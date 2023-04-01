Разница между типами данных Timestamp и Datetime в SQL

Быстрый ответ

В SQL Server тип данных DATETIME представляет собой временную отметку, включающую дату и время в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС. Он охватывает период с 1753-01-01 по 9999-12-31 и обеспечивает точность до 3,33 миллисекунд.

TIMESTAMP , также известен как ROWVERSION , непосредственно не связан с временем. Этот тип данных формирует уникальную бинарную последовательность, которая автоматически обновляется при изменении записи, и предназначена для управления совместным доступом и поддержания уникальности каждой записи.

Пример использования DATETIME :

SQL Скопировать код -- Исследуем прошлое с помощью SQL 😄 SELECT CAST('2023-04-01T12:34:56.789' AS DATETIME) AS ExampleDateTime;

Пример работы с ROWVERSION :

SQL Скопировать код -- И SQL может быть надежным индикатором 👀 ALTER TABLE MyTable ADD RecordVersion ROWVERSION;

Заметьте, что основная функция TIMESTAMP или ROWVERSION — это поддержание целостности данных путем автоматической генерации уникальных значений. Современные практики предпочитают использовать термин ROWVERSION , поскольку TIMESTAMP постепенно теряет свою актуальность.

Внутреннее устройство Datetime

Функция DATETIME позволяет регистрировать точные даты и время событий. Значение устанавливается пользователем при добавлении или обновлении данных. Это удобно при необходимости фиксации времени создания или последнего изменения записи.

Timestamp или Rowversion: ваш уникальный идентификатор данных!

ROWVERSION (бывший TIMESTAMP ) автоматически назначает каждой измененной или добавленной записи уникальный двоичный номер. SQL Server гарантирует уникальность номеров на уровне всей базы данных с помощью специализированного счетчика.

Управление параллельностью с помощью Timestamp или Rowversion!

ROWVERSION незаменим при управлении одновременным обновлением одних и тех же данных множеством пользователей. Этот тип данных помогает SQL Server определить, изменились ли данные со времени последнего к ним обращения. Если значение ROWVERSION отличается от начального, система регистрирует изменения и обеспечивает синхронизацию, поддерживая целостность и согласованность информации.

Визуализация

Представьте DATETIME как запись в дневнике (📔), точно фиксирующую события. А TIMESTAMP или ROWVERSION — это уникальный серийный номер (🏞️), присваиваемый каждой отправленной открытке.

Запись в дневнике (📔): "28 марта, 10:30 утра – Утренний спуск по лестнице оказался неудачным." Серийный номер открытки (🏞️): " ID Открытки № 123456 – Отправлена в 10:30 утра, 28 марта – Понадобился лед."

DATETIME = Временная запись в вашем дневнике (📔) 📔: Бережно фиксирует эмоции и впечатления, важные именно для вас.

TIMESTAMP = Уникальный ID открытки (🏞️) 🏞️: Дает возможность определить порядок получения и происхождение открыток.

Практический выбор между Datetime и Timestamp/Rowversion

Для отметки времени значимых событий или планирования будущих мероприятий

Ведение истории изменений данных

В любом контексте, где важно слежение за временем для принятия решений

Отслеживание изменений записей для точной синхронизации данных

Создание механизмов разрешения конфликтов при обновлении данных

Ведение истории версий каждой записи в базе данных

Рекомендации и распространенные ошибки при работе с Datetime и Timestamp

Будьте внимательны к производительности

ROWVERSION может показаться идеальным решением для любого SQL-проекта, однако избыточность операций обновления может отрицательно повлиять на производительность сервера.

Лучшие практики

При работе с международными приложениями сохраняйте даты в формате UTC, чтобы избежать путаницы с часовыми поясами.

Будьте осторожны

Не пытайтесь воспринимать ROWVERSION как время; это не время, а уникальное двоичное значение. Не стоит путать ROWVERSION с DATETIME , поскольку они служат различным целям.

Желаю удачи в разработке и кодировании!👩‍💻