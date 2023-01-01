Реализация LEFT OUTER JOIN в SQLAlchemy на примере Python
Быстрый ответ
Чтобы выполнить Left Outer Join в SqlAlchemy, примените параметр
isouter=True в методе
join(). Пример приведён ниже:
# Между классами Users и Addresses установлена связь
results = session.query(Users).join(Addresses, Users.id == Addresses.user_id, isouter=True).all()
Этот код позволяет извлечь всех
Users и их
Addresses, включая пользователей без адресов.
В ORM доступен также метод
outerjoin, который упростит выполнение задачи:
results = session.query(Users).outerjoin(Users.addresses).all()
Разбор ключевых компонентов
Давайте подробнее рассмотрим методы работы с более сложными случаями.
Определение связей
Важно точно определить связи между моделями:
# Классы User и Address теперь связываются сложным отношением
class User(Base):
__tablename__ = 'users'
id = Column(Integer, primary_key=True)
addresses = relationship("Address", backref="user")
class Address(Base):
__tablename__ = 'addresses'
id = Column(Integer, primary_key=True)
user_id = Column(Integer, ForeignKey('users.id'))
Введение
backref позволит установить двунаправленную связь: так,
Users смогут обращаться к
Addresses и наоборот.
Спецификация условий соединения
Если связь отсутствует или нужно применить условие соединения,
outerjoin() отлично справится с этим:
# Задайте свои правила для объединения таблиц
results = session.query(Users).outerjoin(Addresses, Users.id == Addresses.user_id).all()
Исключение пустых соединений
Чтобы отделить успешные пары в SQL 'LEFT OUTER JOIN', применяйте фильтрацию:
# Исключаем пользователей без пары, по образу и подобию отбора в SQL-Тиндер
results = session.query(Users).outerjoin(Addresses).filter(Addresses.user_id != None).all()
Понимание результатов Left Outer Join
Чтобы понять, что представляют собой результаты объединения, нужно знать, чего ожидать. Давайте разберёмся.
Обработка NULL во внешних ключах
Для того чтобы выявить
Users, у которых нет адресов, следует обратить внимание на записи с пустыми внешними ключами:
# Сосредоточим внимание на пользователях, у которых нет адреса.
results = session.query(Users).outerjoin(Addresses).filter(Addresses.id == None).all()
Выбор определенных столбцов
Мы можем запросить только те поля таблиц, которые нам необходимы:
# Выбираем только значимые для нас данные
results = session.query(Users.name, Addresses.description).outerjoin(Addresses).all()
Кастомизация результата запроса
Можно настроить left outer join в соответствии с особыми требованиями:
# Для достижения особых результатов допускается применение своих условий в SQL!
results = session.query(Users).outerjoin(Addresses, and_(Users.id == Addresses.user_id, Addresses.type == 'home')).all()
Визуализация
LEFT OUTER JOIN можно представить в виде танца, и не простого, а танго:
🕺 (ЛЕВЫЙ) = Танцор, владеющий положением, точно знает свои движения.
💃 (ПРАВЫЙ) = Танцор, который присоединяется, только когда движения совместимы.
И музыка начинается! 🎶
На танцполе:
🕺💃 = Идеальное сочетание! Синхронные движения в такт.
🕺👣 = Соло-танец! Лидер не останавливается, даже когда партнёр отступает.
В LEFT OUTER JOIN, все замечают полноту исполнения, не пропуская ни одной детали ведущего танцора.
Избегание ошибок и ловушек
С внешними соединениями в SQLAlchemy следует обращаться осторожно, чтобы избежать ошибок. Несколько полезных советов:
Избегание двусмысленности в связях
Будьте точны и однозначны, особенно если в модели есть несколько внешних ключей, ссылающихся на одну таблицу:
# Четкость обеспечивает успех, а также помогает избежать ошибок.
results = session.query(Users).outerjoin(Users.addresses) # 'addresses' — атрибут в модели 'User'.
Применение алиасов
Для большей ясности используйте алиасы, если требуется соединить одну таблицу несколько раз:
# Использование алиасов помогает избежать дублирования и путаницы
address_alias = aliased(Address)
results = session.query(User).outerjoin(address_alias, isouter=True).all()
Ясность и точность в работе защищают от НЕОЖИДАННЫХ ошибок.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы