Решение ошибки #1273 в MySQL: проблема с collation

#Основы SQL  #MySQL / MariaDB  
Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой #1273 и в сообщении упомянуто 'utf8mb4unicode520_ci', то, вероятно, ваш MySQL не поддерживает указанную кодировку. Вместо этого используйте кодировку 'utf8mb4unicodeci', которая обладает более широкой поддержкой. Для быстрого решения проблемы выполните следующую команду:

ALTER TABLE `your_table` CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Эта команда изменит кодировку your_table на совместимую и устранит ошибку. Не забывайте создать резервную копию перед внесением любых изменений.

Основы кодировок в MySQL

Кодировка в MySQL задаёт правила сравнения символов в рамках выбранного набора символов. Проблемы обычно возникают при миграции или обновлениях, когда новая или целевая версия MySQL не распознаёт кодировку предыдущего сервера. Чтобы избежать ошибок типа #1273, крайне важно следить за совместимостью кодировок.

Определение источника ошибки

  1. Несовпадение версий: более новые версии MySQL используют кодировки вроде utf8mb4_unicode_520_ci, которые могут отсутствовать в старых версиях.
  2. Различия между серверами: ошибка может возникнуть при переносе данных между серверами с несовместимыми кодировками.
  3. Во время экспорта данных: ошибка может произойти при экспорте баз данных из-за несоответствий в кодировках.

Предотвратите возможные ошибки

  • Обновите ваш MySQL до последней версии: начиная с версии 5.6, MySQL расширил поддержку кодировки utf8mb4_unicode_520_ci.
  • Измените кодировку: используйте текстовый редактор для поиска и замены utf8mb4_unicode_520_ci на utf8mb4_unicode_ci или utf8mb4_general_ci в вашем .sql файле.
  • Перенастройте набор символов: в некоторых случаях использование utf8 вместо utf8mb4 может повысить совместимость со старыми версиями MySQL.

Всегда создавайте резервные копии

Создание резервных копий – это золотое правило при работе с базами данных. Подобный подход является страховкой в случае неожиданных проблем при внесении изменений.

Учитывайте кодировки при миграции

Чтобы не столкнуться с ошибкой типа #1273 при миграции, внимательно проверяйте кодировки исходного сервера и адаптируйте настройки базы данных под целевую среду, выбирая наиболее распространенные кодировки.

Визуализация

Представим аналогию для лучшего понимания:

У вас есть ключ (🔑), который открывает дверь в дом.

База данных (🏠) ожидает ключ с *определённым зубчатым профилем* (кодировка).
Ваш ключ (🔑): utf8mb4_unicode_520_ci

Но замок был заменён:

🔒: Теперь принимается только utf8mb4_unicode_ci 
🚫: Ваш ключ UTF8MB4_520 🔑 не подходит к обновленной конструкции!

Понадобится изменить ваш ключ:

--- Приспособьте свой ключ под новый замок, как если бы вы были профессиональным слесарем
ALTER TABLE your_table CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Теперь ключ идеально подходит к замку, и дверь в вашу базу данных открыта!

Дополнительные рекомендации по устранению проблем

Проблемы после изменения кодировки

Иногда после смены кодировки могут возникнуть новые ошибки, связанные с несовпадением кодировок.

  • Анализируйте ошибки: Решение часто содержится в сообщениях об ошибках. Подходите к каждому случаю индивидуально.

  • Установите DEFAULT CHARSET для базы данных: Установка стандартных настроек CHARSET и COLLATE на уровне базы данных позволяет упростить наследование этих настроек новыми таблицами:

    -- Это как установить мелодию звонка по умолчанию для нового контакта
CREATE DATABASE your_db DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

  • Синхронизируйте окружения: Обеспечьте одинаковость конфигураций ваших разработочной и продуктовой баз данных, чтобы исключить нежелательные сюрпризы в ходе миграции.

Что делать с устаревшими версиями MySQL?

Если, по каким-то причинам, вы не можете обновить MySQL до последней версии и работаете на версии, которая ниже 5.5:

  • Воспользуйтесь заменой, чтобы заменить utf8mb4_unicode_520_ci на utf8mb4_unicode_ci или utf8_unicode_ci, которые совместимы со старыми версиями сервера.

Проверки перед развёртыванием

Перед финальным шагом:

  • Убедитесь, что обновили обращения к кодировке в представлениях, хранимых процедурах и триггерах.
  • Рекомендуется выполнить тестовый импорт или миграцию на тестовом сервере, чтобы предусмотреть возможные проблемы.

Полезные материалы

  1. MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 10.10 Поддерживаемые наборы символов и кодировки — актуальная информация о наборах символов и кодировках в MySQL.
  2. mysql – #1273 – Неизвестная кодировка: 'utf8mb4unicodeci' cPanel – Stack Overflow — дискуссия пользователей и инструкция по устранению проблем с кодировкой 'utf8mb4unicodeci'.
  3. MySQL :: Руководство по MySQL 5.7 :: 10.9.1 Набор символов utf8mb4 (4-байтное UTF-8 Unicode) — руководство по использованию набора символов utf8mb4 в MySQL 5.7.
  4. Как обеспечить полную поддержку Unicode в базах данных MySQL · Mathias Bynens — всестороннее руководство по обновлению MySQL для поддержки utf8mb4.
  5. В MySQL никогда не используйте “utf8”. Используйте “utf8mb4”. | Адам Хупер | Medium — аргумент в пользу использования utf8mb4 вместо utf8 для обеспечения полноты поддержки в MySQL.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

