей, включая дубликаты – UNION ALL .

, а для включения всех записей, включая дубликаты – . Данная команда создаст новую таблицу new_table , содержащую данные из table1 и table2 .

Распространенные ошибки и лучшие практики

Синтаксические ошибки: подводные камни в коде

Ошибка "Incorrect syntax near ')' " схожа с отсутствующей точкой с запятой в JavaScript, которую никак не удаётся найти в нужный момент!

Точное наименование столбцов: берегите читаемость кода

Всегда используйте однозначные и точные названия столбцов для улучшения читабельности кода, исключения двусмысленности и облегчения поддержки кода.

Соответствие схемы данных: риск возникновения ошибок типов

Так как носки разных цветов могут стать ярким акцентом в стильном образе, так и несоответствие типов данных или их количества приведёт вас к неразрешимым ошибкам. Всегда проверяйте структуру данных перед выполнением запроса.

Тестирование запросов: защита от нежелательных последствий

Производите тестирование запросов SELECT INTO в тестовом окружении, чтобы случайно не создать избыточные копии данных или не вызвать других нежелательных эффектов.

Дублирование строк: что выбрать?

UNION ALL включает все строки, включая повторяющиеся. Этот подход подходит, если вам нужно сохранить все данные, включая дублированные.

UNION исключает повторы, оставляя только уникальные строки. Применяйте для фильтрации дубликатов.

Визуализация

Представьте, что вы создаёте общий плейлист ( SELECT INTO ), применяя операцию соединения двух различных плейлистов ( UNION ):

Markdown Скопировать код Рок-плейлист (🎸): [Stairway to Heaven, Back In Black] Поп-плейлист (🎵): [Thriller, Like a Virgin]

Применение SELECT INTO USING UNION QUERY аналогично смешиванию плейлистов:

Markdown Скопировать код Основной плейлист (🔥): Комбинация [Stairway to Heaven, Back In Black] и [Thriller, Like a Virgin]

Содержание обоих исходных плейлистов объединено в один основной.

Особенности и ключевые моменты

Производительность создания: важный аспект

SELECT INTO часто эффективнее CREATE TABLE AS по производительности, в том числе благодаря упрощённым процессам логирования.

Анализ ошибок: детективная работа

Синтаксические ошибки, в частности такие, как "Incorrect syntax near ')'", требуют тщательного анализа скобок и псевдонимов.

Задание контекста выполнения: контроль над процессом

Время от времени может потребоваться явно указать контекст базы данных через USE <имя-вашей-бд> , чтобы избежать ошибок в выполнении операций.

Определение структуры столбцов: залог успешной работы

При создании таблиц с помощью SELECT INTO , удостоверьтесь в точном определении столбцов для дальнейшей работы с данными.

Применение на практике

SELECT INTO USING UNION QUERY уместно использовать в различных ситуациях:

Агрегация данных : объединение нескольких транзакционных таблиц в одну обобщенную для удобства анализа.

: объединение нескольких транзакционных таблиц в одну обобщенную для удобства анализа. Резервное копирование : быстро создать копию таблицы перед проведением рискованных действий с данными.

: быстро создать копию таблицы перед проведением рискованных действий с данными. Миграция данных: компиляция разнообразных наборов данных в единый формат для ускорения предобработки данных.

