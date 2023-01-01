Решение: CREATE OR REPLACE VIEW не работает в SQL Server#Основы SQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP #Представления (Views)
Быстрый ответ
Для имитации механизма
CREATE OR REPLACE VIEW в SQL Server можно применить следующий скрипт:
IF OBJECT_ID('dbo.YourViewName', 'V') IS NOT NULL
EXEC('ALTER VIEW dbo.YourViewName AS -- SQL код представления');
ELSE
EXEC('CREATE VIEW dbo.YourViewName AS -- SQL код представления');
Произведите замену
dbo.YourViewName и
-- SQL код представления на соответствующие имя вашего представления и SQL-код. Данный подход позволяет обновить существующее представление либо создать новое при его отсутствии.
Работаем с динамическим SQL
Динамический SQL представляет собой мощный инструмент для выполнения условных операций, связанных с изменением или созданием представлений посредством
EXEC.
DECLARE @sqlCommand NVARCHAR(MAX) = N'';
IF OBJECT_ID('dbo.YourViewName', 'V') IS NULL
SET @sqlCommand = 'CREATE VIEW dbo.YourViewName AS -- SQL код представления';
ELSE
SET @sqlCommand = 'ALTER VIEW dbo.YourViewName AS -- Новый SQL код представления';
EXEC sp_executesql @sqlCommand;
В реальных условиях рекомендуется использовать
sp_executesql для надежного выполнения динамического SQL, что позволяет удобно сконцентрировать всю логику создания или обновления представления в переменной
@sqlCommand.
Управление большими представлениями
Если вам предстоит работать с большими представлениями, применение транзакций и обработка ошибок становятся обязательными мерами для обеспечения непрерывности данных:
BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION;
IF OBJECT_ID('dbo.YourViewName', 'V') IS NOT NULL
EXEC('DROP VIEW dbo.YourViewName -- Прощай, старое представление!');
EXEC('CREATE VIEW dbo.YourViewName AS -- Сложный SQL код представления');
COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
ROLLBACK TRANSACTION;
THROW; -- Проброс исключения
END CATCH
Все операции в рамках транзакции гарантируют, что при возникновении ошибки откат произойдет до состояния до её начала, восходя по принципу отмены действий.
Визуализация
Считайте процесс CREATE OR REPLACE VIEW аналогичным реконструкции дома:
Старый Дом (🏚️): Существующее представление в вашей БД
Бригада Ремонтников (👷♂️): SQL запрос, который необходим выполнять
Новые Чертежи (📃): Определение вашего нового представления
В SQL Server отсутствует инструмент для мгновенного обновления всего "дома":
🏚️🔄👷♂️❌ (Нет встроенной команды CREATE OR REPLACE)
Однако, мы вправе удалить старое представление:
🏚️💥 (Удаляем старое представление, если оно присутствует)
И приступить к новому строительству:
📃🏗️🏠 (Создаем новое представление на основе нового определения)
Для обновления представления в SQL Server, следуйте этим шагам:
- Проверьте наличие представления.
- Если представление есть, удалите его.
- Создайте представление с новой структурой.
В итоге вы получите обновленное представление, готовое к работе в обновленных условиях:
Старое Представление: 🏚️ ➡️ Удалено! Новое Представление: 🏠 ➡️ Готово к работе!
Искусство выбора: ИЗМЕНИТЬ или УДАЛИТЬ и СОЗДАТЬ
Вот несколько рекомендаций, когда целесообразнее использовать ИЗМЕНЕНИЕ, а не УДАЛЕНИЕ и СОЗДАНИЕ:
Берегите ваши зависимости
ALTER VIEW сохраняет все привилегии и зависимости, которые могут нарушиться при удалении и создании представления.
Минорная редакция с ИЗМЕНЕНИЕМ
Для небольших изменений лучше использовать
ALTER VIEW – это быстро и профессионально.
Мажорное обновление с УДАЛЕНИЕМ и СОЗДАНИЕМ
Когда необходимо внести крупные изменения, выбирайте УДАЛЕНИЕ, а затем СОЗДАНИЕ – это как замена старой машины на новую.
Сохраните эти лучшие практики в вашем SQL-инструментарии
Для эффективной работы усвойте эти подходы:
Истина в sys.views
Для проверки существования представления обращайтесь к
sys.views — это проверенный метод:
IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.views WHERE object_id = OBJECT_ID('dbo.YourViewName'))
-- Представление есть, можно действовать!
Этот метод подобен ДНК-тесту – уверенный и надежный.
Ничто и IS NULL
Используйте паттерн
IF...IS NULL для создания представления, если его не существует:
IF OBJECT_ID('dbo.YourViewName', 'V') IS NULL
-- Создаем новое представление с чистого листа.
Это подход напоминает детектор дыма, который спасает вас от ложных тревог.
Полезные материалы
- CREATE VIEW (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn – Официальное руководство по
CREATE VIEW.
- ALTER VIEW (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn – Детали использования
ALTER VIEW.
- SQL Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW – Stack Overflow – Дискуссии специалистов о альтернативе CREATE OR REPLACE VIEW в SQL Server.
- SQL CREATE VIEW, REPLACE VIEW, DROP VIEW Statements – Уроки по созданию, замене и удалению представлений.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик