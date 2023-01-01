Решение ошибки MySQL "ERROR 1215": проблемы с foreign key

Быстрый ответ

Если вы хотите успешно добавить ограничение внешнего ключа в MySQL, важно следить за совпадением типов данных и атрибутов столбцов в дочерней и родительской таблицах. Ключевым моментом является то, что столбец в родительской таблице, на который ссылается внешний ключ, должен быть или первичным ключом, или иметь уникальный индекс. Также необходимо отсутствие записей-сирот в дочерней таблице. Убедитесь, что все значения столбца дочерней таблицы соответствуют значениям в родительской таблице перед установкой внешнего ключа. Пример создания внешнего ключа:

SQL Скопировать код ALTER TABLE child ADD CONSTRAINT fk_name FOREIGN KEY (child_col) REFERENCES parent(parent_col);

Настройка кодировки и системы хранения данных в обеих таблицах требует особого внимания, они должны быть одинаковыми.

Пошаговые рекомендации по устранению проблем

1. Проверка индексации столбцов

Для начала обязательно убедитесь в наличии индексов для столбцов внешнего ключа.

SQL Скопировать код SHOW INDEXES FROM child;

Если нужного индекса еще нет, индексируйте соответствующий столбец.

SQL Скопировать код ALTER TABLE child ADD INDEX (child_col);

2. Приведение в соответствие наборов символов и коллаций

Для корректной работы связанных столбцов необходимо настроить идентичные наборы символов и правила сравнения.

SQL Скопировать код ALTER TABLE tablename CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

3. Удаление записей-сирот

Очень важно отсутствие в дочерней таблице записей, которые не имеют соответствующих строк в родительской.

4. Синхронизация систем хранения

Таблицы должны использовать одну и ту же систему хранения. Например, InnoDB:

SQL Скопировать код ALTER TABLE tablename ENGINE = InnoDB;

Визуализация

Взглянув на весь процесс как на сбор пазла, можно получить более наглядное представление:

Markdown Скопировать код Пазл A (🧩A): [Часть 1, Часть 2, Часть 3] Пазл B (🧩B): [Часть A, Часть B, Часть C]

Соединить их можно только если детали идеально подходят друг другу:

Markdown Скопировать код 🧩A🔗🧩B: [✅, ❌, ❌]

Есть некоторые правила, которые обеспечат гармоничное соединение:

Markdown Скопировать код 1. 🗝 Совпадение типов: ключевые столбцы должны иметь одинаковые типы и размеры. 2. 🗂 Данные: все элементы 🧩A должны быть представлены в 🧩B. 3. 🗃 Индексация: столбец внешнего ключа 🧩B индексирован. 4. 💬 Уникальность: избегайте дублирования имен ключей. 5. 💢 Соотнесение: каждый внешний ключ ссылается на существующий первичный ключ.

Сбор SQL-пазла станет приятнее, когда его части безупречно соотносятся друг с другом.

Способы решения общих неприятностей

1. Точное соответствие типов данных

Даже если типы данных совпадают, важно учесть также совпадение точности и знаковости.

2. Использование временных таблиц при масштабных изменениях

При крупномасштабных изменениях создание временной таблицы может помочь с плавной миграцией данных и настройкой ограничений. После этого можно просто заменить оригинальную таблицу временной.

SQL Скопировать код CREATE TABLE new_child LIKE child; RENAME TABLE child TO old_child, new_child TO child; DROP TABLE old_child;

3. Временное отключение проверок

Иногда в ходе перестройки таблиц можно временно отключить проверку целостности внешних ключей :

SQL Скопировать код SET foreign_key_checks = 0;

Не забудьте повторно включить проверки после выполнения всех инструкций:

SQL Скопировать код SET foreign_key_checks = 1;

Следует быть предельно осторожным с отключенными проверками, чтобы не нарушить целостность данных.

