Разница между уникальным и первичным ключом MySQL

Быстрый ответ

Первичный ключ ( PK ) — это уникальный идентификатор каждой записи, которое не может быть NULL. В таблице может быть только один первичный ключ, который служит для поддержания целостности данных и создания кластеризованного индекса, упорядочивающего данные для ускорения их извлечения.

Уникальный ключ ( UK ) обеспечивает уникальность значений и подразумевает одно значение NULL. Это позволяет определить несколько уникальных ключей в одной таблице. Индекс, созданный им, — некластеризованный, он не меняет порядок хранения данных, но способствует быстрому поиску.

Вот пример определения SQL:

SQL Скопировать код CREATE TABLE Сотрудники ( IDСотрудника int NOT NULL, -- NULL не допускается, уникальность обязательна (аналог бейджика сотрудника!) Email varchar(255) UNIQUE, -- Допускается один "шутливый" NULL в электронной почте 🃏 CONSTRAINT PK_Сотрудник PRIMARY KEY (IDСотрудника) );

IDСотрудника определён как PK , обеспечивая уникальность и отсутствие значений NULL. Email — это UK , который гарантирует уникальность, но допускает возможное значение NULL.

Изучаем функционал ключей

Роль первичных и уникальных ключей

Первичный ключ — это фундамент, надёжно гарантирующий уникальность данных и поддерживающий референционную целостность в отношениях базы данных. Считайте его неизменяемым уникальным кодом, присвоенным каждой строке.

Уникальный ключ служит для поддержания уникальности с возможностью одного пустого значения, что обеспечивает более гибкую проверку уникальности, чем у PK . Он поддерживает эксклюзивность, но при этом позволяет оставить пробел для будущего заполнения записей.

Влияние ключей на индексацию

Установка первичного ключа приводит к созданию кластеризованного индекса в большинстве систем управления базами данных, логически упорядочивающего строки вокруг PK . Такая оптимизация значительно повышает скорость доступа к данным благодаря физически последовательному расположению связанных данных.

С другой стороны, уникальный ключ создаёт некластеризованный индекс, который не меняет физический порядок хранения данных, но предоставляет сортированный "указатель" для более эффективного поиска.

Процесс выбора ключа

При выборе между PK и UK , руководствуйтесь требованиями к данным. Первичные ключи имеют ключевое значение при определении связей и потоков данных, связанных с внешними ключами. Уникальные ключи могут внести дополнительные ограничения на уникальность без жесткости, свойственной PK .

Визуализация

Представьте художественную галерею с уникальными скульптурами и центральным экспонатом:

Уникальные скульптуры: 🗿🗽👽 (Уникальны, но в фокусе внимания они не единственные 🔦)

Центральный экспонат: 🏆 (Выделяется на общем фоне и единственный в своём роде 🎖)

Здесь Первичный ключ — это 🏆:

Отметка 🎯 Один на всю выставку (таблицу)

(таблицу) Уникальный идентификатор 📍 Обеспечивает уникальную идентификацию каждого произведения искусства

А Уникальный ключ представлен 🗿🗽👽:

Множественность 💠 Много уникальных произведений (без дубликатов)

(без дубликатов) Исключительность 🔍 Гарантирует уникальность, но не всегда является основным идентификатором

Углубленно: Когда использовать каждый ключ

Используйте первичные ключи ( PK ):

🛠 Когда работаете с основной информацией , где пустые значения недопустимы

, где пустые значения 🌐 Для установления связей между таблицами с помощью внешних ключей

между таблицами с помощью внешних ключей 🔒 Чтобы обеспечить максимальную целостность и согласованность данных

Предпочитайте уникальные ключи ( UK ):

☑ Для предотвращения дублекатов в полях, которые не являются основными идентификаторами

в полях, которые ⚖ Для тех полей, где нужна уникальность, но которые могут быть пока не заполнены (например, электронные адреса)

(например, электронные адреса) 🧩 Когда требуется высокая гибкость в структуре данных (например, допускаются несколько NULL-значений)

