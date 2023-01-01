Решение: CREATE OR REPLACE VIEW не работает в SQL Server

Быстрый ответ

Для имитации механизма CREATE OR REPLACE VIEW в SQL Server можно применить следующий скрипт:

SQL Скопировать код IF OBJECT_ID('dbo.YourViewName', 'V') IS NOT NULL EXEC('ALTER VIEW dbo.YourViewName AS -- SQL код представления'); ELSE EXEC('CREATE VIEW dbo.YourViewName AS -- SQL код представления');

Произведите замену dbo.YourViewName и -- SQL код представления на соответствующие имя вашего представления и SQL-код. Данный подход позволяет обновить существующее представление либо создать новое при его отсутствии.

Работаем с динамическим SQL

Динамический SQL представляет собой мощный инструмент для выполнения условных операций, связанных с изменением или созданием представлений посредством EXEC .

SQL Скопировать код DECLARE @sqlCommand NVARCHAR(MAX) = N''; IF OBJECT_ID('dbo.YourViewName', 'V') IS NULL SET @sqlCommand = 'CREATE VIEW dbo.YourViewName AS -- SQL код представления'; ELSE SET @sqlCommand = 'ALTER VIEW dbo.YourViewName AS -- Новый SQL код представления'; EXEC sp_executesql @sqlCommand;

В реальных условиях рекомендуется использовать sp_executesql для надежного выполнения динамического SQL, что позволяет удобно сконцентрировать всю логику создания или обновления представления в переменной @sqlCommand .

Управление большими представлениями

Если вам предстоит работать с большими представлениями, применение транзакций и обработка ошибок становятся обязательными мерами для обеспечения непрерывности данных:

SQL Скопировать код BEGIN TRY BEGIN TRANSACTION; IF OBJECT_ID('dbo.YourViewName', 'V') IS NOT NULL EXEC('DROP VIEW dbo.YourViewName -- Прощай, старое представление!'); EXEC('CREATE VIEW dbo.YourViewName AS -- Сложный SQL код представления'); COMMIT TRANSACTION; END TRY BEGIN CATCH ROLLBACK TRANSACTION; THROW; -- Проброс исключения END CATCH

Все операции в рамках транзакции гарантируют, что при возникновении ошибки откат произойдет до состояния до её начала, восходя по принципу отмены действий.

Визуализация

Считайте процесс CREATE OR REPLACE VIEW аналогичным реконструкции дома:

Markdown Скопировать код Старый Дом (🏚️): Существующее представление в вашей БД Бригада Ремонтников (👷‍♂️): SQL запрос, который необходим выполнять Новые Чертежи (📃): Определение вашего нового представления

В SQL Server отсутствует инструмент для мгновенного обновления всего "дома":

🏚️🔄👷‍♂️❌ (Нет встроенной команды CREATE OR REPLACE)

Однако, мы вправе удалить старое представление:

🏚️💥 (Удаляем старое представление, если оно присутствует)

И приступить к новому строительству:

📃🏗️🏠 (Создаем новое представление на основе нового определения)

Для обновления представления в SQL Server, следуйте этим шагам:

Проверьте наличие представления. Если представление есть, удалите его. Создайте представление с новой структурой.

В итоге вы получите обновленное представление, готовое к работе в обновленных условиях:

Старое Представление: 🏚️ ➡️ Удалено! Новое Представление: 🏠 ➡️ Готово к работе!

Искусство выбора: ИЗМЕНИТЬ или УДАЛИТЬ и СОЗДАТЬ

Вот несколько рекомендаций, когда целесообразнее использовать ИЗМЕНЕНИЕ, а не УДАЛЕНИЕ и СОЗДАНИЕ:

Берегите ваши зависимости

ALTER VIEW сохраняет все привилегии и зависимости, которые могут нарушиться при удалении и создании представления.

Минорная редакция с ИЗМЕНЕНИЕМ

Для небольших изменений лучше использовать ALTER VIEW – это быстро и профессионально.

Мажорное обновление с УДАЛЕНИЕМ и СОЗДАНИЕМ

Когда необходимо внести крупные изменения, выбирайте УДАЛЕНИЕ, а затем СОЗДАНИЕ – это как замена старой машины на новую.

Сохраните эти лучшие практики в вашем SQL-инструментарии

Для эффективной работы усвойте эти подходы:

Истина в sys.views

Для проверки существования представления обращайтесь к sys.views — это проверенный метод:

SQL Скопировать код IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.views WHERE object_id = OBJECT_ID('dbo.YourViewName')) -- Представление есть, можно действовать!

Этот метод подобен ДНК-тесту – уверенный и надежный.

Ничто и IS NULL

Используйте паттерн IF...IS NULL для создания представления, если его не существует:

SQL Скопировать код IF OBJECT_ID('dbo.YourViewName', 'V') IS NULL -- Создаем новое представление с чистого листа.

Это подход напоминает детектор дыма, который спасает вас от ложных тревог.

