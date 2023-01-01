Разница между уникальным и первичным ключом MySQL#MySQL / MariaDB #PRIMARY KEY #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
Первичный ключ (
PK) — это уникальный идентификатор каждой записи, которое не может быть NULL. В таблице может быть только один первичный ключ, который служит для поддержания целостности данных и создания кластеризованного индекса, упорядочивающего данные для ускорения их извлечения.
Уникальный ключ (
UK) обеспечивает уникальность значений и подразумевает одно значение NULL. Это позволяет определить несколько уникальных ключей в одной таблице. Индекс, созданный им, — некластеризованный, он не меняет порядок хранения данных, но способствует быстрому поиску.
Вот пример определения SQL:
CREATE TABLE Сотрудники (
IDСотрудника int NOT NULL, -- NULL не допускается, уникальность обязательна (аналог бейджика сотрудника!)
Email varchar(255) UNIQUE, -- Допускается один "шутливый" NULL в электронной почте 🃏
CONSTRAINT PK_Сотрудник PRIMARY KEY (IDСотрудника)
);
IDСотрудника определён как
PK, обеспечивая уникальность и отсутствие значений NULL.
UK, который гарантирует уникальность, но допускает возможное значение NULL.
Изучаем функционал ключей
Роль первичных и уникальных ключей
Первичный ключ — это фундамент, надёжно гарантирующий уникальность данных и поддерживающий референционную целостность в отношениях базы данных. Считайте его неизменяемым уникальным кодом, присвоенным каждой строке.
Уникальный ключ служит для поддержания уникальности с возможностью одного пустого значения, что обеспечивает более гибкую проверку уникальности, чем у
PK. Он поддерживает эксклюзивность, но при этом позволяет оставить пробел для будущего заполнения записей.
Влияние ключей на индексацию
Установка первичного ключа приводит к созданию кластеризованного индекса в большинстве систем управления базами данных, логически упорядочивающего строки вокруг
PK. Такая оптимизация значительно повышает скорость доступа к данным благодаря физически последовательному расположению связанных данных.
С другой стороны, уникальный ключ создаёт некластеризованный индекс, который не меняет физический порядок хранения данных, но предоставляет сортированный "указатель" для более эффективного поиска.
Процесс выбора ключа
При выборе между
PK и
UK, руководствуйтесь требованиями к данным. Первичные ключи имеют ключевое значение при определении связей и потоков данных, связанных с внешними ключами. Уникальные ключи могут внести дополнительные ограничения на уникальность без жесткости, свойственной
PK.
Визуализация
Представьте художественную галерею с уникальными скульптурами и центральным экспонатом:
- Уникальные скульптуры: 🗿🗽👽 (Уникальны, но в фокусе внимания они не единственные 🔦)
- Центральный экспонат: 🏆 (Выделяется на общем фоне и единственный в своём роде 🎖)
Здесь Первичный ключ — это 🏆:
- Отметка 🎯 Один на всю выставку (таблицу)
- Уникальный идентификатор 📍 Обеспечивает уникальную идентификацию каждого произведения искусства
А Уникальный ключ представлен 🗿🗽👽:
- Множественность 💠 Много уникальных произведений (без дубликатов)
- Исключительность 🔍 Гарантирует уникальность, но не всегда является основным идентификатором
Углубленно: Когда использовать каждый ключ
Используйте первичные ключи (
PK):
- 🛠 Когда работаете с основной информацией, где пустые значения недопустимы
- 🌐 Для установления связей между таблицами с помощью внешних ключей
- 🔒 Чтобы обеспечить максимальную целостность и согласованность данных
Предпочитайте уникальные ключи (
UK):
- ☑ Для предотвращения дублекатов в полях, которые не являются основными идентификаторами
- ⚖ Для тех полей, где нужна уникальность, но которые могут быть пока не заполнены (например, электронные адреса)
- 🧩 Когда требуется высокая гибкость в структуре данных (например, допускаются несколько NULL-значений)
Полезные материалы
- TechOnTheNet – SQL: Первичные ключи — Руководство по определению и использованию первичных ключей в SQL.
- W3Schools SQL PRIMARY KEY Constraint — Основы ограничений PRIMARY KEY и их применение в SQL.
- Документация Oracle – Создание индексов — Подробное описание Oracle о уникальных ограничениях и индексации.
- SQL – Уникальное ограничение на Tutorialspoint — Хорошо доходчивое объяснение ограничения UNIQUE в SQL с примерами.
- Разница между первичным и уникальным ключами – GeeksforGeeks — Наглядное изложение отличий между первичными и уникальными ключами.
- Различие между первичным ключом и уникальным ключом – C# Corner — Альтернативное мнение, помогающее лучше осознать разницу между первичными и уникальными ключами.
Алина Карпова
инженер по данным