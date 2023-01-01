Решение ошибки #1273 в MySQL: проблема с collation

Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой #1273 и в сообщении упомянуто 'utf8mb4unicode520_ci', то, вероятно, ваш MySQL не поддерживает указанную кодировку. Вместо этого используйте кодировку 'utf8mb4unicodeci', которая обладает более широкой поддержкой. Для быстрого решения проблемы выполните следующую команду:

SQL Скопировать код ALTER TABLE `your_table` CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Эта команда изменит кодировку your_table на совместимую и устранит ошибку. Не забывайте создать резервную копию перед внесением любых изменений.

Основы кодировок в MySQL

Кодировка в MySQL задаёт правила сравнения символов в рамках выбранного набора символов. Проблемы обычно возникают при миграции или обновлениях, когда новая или целевая версия MySQL не распознаёт кодировку предыдущего сервера. Чтобы избежать ошибок типа #1273, крайне важно следить за совместимостью кодировок.

Определение источника ошибки

Несовпадение версий: более новые версии MySQL используют кодировки вроде utf8mb4_unicode_520_ci , которые могут отсутствовать в старых версиях. Различия между серверами: ошибка может возникнуть при переносе данных между серверами с несовместимыми кодировками. Во время экспорта данных: ошибка может произойти при экспорте баз данных из-за несоответствий в кодировках.

Предотвратите возможные ошибки

Обновите ваш MySQL до последней версии : начиная с версии 5.6, MySQL расширил поддержку кодировки utf8mb4_unicode_520_ci .

: начиная с версии 5.6, MySQL расширил поддержку кодировки . Измените кодировку : используйте текстовый редактор для поиска и замены utf8mb4_unicode_520_ci на utf8mb4_unicode_ci или utf8mb4_general_ci в вашем .sql файле.

: используйте для поиска и замены на или в вашем .sql файле. Перенастройте набор символов: в некоторых случаях использование utf8 вместо utf8mb4 может повысить совместимость со старыми версиями MySQL.

Всегда создавайте резервные копии

Создание резервных копий – это золотое правило при работе с базами данных. Подобный подход является страховкой в случае неожиданных проблем при внесении изменений.

Учитывайте кодировки при миграции

Чтобы не столкнуться с ошибкой типа #1273 при миграции, внимательно проверяйте кодировки исходного сервера и адаптируйте настройки базы данных под целевую среду, выбирая наиболее распространенные кодировки.

Визуализация

Представим аналогию для лучшего понимания:

Markdown Скопировать код У вас есть ключ (🔑), который открывает дверь в дом. База данных (🏠) ожидает ключ с *определённым зубчатым профилем* (кодировка). Ваш ключ (🔑): utf8mb4_unicode_520_ci

Но замок был заменён:

Markdown Скопировать код 🔒: Теперь принимается только utf8mb4_unicode_ci 🚫: Ваш ключ UTF8MB4_520 🔑 не подходит к обновленной конструкции!

Понадобится изменить ваш ключ:

SQL Скопировать код --- Приспособьте свой ключ под новый замок, как если бы вы были профессиональным слесарем ALTER TABLE your_table CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Теперь ключ идеально подходит к замку, и дверь в вашу базу данных открыта!

Дополнительные рекомендации по устранению проблем

Проблемы после изменения кодировки

Иногда после смены кодировки могут возникнуть новые ошибки, связанные с несовпадением кодировок.

Анализируйте ошибки : Решение часто содержится в сообщениях об ошибках. Подходите к каждому случаю индивидуально.

: Решение часто содержится в сообщениях об ошибках. Подходите к каждому случаю индивидуально. Установите DEFAULT CHARSET для базы данных : Установка стандартных настроек CHARSET и COLLATE на уровне базы данных позволяет упростить наследование этих настроек новыми таблицами: SQL Скопировать код -- Это как установить мелодию звонка по умолчанию для нового контакта CREATE DATABASE your_db DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Синхронизируйте окружения: Обеспечьте одинаковость конфигураций ваших разработочной и продуктовой баз данных, чтобы исключить нежелательные сюрпризы в ходе миграции.

Что делать с устаревшими версиями MySQL?

Если, по каким-то причинам, вы не можете обновить MySQL до последней версии и работаете на версии, которая ниже 5.5:

Воспользуйтесь заменой, чтобы заменить utf8mb4_unicode_520_ci на utf8mb4_unicode_ci или utf8_unicode_ci , которые совместимы со старыми версиями сервера.

Проверки перед развёртыванием

Перед финальным шагом:

Убедитесь, что обновили обращения к кодировке в представлениях , хранимых процедурах и триггерах .

, и . Рекомендуется выполнить тестовый импорт или миграцию на тестовом сервере, чтобы предусмотреть возможные проблемы.

