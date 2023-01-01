Решение: ошибка востановления БД SQL "Database is in use"

Быстрый ответ

Если вам необходимо обеспечить эксклюзивный доступ к базе данных, сняв все текущие блокировки, воспользуйтесь командой ALTER DATABASE и выполните следующие шаги:

SQL Скопировать код -- Шаг 1: Очистка базы (завершение работы пользователей) 💪 ALTER DATABASE Имя_вашей_базы SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

Затем, чтобы вернуть базу к многопользовательскому режиму, введите:

SQL Скопировать код -- Шаг 2: Возврат к многопользовательскому режиму (восстановление доступа) 🧑 ALTER DATABASE Имя_вашей_базы SET MULTI_USER;

Не забудьте подставить актуальное имя вашей базы данных вместо обозначения Имя_вашей_базы .

Что делать с хвостовыми логами?

Если вы планируете восстановление базы данных, рекомендуется включить создание резервной копии хвостового лога. Это обеспечит сохранность данных. Однако, если актуальность данных в хвостовом логе не является критически важной или вы стремитесь к скорейшему восстановлению, отключите эту опцию.

Изящное завершение соединений

SQL Server Management Studio (SSMS) предлагает опцию "Закрыть активные соединения с базой данных". Ее активация позволяет избежать конфликтов и обеспечивает надежный контроль над использованием базы данных.

Проверка пути к файлу

Удостоверьтесь в точности указания пути к файлу бэкапа при использовании команды RESTORE DATABASE . Исключение ошибки "файл не найден" поможет обеспечить бесперебойное переключение с бэкапа на рабочую базу данных.

Управление эксклюзивным доступом

Переключение между режимами SINGLEUSER и MULTIUSER может быть рискованным, особенно при высокой конкуренции за доступ. Для превентивного избегания возможных проблем рекомендуется запускать команды ALTER DATABASE из контекста базы данных master .

Оказывается ли функция REPLACE полезной?

Опция "WITH REPLACE" пригодится, если необходимо срочно перезаписать базу данных, а структура бэкапов не совпадает. Однако, помните, использование этой опции может привести к потере данных, поэтому берегите ее аккуратно!

Включение и выключение вашей базы данных

Для полного эксклюзивного доступа вы можете перевести базу данных в режим OFFLINE, а затем возвращать ее в ONLINE. Это позволит изолировать все соединения и сделает базу данные доступной исключительно для вас.

SQL Скопировать код -- Отключение базы данных ALTER DATABASE Имя_вашей_базы SET OFFLINE; -- Включение базы данных ALTER DATABASE Имя_вашей_базы SET ONLINE;

Подготовка к процедуре восстановления

Используйте вкладку "Опции" для тонкой настройки параметров восстановления базы данных, это позволит максимально точно сконфигурировать операцию.

Визуализация

Представим, что вам нужно провести ремонт в переполненном посетителями кафе (образная аналогия для базы данных). Для начала работ вам необходимо освободить помещение, что аналогично получению эксклюзивного доступа к базе данных.

Markdown Скопировать код 🛠️ Ваши действия, будучи командой ремонтников, будут таковы: - Освободить кафе от посетителей. 🏠❌🧑‍🤝‍🧑

Ваши действия:

SQL Скопировать код -- Вы просите всех покинуть помещение ALTER DATABASE SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE; -- Ремонт (работа с базой данных) -- ... -- После завершения работ вы снова приглашаете посетителей ALTER DATABASE SET MULTI_USER;

Markdown Скопировать код Результат: Было: 🏠👩‍💻☕🧑‍💻☕👨‍💻 Стало: 🛠️🏠 (Эксклюзивный доступ) Затем: 🏠✨ (Вход разрешен)

Эксклюзивный доступ к базам данных безопасен для выполнения операций SQL, так же как ремонт в пустом помещении.

Упрощение сложности восстановления

Концентрируйтесь на ключевых опциях при восстановлении, чтобы уменьшить сложность и избежать ошибок. Подготовка к восстановлению – как подготовка к путешествию: пакуйте то, что действительно необходимо.

Правильный выбор баз данных

Осознанный выбор исходной и целевой баз данных важен для избежания ошибочного восстановления данных и нежелательной перезаписи важных данных. Это навигация сквозь шторм.

Избегание конфликтов

Подготовьтесь к возможным конфликтам, предварительно убедившись, что никакие службы, задачи или приложения не пытаются подключиться к базе данных в процессе восстановления эксклюзивного доступа.

Подтверждение ваших действий

В SQL Server подтверждение настроек происходит путем нажатия кнопки "ОК". Любые изменения должны быть продуманы и подтверждены – важно быть уверенным в правильности своих действий при восстановлении.

Точное указание строки в файле бэкапа

Тщательно проверьте синтаксис и путь к файлу в команде RESTORE , чтобы избежать ошибок при указании неправильного пути к файлу бэкапа.

О применении режима OFFLINE

Помещение базы данных в режим OFFLINE – эффективный способ управления конкуренцией, но следует использовать его с осторожностью, чтобы свести к минимуму перерывы в доступе.

Полезные материалы