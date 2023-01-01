Решение ошибки MySQL "ERROR 1215": проблемы с foreign key#MySQL / MariaDB #FOREIGN KEY #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
Если вы хотите успешно добавить ограничение внешнего ключа в MySQL, важно следить за совпадением типов данных и атрибутов столбцов в дочерней и родительской таблицах. Ключевым моментом является то, что столбец в родительской таблице, на который ссылается внешний ключ, должен быть или первичным ключом, или иметь уникальный индекс. Также необходимо отсутствие записей-сирот в дочерней таблице. Убедитесь, что все значения столбца дочерней таблицы соответствуют значениям в родительской таблице перед установкой внешнего ключа. Пример создания внешнего ключа:
ALTER TABLE child
ADD CONSTRAINT fk_name
FOREIGN KEY (child_col) REFERENCES parent(parent_col);
Настройка кодировки и системы хранения данных в обеих таблицах требует особого внимания, они должны быть одинаковыми.
Пошаговые рекомендации по устранению проблем
1. Проверка индексации столбцов
Для начала обязательно убедитесь в наличии индексов для столбцов внешнего ключа.
SHOW INDEXES FROM child;
Если нужного индекса еще нет, индексируйте соответствующий столбец.
ALTER TABLE child ADD INDEX (child_col);
2. Приведение в соответствие наборов символов и коллаций
Для корректной работы связанных столбцов необходимо настроить идентичные наборы символов и правила сравнения.
ALTER TABLE tablename CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
3. Удаление записей-сирот
Очень важно отсутствие в дочерней таблице записей, которые не имеют соответствующих строк в родительской.
4. Синхронизация систем хранения
Таблицы должны использовать одну и ту же систему хранения. Например, InnoDB:
ALTER TABLE tablename ENGINE = InnoDB;
Визуализация
Взглянув на весь процесс как на сбор пазла, можно получить более наглядное представление:
Пазл A (🧩A): [Часть 1, Часть 2, Часть 3]
Пазл B (🧩B): [Часть A, Часть B, Часть C]
Соединить их можно только если детали идеально подходят друг другу:
🧩A🔗🧩B: [✅, ❌, ❌]
Есть некоторые правила, которые обеспечат гармоничное соединение:
1. 🗝 Совпадение типов: ключевые столбцы должны иметь одинаковые типы и размеры.
2. 🗂 Данные: все элементы 🧩A должны быть представлены в 🧩B.
3. 🗃 Индексация: столбец внешнего ключа 🧩B индексирован.
4. 💬 Уникальность: избегайте дублирования имен ключей.
5. 💢 Соотнесение: каждый внешний ключ ссылается на существующий первичный ключ.
Сбор SQL-пазла станет приятнее, когда его части безупречно соотносятся друг с другом.
Способы решения общих неприятностей
1. Точное соответствие типов данных
Даже если типы данных совпадают, важно учесть также совпадение точности и знаковости.
2. Использование временных таблиц при масштабных изменениях
При крупномасштабных изменениях создание временной таблицы может помочь с плавной миграцией данных и настройкой ограничений. После этого можно просто заменить оригинальную таблицу временной.
CREATE TABLE new_child LIKE child;
RENAME TABLE child TO old_child, new_child TO child;
DROP TABLE old_child;
3. Временное отключение проверок
Иногда в ходе перестройки таблиц можно временно отключить проверку целостности внешних ключей :
SET foreign_key_checks = 0;
Не забудьте повторно включить проверки после выполнения всех инструкций:
SET foreign_key_checks = 1;
Следует быть предельно осторожным с отключенными проверками, чтобы не нарушить целостность данных.
Полезные материалы
Павел Усов
администратор баз данных