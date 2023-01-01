Разделение строки на элементы в SQL Server: индексированный доступ#Разное
Быстрый ответ
Чтобы разделить строку в SQL, начиная с версии SQL Server 2016, может быть применена функция
STRING_SPLIT():
SELECT value FROM STRING_SPLIT('яблоко,банан,вишня', ',');
В качестве результата получим:
- яблоко
- банан
- вишня
Если вы пользуетесь более ранней версией SQL Server или другой СУБД, возможно, вам потребуется особое решение, поскольку функция
STRING_SPLIT() может быть недоступна или не подходить по другим параметрам.
Альтернативные решения для устаревших версий SQL Server
Если в вашей версии SQL Server нет встроенных функций для разбиения строк, всегда можно найти альтернативные пути для достижения желаемого результата.
Пользовательские функции: проверенный временем метод
Создание пользовательских функций может быть отличным решением для обработки строк, особенно когда нужно учитывать специфические требования, такие как обработка разделителей, состоящих из нескольких символов.
PARSENAME: неординарный подход
SELECT PARSENAME(REPLACE('яблоко апельсин банан', ' ', '.'), 1);
Этод метод имеет ограничение на количество частей — только четыре, но это может быть весьма полезно. Главное — помнить, что данный метод не подходит для данных, содержащих точки.
CHARINDEX и WHILE: сочетание для работы со строками
DECLARE @str NVARCHAR(MAX) = 'яблоко,апельсин,банан', @pos INT;
-- Комбинируем подходы
WHILE CHARINDEX(',', @str) > 0
BEGIN
SELECT @pos = CHARINDEX(',', @str);
SELECT SUBSTRING(@str, 1, @pos-1); -- Время обработки подстрок
SET @str = STUFF(@str, 1, @pos, '');
END
Этот метод может негативно отразиться на производительности при работе с большими данными, однако данный метод проверен и надёжен.
Использование XML: элегантное решение
DECLARE @str NVARCHAR(MAX) = 'яблоко,апельсин,банан';
SELECT xmlData.A.value('.', 'NVARCHAR(MAX)') AS value
FROM (SELECT CAST('<M>' + REPLACE(@str, ',', '</M><M>') + '</M>' AS XML) AS string) AS A(xmlData);
Напомним о возможностях XML. Главное — учитывать особенности обработки управляющих символов.
Парсинг JSON: новейшая альтернатива
В SQL Server 2016 и более поздних версиях есть возможностии
OPENJSON, которые позволяют обрабатывать строки как массивы JSON с высокой производительностью:
DECLARE @json NVARCHAR(MAX) = '["яблоко","апельсин","банан"]';
SELECT value FROM OPENJSON(@json);
Извлечение конкретного элемента можно выполнить с помощью
JSON_VALUE:
DECLARE @json NVARCHAR(MAX) = '["яблоко","апельсин","банан"]';
SELECT JSON_VALUE(@json, '$[1]'); -- получим 'апельсин'
Настройка производительности и обработка специальных случаев
CTE: эффективность и читаемость кода
Общие табличные выражения (CTE) могут быть более эффективными, чем временные таблицы. Это способствует повышению производительности и упрощает восприятие кода. Это одобренный SQL Server подход.
CHARINDEX и
SUBSTRING: для детализации
Сочетание этих функций с
LTRIM и
RTRIM позволяет оптимизировать процесс разбиения строк.
RANK(): сохранение порядка элементов
Если важно соблюдение последовательности,
RANK(), примененная вместе с множественным подходом, предложит эффективное решение.
Работаем с большими данными: режим ON (MAX)
Для работы с большими объемами данных всегда следует использовать
NVARCHAR(MAX) и приводить числа к типу
BIGINT при необходимости. Это поможет избежать проблем с производительностью базы данных.
Снова об XML
Использование функций
FOR XML PATH и
STRING_AGG() удобно для различных операций со строками, включая конкатенацию и обработку спецсимволов.
Визуализация
Наличие функции
STRING_SPLIT можно сравнить с наличием универсального ключа. Посмотрим, как этот "ключ" открывает возможности работы со строками:
| Исходная строка (Закрыта 🗝️) | Разделенная строка (Открыта 👍) |
| ------------------------------- | -------------------------------- |
| 'яблоко,апельсин,банан' | ['яблоко', 'апельсин', 'банан'] |
Процесс открытия происходит одним шагом:
SELECT STRING_SPLIT('яблоко,апельсин,банан', ',')
Вот результат этого преобразования:
До: 🗝️('яблоко,апельсин,банан')
После: 👍['яблоко', 'апельсин', 'банан']
В данном случае каждая запятая — это преграда, которую
STRING_SPLIT помогает преодолеть, делая результат разбиения гладким и прозрачным.
Работа со специальными случаями и создание пользовательских решений
Использование CASE: в случае отсутствия разделителя
Если в строке нет разделителя — это не проблема. С помощью условий
CASE можно создать альтернативный метод для обработки таких ситуаций.
Извлечение конкретных элементов: мастерство индексирования
Настройте логику индексирования в методе разделения строк, что позволит успешно извлекать необходимые элементы. Точность важна — проверяйте входные данные многократно и пишите код один раз.
Обеспечение безопасности: пункт обязательной проверки
Обязательно проведите тестирование и обработку входных данных, чтобы минимизировать риски SQL-инъекций. Безопасность является таким же важным аспектом программирования, как и решение задач.
Полезные материалы
- STRING_SPLIT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная документация по использованию функции
STRING_SPLITв SQL Server.
- PostgreSQL: Documentation: 9.7. Pattern Matching — информация о регулярных выражениях и поиске по шаблону в PostgreSQL.
- SQL Server Split Comma Separated List Without Using a Function — описание методики разделения строк без создания функции от Pinal Dave для SQL Server.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы