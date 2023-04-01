Разница между типами данных Timestamp и Datetime в SQL
Быстрый ответ
В SQL Server тип данных
DATETIME представляет собой временную отметку, включающую дату и время в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС. Он охватывает период с 1753-01-01 по 9999-12-31 и обеспечивает точность до 3,33 миллисекунд.
TIMESTAMP, также известен как
ROWVERSION, непосредственно не связан с временем. Этот тип данных формирует уникальную бинарную последовательность, которая автоматически обновляется при изменении записи, и предназначена для управления совместным доступом и поддержания уникальности каждой записи.
Пример использования
DATETIME:
-- Исследуем прошлое с помощью SQL 😄
SELECT CAST('2023-04-01T12:34:56.789' AS DATETIME) AS ExampleDateTime;
Пример работы с
ROWVERSION:
-- И SQL может быть надежным индикатором 👀
ALTER TABLE MyTable ADD RecordVersion ROWVERSION;
Заметьте, что основная функция
TIMESTAMP или
ROWVERSION — это поддержание целостности данных путем автоматической генерации уникальных значений. Современные практики предпочитают использовать термин
ROWVERSION, поскольку
TIMESTAMP постепенно теряет свою актуальность.
Внутреннее устройство Datetime
Функция
DATETIME позволяет регистрировать точные даты и время событий. Значение устанавливается пользователем при добавлении или обновлении данных. Это удобно при необходимости фиксации времени создания или последнего изменения записи.
Timestamp или Rowversion: ваш уникальный идентификатор данных!
ROWVERSION (бывший
TIMESTAMP) автоматически назначает каждой измененной или добавленной записи уникальный двоичный номер. SQL Server гарантирует уникальность номеров на уровне всей базы данных с помощью специализированного счетчика.
Управление параллельностью с помощью Timestamp или Rowversion!
ROWVERSION незаменим при управлении одновременным обновлением одних и тех же данных множеством пользователей. Этот тип данных помогает SQL Server определить, изменились ли данные со времени последнего к ним обращения. Если значение
ROWVERSION отличается от начального, система регистрирует изменения и обеспечивает синхронизацию, поддерживая целостность и согласованность информации.
Визуализация
Представьте
DATETIME как запись в дневнике (📔), точно фиксирующую события. А
TIMESTAMP или
ROWVERSION — это уникальный серийный номер (🏞️), присваиваемый каждой отправленной открытке.
Запись в дневнике (📔): "28 марта, 10:30 утра – Утренний спуск по лестнице оказался неудачным." Серийный номер открытки (🏞️): " ID Открытки № 123456 – Отправлена в 10:30 утра, 28 марта – Понадобился лед."
DATETIME = Временная запись в вашем дневнике (📔)
📔: Бережно фиксирует эмоции и впечатления, важные именно для вас.
TIMESTAMP = Уникальный ID открытки (🏞️)
🏞️: Дает возможность определить порядок получения и происхождение открыток.
Практический выбор между Datetime и Timestamp/Rowversion
Когда желательно использовать
DATETIME:
- Для отметки времени значимых событий или планирования будущих мероприятий
- Ведение истории изменений данных
- В любом контексте, где важно слежение за временем для принятия решений
Сценарии использования
TIMESTAMP/
ROWVERSION:
- Отслеживание изменений записей для точной синхронизации данных
- Создание механизмов разрешения конфликтов при обновлении данных
- Ведение истории версий каждой записи в базе данных
Рекомендации и распространенные ошибки при работе с Datetime и Timestamp
Будьте внимательны к производительности
ROWVERSION может показаться идеальным решением для любого SQL-проекта, однако избыточность операций обновления может отрицательно повлиять на производительность сервера.
Лучшие практики
При работе с международными приложениями сохраняйте даты в формате UTC, чтобы избежать путаницы с часовыми поясами.
Будьте осторожны
Не пытайтесь воспринимать
ROWVERSION как время; это не время, а уникальное двоичное значение. Не стоит путать
ROWVERSION с
DATETIME, поскольку они служат различным целям.
Желаю удачи в разработке и кодировании!👩💻
Анна Мельникова
редактор про AI