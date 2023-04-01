Разница между типами данных Timestamp и Datetime в SQL

Быстрый ответ

В SQL Server тип данных DATETIME представляет собой временную отметку, включающую дату и время в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС. Он охватывает период с 1753-01-01 по 9999-12-31 и обеспечивает точность до 3,33 миллисекунд.

TIMESTAMP, также известен как ROWVERSION, непосредственно не связан с временем. Этот тип данных формирует уникальную бинарную последовательность, которая автоматически обновляется при изменении записи, и предназначена для управления совместным доступом и поддержания уникальности каждой записи.

Пример использования DATETIME:

-- Исследуем прошлое с помощью SQL 😄
SELECT CAST('2023-04-01T12:34:56.789' AS DATETIME) AS ExampleDateTime;

Пример работы с ROWVERSION:

-- И SQL может быть надежным индикатором 👀
ALTER TABLE MyTable ADD RecordVersion ROWVERSION;

Заметьте, что основная функция TIMESTAMP или ROWVERSION — это поддержание целостности данных путем автоматической генерации уникальных значений. Современные практики предпочитают использовать термин ROWVERSION, поскольку TIMESTAMP постепенно теряет свою актуальность.

Пошаговый план для смены профессии

Внутреннее устройство Datetime

Функция DATETIME позволяет регистрировать точные даты и время событий. Значение устанавливается пользователем при добавлении или обновлении данных. Это удобно при необходимости фиксации времени создания или последнего изменения записи.

Timestamp или Rowversion: ваш уникальный идентификатор данных!

ROWVERSION (бывший TIMESTAMP) автоматически назначает каждой измененной или добавленной записи уникальный двоичный номер. SQL Server гарантирует уникальность номеров на уровне всей базы данных с помощью специализированного счетчика.

Управление параллельностью с помощью Timestamp или Rowversion!

ROWVERSION незаменим при управлении одновременным обновлением одних и тех же данных множеством пользователей. Этот тип данных помогает SQL Server определить, изменились ли данные со времени последнего к ним обращения. Если значение ROWVERSION отличается от начального, система регистрирует изменения и обеспечивает синхронизацию, поддерживая целостность и согласованность информации.

Визуализация

Представьте DATETIME как запись в дневнике (📔), точно фиксирующую события. А TIMESTAMP или ROWVERSION — это уникальный серийный номер (🏞️), присваиваемый каждой отправленной открытке.

Запись в дневнике (📔): "28 марта, 10:30 утра – Утренний спуск по лестнице оказался неудачным." Серийный номер открытки (🏞️): " ID Открытки № 123456 – Отправлена в 10:30 утра, 28 марта – Понадобился лед."

DATETIME = Временная запись в вашем дневнике (📔) 📔: Бережно фиксирует эмоции и впечатления, важные именно для вас.

TIMESTAMP = Уникальный ID открытки (🏞️) 🏞️: Дает возможность определить порядок получения и происхождение открыток.

Практический выбор между Datetime и Timestamp/Rowversion

Когда желательно использовать DATETIME:

  • Для отметки времени значимых событий или планирования будущих мероприятий
  • Ведение истории изменений данных
  • В любом контексте, где важно слежение за временем для принятия решений

Сценарии использования TIMESTAMP/ROWVERSION:

  • Отслеживание изменений записей для точной синхронизации данных
  • Создание механизмов разрешения конфликтов при обновлении данных
  • Ведение истории версий каждой записи в базе данных

Рекомендации и распространенные ошибки при работе с Datetime и Timestamp

Будьте внимательны к производительности

ROWVERSION может показаться идеальным решением для любого SQL-проекта, однако избыточность операций обновления может отрицательно повлиять на производительность сервера.

Лучшие практики

При работе с международными приложениями сохраняйте даты в формате UTC, чтобы избежать путаницы с часовыми поясами.

Будьте осторожны

Не пытайтесь воспринимать ROWVERSION как время; это не время, а уникальное двоичное значение. Не стоит путать ROWVERSION с DATETIME, поскольку они служат различным целям.

Желаю удачи в разработке и кодировании!👩‍💻

Анна Мельникова

редактор про AI

