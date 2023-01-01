Решение: ошибка востановления БД SQL "Database is in use"#Основы SQL #Изоляция и блокировки
Быстрый ответ
Если вам необходимо обеспечить эксклюзивный доступ к базе данных, сняв все текущие блокировки, воспользуйтесь командой
ALTER DATABASE и выполните следующие шаги:
-- Шаг 1: Очистка базы (завершение работы пользователей) 💪
ALTER DATABASE Имя_вашей_базы SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
Затем, чтобы вернуть базу к многопользовательскому режиму, введите:
-- Шаг 2: Возврат к многопользовательскому режиму (восстановление доступа) 🧑
ALTER DATABASE Имя_вашей_базы SET MULTI_USER;
Не забудьте подставить актуальное имя вашей базы данных вместо обозначения
Имя_вашей_базы.
Что делать с хвостовыми логами?
Если вы планируете восстановление базы данных, рекомендуется включить создание резервной копии хвостового лога. Это обеспечит сохранность данных. Однако, если актуальность данных в хвостовом логе не является критически важной или вы стремитесь к скорейшему восстановлению, отключите эту опцию.
Изящное завершение соединений
SQL Server Management Studio (SSMS) предлагает опцию "Закрыть активные соединения с базой данных". Ее активация позволяет избежать конфликтов и обеспечивает надежный контроль над использованием базы данных.
Проверка пути к файлу
Удостоверьтесь в точности указания пути к файлу бэкапа при использовании команды
RESTORE DATABASE. Исключение ошибки "файл не найден" поможет обеспечить бесперебойное переключение с бэкапа на рабочую базу данных.
Управление эксклюзивным доступом
Переключение между режимами SINGLEUSER и MULTIUSER может быть рискованным, особенно при высокой конкуренции за доступ. Для превентивного избегания возможных проблем рекомендуется запускать команды
ALTER DATABASE из контекста базы данных
master.
Оказывается ли функция REPLACE полезной?
Опция "WITH REPLACE" пригодится, если необходимо срочно перезаписать базу данных, а структура бэкапов не совпадает. Однако, помните, использование этой опции может привести к потере данных, поэтому берегите ее аккуратно!
Включение и выключение вашей базы данных
Для полного эксклюзивного доступа вы можете перевести базу данных в режим OFFLINE, а затем возвращать ее в ONLINE. Это позволит изолировать все соединения и сделает базу данные доступной исключительно для вас.
-- Отключение базы данных
ALTER DATABASE Имя_вашей_базы SET OFFLINE;
-- Включение базы данных
ALTER DATABASE Имя_вашей_базы SET ONLINE;
Подготовка к процедуре восстановления
Используйте вкладку "Опции" для тонкой настройки параметров восстановления базы данных, это позволит максимально точно сконфигурировать операцию.
Визуализация
Представим, что вам нужно провести ремонт в переполненном посетителями кафе (образная аналогия для базы данных). Для начала работ вам необходимо освободить помещение, что аналогично получению эксклюзивного доступа к базе данных.
🛠️ Ваши действия, будучи командой ремонтников, будут таковы:
- Освободить кафе от посетителей. 🏠❌🧑🤝🧑
Ваши действия:
-- Вы просите всех покинуть помещение
ALTER DATABASE SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
-- Ремонт (работа с базой данных)
-- ...
-- После завершения работ вы снова приглашаете посетителей
ALTER DATABASE SET MULTI_USER;
Результат:
Было: 🏠👩💻☕🧑💻☕👨💻
Стало: 🛠️🏠 (Эксклюзивный доступ)
Затем: 🏠✨ (Вход разрешен)
Эксклюзивный доступ к базам данных безопасен для выполнения операций SQL, так же как ремонт в пустом помещении.
Упрощение сложности восстановления
Концентрируйтесь на ключевых опциях при восстановлении, чтобы уменьшить сложность и избежать ошибок. Подготовка к восстановлению – как подготовка к путешествию: пакуйте то, что действительно необходимо.
Правильный выбор баз данных
Осознанный выбор исходной и целевой баз данных важен для избежания ошибочного восстановления данных и нежелательной перезаписи важных данных. Это навигация сквозь шторм.
Избегание конфликтов
Подготовьтесь к возможным конфликтам, предварительно убедившись, что никакие службы, задачи или приложения не пытаются подключиться к базе данных в процессе восстановления эксклюзивного доступа.
Подтверждение ваших действий
В SQL Server подтверждение настроек происходит путем нажатия кнопки "ОК". Любые изменения должны быть продуманы и подтверждены – важно быть уверенным в правильности своих действий при восстановлении.
Точное указание строки в файле бэкапа
Тщательно проверьте синтаксис и путь к файлу в команде
RESTORE, чтобы избежать ошибок при указании неправильного пути к файлу бэкапа.
О применении режима OFFLINE
Помещение базы данных в режим OFFLINE – эффективный способ управления конкуренцией, но следует использовать его с осторожностью, чтобы свести к минимуму перерывы в доступе.
Полезные материалы
- Force drop db while others may be connected – Database Administrators Stack Exchange — полезное обсуждение способов проведения операций с базами данных, когда к ним имеют доступ другие пользователи.
- Set a database to single-user mode – SQL Server | Microsoft Learn — инструкция Microsoft по переводу базы данных в режим "один пользователь".
- Execute Dynamic SQL commands in SQL Server — обзор выполнения динамического SQL, включая завершение активных соединений.
- ALTER DATABASE SET Options (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальное руководство Microsoft по конфигурации ALTER DATABASE SET для изменения режимов доступа к базе данных.
- How do you kill all current connections to a SQL Server 2005 database? – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о путях прекращения соединений с базой данных SQL Server, актуально и для последующих версий.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик