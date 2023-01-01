Реализация аналога MySQL 'LIMIT' в SQL Server: примеры#SQL для аналитиков #Основы SQL #Синтаксис запросов
Быстрый ответ
Лимитировать число строк в возвращаемом запросом результате можно с использованием
TOP:
SELECT TOP (10) * FROM YourTable;
Реализация пагинации или пропуска заданного числа строк возможна с применением
OFFSET ... FETCH при условии использования
ORDER BY:
SELECT * FROM YourTable
ORDER BY YourColumn
OFFSET 10 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY;
Сложные сценарии будут разобраны в следующих разделах.
Работа с различными версиями сервера
ROW_NUMBER() в SQL Server до 2012 года
В версиях SQL Server до 2012 года функция
ROW_NUMBER() считалась наиболее подходящей для ограничения количества строк. Её применение со сведениями об общем Табличном Выражении или подзапросами позволяло эффективно выбирать данные с нужными лимитами.
WITH NumberedMyTable AS (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourColumn) AS RowNum
FROM YourTable
)
SELECT * FROM NumberedMyTable WHERE RowNum BETWEEN 11 AND 20;
OFFSET FETCH в SQL Server начиная с 2012 года
С выходом SQL Server 2012 появилась директива
OFFSET FETCH, которая облегчает написание сложных SQL-запросов, сохраняя при этом простоту понимания.
SELECT * FROM YourTable
ORDER BY YourColumn
OFFSET 10 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY;
Обратите внимание:
OFFSET FETCH используется исключительно в сочетании с
ORDER BY.
Оптимизация производительности
Повышение скорости с помощью индексов
Оптимизированные под
ORDER BY индексы могут значительно ускорить обработку запросов с
ROW_NUMBER() или
OFFSET FETCH.
Стройность увеличивает скорость
Указывайте конкретные столбцы вместо применения
SELECT *. Таким образом, вы уменьшите количество передаваемых данных и повысите производительность запроса.
Неповторимость порядка
Неопределённый
ORDER BY может привести к непредсказуемым результатам при организации страниц пагинации. Мы пишем код, а не занимаемся азартными играми – применяйте для
ORDER BY уникальные поля или их сочетания.
Запрос конкретных диапазонов строк
Выбор диапазонов строк с использованием ROW_NUMBER()
Дабы выбрать строки из определённого диапазона, используйте
ROW_NUMBER() в сочетании с
BETWEEN.
WITH NumberedMyTable AS (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourColumn) AS RowNum
FROM YourTable
)
SELECT * FROM NumberedMyTable WHERE RowNum BETWEEN 101 AND 110;
OFFSET FETCH для определения диапазонов
В SQL Server, начиная с версии 2012,
OFFSET FETCH позволяет легко выбрать строки по определённым диапазонам.
SELECT * FROM YourTable
ORDER BY YourColumn
OFFSET 100 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY;
Использование CTE для сложных запросов
Для упорядочения и улучшения читаемости сложных запросов воспользуйтесь
CTE.
WITH CTE AS (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourColumn) AS RowNum
FROM YourTable WHERE YourColumn > 100
)
SELECT * FROM CTE WHERE RowNum BETWEEN 21 AND 30;
Применение
CTE позволяет упорядочить подзапросы, обеспечивая таким образом высокую производительность и простоту поддержки.
Визуализация
Функция LIMIT в SQL Server действует в качестве фильтра, подобного контролеру качества на производственной линии:
План производства (🏭) = Полный набор данных
Рабочий на линии (👷♂️) = Процессор
Готовый товар (📦) = Результат запроса
SELECT TOP (5) ProductName FROM Products ORDER BY Price;
-- Только 5 лучших 📦 проходят контроль!
Эта аналогия поможет вам лучше понять, как функционирует «LIMIT».
Миграция с других диалектов SQL
Переходите на SQL Server с MySQL? Вот как адаптировать
LIMIT из MySQL к
OFFSET FETCH в SQL Server:
В MySQL используется
LIMIT:
SELECT * FROM YourTable LIMIT 10, 20;
В SQL Server применяется
OFFSET FETCH:
SELECT * FROM YourTable
ORDER BY YourColumn
OFFSET 10 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY;
Владение несколькими диалектами SQL делает вашу работу ещё более лёгкой и эффективной!
Виктор Ермаков
SQL-разработчик