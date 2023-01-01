Разница между уникальным и первичным ключом MySQL

#MySQL / MariaDB  #PRIMARY KEY  #Ограничения (Constraints)  
Быстрый ответ

Первичный ключ (PK) — это уникальный идентификатор каждой записи, которое не может быть NULL. В таблице может быть только один первичный ключ, который служит для поддержания целостности данных и создания кластеризованного индекса, упорядочивающего данные для ускорения их извлечения.

Уникальный ключ (UK) обеспечивает уникальность значений и подразумевает одно значение NULL. Это позволяет определить несколько уникальных ключей в одной таблице. Индекс, созданный им, — некластеризованный, он не меняет порядок хранения данных, но способствует быстрому поиску.

Вот пример определения SQL:

CREATE TABLE Сотрудники (
    IDСотрудника int NOT NULL, -- NULL не допускается, уникальность обязательна (аналог бейджика сотрудника!)
    Email varchar(255) UNIQUE, -- Допускается один "шутливый" NULL в электронной почте 🃏
    CONSTRAINT PK_Сотрудник PRIMARY KEY (IDСотрудника)
);

IDСотрудника определён как PK, обеспечивая уникальность и отсутствие значений NULL. Email — это UK, который гарантирует уникальность, но допускает возможное значение NULL.

Изучаем функционал ключей

Роль первичных и уникальных ключей

Первичный ключ — это фундамент, надёжно гарантирующий уникальность данных и поддерживающий референционную целостность в отношениях базы данных. Считайте его неизменяемым уникальным кодом, присвоенным каждой строке.

Уникальный ключ служит для поддержания уникальности с возможностью одного пустого значения, что обеспечивает более гибкую проверку уникальности, чем у PK. Он поддерживает эксклюзивность, но при этом позволяет оставить пробел для будущего заполнения записей.

Влияние ключей на индексацию

Установка первичного ключа приводит к созданию кластеризованного индекса в большинстве систем управления базами данных, логически упорядочивающего строки вокруг PK. Такая оптимизация значительно повышает скорость доступа к данным благодаря физически последовательному расположению связанных данных.

С другой стороны, уникальный ключ создаёт некластеризованный индекс, который не меняет физический порядок хранения данных, но предоставляет сортированный "указатель" для более эффективного поиска.

Процесс выбора ключа

При выборе между PK и UK, руководствуйтесь требованиями к данным. Первичные ключи имеют ключевое значение при определении связей и потоков данных, связанных с внешними ключами. Уникальные ключи могут внести дополнительные ограничения на уникальность без жесткости, свойственной PK.

Визуализация

Представьте художественную галерею с уникальными скульптурами и центральным экспонатом:

  • Уникальные скульптуры: 🗿🗽👽 (Уникальны, но в фокусе внимания они не единственные 🔦)
  • Центральный экспонат: 🏆 (Выделяется на общем фоне и единственный в своём роде 🎖)

Здесь Первичный ключ — это 🏆:

  • Отметка 🎯 Один на всю выставку (таблицу)
  • Уникальный идентификатор 📍 Обеспечивает уникальную идентификацию каждого произведения искусства

А Уникальный ключ представлен 🗿🗽👽:

  • Множественность 💠 Много уникальных произведений (без дубликатов)
  • Исключительность 🔍 Гарантирует уникальность, но не всегда является основным идентификатором

Углубленно: Когда использовать каждый ключ

Используйте первичные ключи (PK):

  • 🛠 Когда работаете с основной информацией, где пустые значения недопустимы
  • 🌐 Для установления связей между таблицами с помощью внешних ключей
  • 🔒 Чтобы обеспечить максимальную целостность и согласованность данных

Предпочитайте уникальные ключи (UK):

  • ☑ Для предотвращения дублекатов в полях, которые не являются основными идентификаторами
  • ⚖ Для тех полей, где нужна уникальность, но которые могут быть пока не заполнены (например, электронные адреса)
  • 🧩 Когда требуется высокая гибкость в структуре данных (например, допускаются несколько NULL-значений)

Полезные материалы

  1. TechOnTheNet – SQL: Первичные ключи — Руководство по определению и использованию первичных ключей в SQL.
  2. W3Schools SQL PRIMARY KEY Constraint — Основы ограничений PRIMARY KEY и их применение в SQL.
  3. Документация Oracle – Создание индексов — Подробное описание Oracle о уникальных ограничениях и индексации.
  4. SQL – Уникальное ограничение на Tutorialspoint — Хорошо доходчивое объяснение ограничения UNIQUE в SQL с примерами.
  5. Разница между первичным и уникальным ключами – GeeksforGeeks — Наглядное изложение отличий между первичными и уникальными ключами.
  6. Различие между первичным ключом и уникальным ключом – C# Corner — Альтернативное мнение, помогающее лучше осознать разницу между первичными и уникальными ключами.
Свежие материалы
Вставка и редактирование изображений в Google Презентациях
6 сентября 2024
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024

Загрузка...