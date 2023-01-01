Решение ошибки #1273 в MySQL: проблема с collation#Основы SQL #MySQL / MariaDB
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с ошибкой #1273 и в сообщении упомянуто 'utf8mb4unicode520_ci', то, вероятно, ваш MySQL не поддерживает указанную кодировку. Вместо этого используйте кодировку 'utf8mb4unicodeci', которая обладает более широкой поддержкой. Для быстрого решения проблемы выполните следующую команду:
ALTER TABLE `your_table` CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Эта команда изменит кодировку
your_table на совместимую и устранит ошибку. Не забывайте создать резервную копию перед внесением любых изменений.
Основы кодировок в MySQL
Кодировка в MySQL задаёт правила сравнения символов в рамках выбранного набора символов. Проблемы обычно возникают при миграции или обновлениях, когда новая или целевая версия MySQL не распознаёт кодировку предыдущего сервера. Чтобы избежать ошибок типа #1273, крайне важно следить за совместимостью кодировок.
Определение источника ошибки
- Несовпадение версий: более новые версии MySQL используют кодировки вроде
utf8mb4_unicode_520_ci, которые могут отсутствовать в старых версиях.
- Различия между серверами: ошибка может возникнуть при переносе данных между серверами с несовместимыми кодировками.
- Во время экспорта данных: ошибка может произойти при экспорте баз данных из-за несоответствий в кодировках.
Предотвратите возможные ошибки
- Обновите ваш MySQL до последней версии: начиная с версии 5.6, MySQL расширил поддержку кодировки
utf8mb4_unicode_520_ci.
- Измените кодировку: используйте текстовый редактор для поиска и замены
utf8mb4_unicode_520_ciна
utf8mb4_unicode_ciили
utf8mb4_general_ciв вашем .sql файле.
- Перенастройте набор символов: в некоторых случаях использование
utf8вместо
utf8mb4может повысить совместимость со старыми версиями MySQL.
Всегда создавайте резервные копии
Создание резервных копий – это золотое правило при работе с базами данных. Подобный подход является страховкой в случае неожиданных проблем при внесении изменений.
Учитывайте кодировки при миграции
Чтобы не столкнуться с ошибкой типа #1273 при миграции, внимательно проверяйте кодировки исходного сервера и адаптируйте настройки базы данных под целевую среду, выбирая наиболее распространенные кодировки.
Визуализация
Представим аналогию для лучшего понимания:
У вас есть ключ (🔑), который открывает дверь в дом.
База данных (🏠) ожидает ключ с *определённым зубчатым профилем* (кодировка).
Ваш ключ (🔑): utf8mb4_unicode_520_ci
Но замок был заменён:
🔒: Теперь принимается только utf8mb4_unicode_ci
🚫: Ваш ключ UTF8MB4_520 🔑 не подходит к обновленной конструкции!
Понадобится изменить ваш ключ:
--- Приспособьте свой ключ под новый замок, как если бы вы были профессиональным слесарем
ALTER TABLE your_table CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Теперь ключ идеально подходит к замку, и дверь в вашу базу данных открыта!
Дополнительные рекомендации по устранению проблем
Проблемы после изменения кодировки
Иногда после смены кодировки могут возникнуть новые ошибки, связанные с несовпадением кодировок.
- Анализируйте ошибки: Решение часто содержится в сообщениях об ошибках. Подходите к каждому случаю индивидуально.
Установите DEFAULT CHARSET для базы данных: Установка стандартных настроек CHARSET и COLLATE на уровне базы данных позволяет упростить наследование этих настроек новыми таблицами:
-- Это как установить мелодию звонка по умолчанию для нового контакта CREATE DATABASE your_db DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Синхронизируйте окружения: Обеспечьте одинаковость конфигураций ваших разработочной и продуктовой баз данных, чтобы исключить нежелательные сюрпризы в ходе миграции.
Что делать с устаревшими версиями MySQL?
Если, по каким-то причинам, вы не можете обновить MySQL до последней версии и работаете на версии, которая ниже 5.5:
- Воспользуйтесь заменой, чтобы заменить
utf8mb4_unicode_520_ciна
utf8mb4_unicode_ciили
utf8_unicode_ci, которые совместимы со старыми версиями сервера.
Проверки перед развёртыванием
Перед финальным шагом:
- Убедитесь, что обновили обращения к кодировке в представлениях, хранимых процедурах и триггерах.
- Рекомендуется выполнить тестовый импорт или миграцию на тестовом сервере, чтобы предусмотреть возможные проблемы.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик