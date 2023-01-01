Разделение строки на элементы в SQL Server: индексированный доступ

Быстрый ответ

Чтобы разделить строку в SQL, начиная с версии SQL Server 2016, может быть применена функция STRING_SPLIT():

SELECT value FROM STRING_SPLIT('яблоко,банан,вишня', ',');

В качестве результата получим:

  • яблоко
  • банан
  • вишня

Если вы пользуетесь более ранней версией SQL Server или другой СУБД, возможно, вам потребуется особое решение, поскольку функция STRING_SPLIT() может быть недоступна или не подходить по другим параметрам.

Альтернативные решения для устаревших версий SQL Server

Если в вашей версии SQL Server нет встроенных функций для разбиения строк, всегда можно найти альтернативные пути для достижения желаемого результата.

Пользовательские функции: проверенный временем метод

Создание пользовательских функций может быть отличным решением для обработки строк, особенно когда нужно учитывать специфические требования, такие как обработка разделителей, состоящих из нескольких символов.

PARSENAME: неординарный подход

SELECT PARSENAME(REPLACE('яблоко апельсин банан', ' ', '.'), 1);

Этод метод имеет ограничение на количество частей — только четыре, но это может быть весьма полезно. Главное — помнить, что данный метод не подходит для данных, содержащих точки.

CHARINDEX и WHILE: сочетание для работы со строками

DECLARE @str NVARCHAR(MAX) = 'яблоко,апельсин,банан', @pos INT;

-- Комбинируем подходы
WHILE CHARINDEX(',', @str) > 0
BEGIN
    SELECT @pos  = CHARINDEX(',', @str);  
    SELECT SUBSTRING(@str, 1, @pos-1); -- Время обработки подстрок
    SET @str = STUFF(@str, 1, @pos, '');
END

Этот метод может негативно отразиться на производительности при работе с большими данными, однако данный метод проверен и надёжен.

Использование XML: элегантное решение

DECLARE @str NVARCHAR(MAX) = 'яблоко,апельсин,банан';
SELECT xmlData.A.value('.', 'NVARCHAR(MAX)') AS value
FROM (SELECT CAST('<M>' + REPLACE(@str, ',', '</M><M>') + '</M>' AS XML) AS string) AS A(xmlData);

Напомним о возможностях XML. Главное — учитывать особенности обработки управляющих символов.

Парсинг JSON: новейшая альтернатива

В SQL Server 2016 и более поздних версиях есть возможностии OPENJSON, которые позволяют обрабатывать строки как массивы JSON с высокой производительностью:

DECLARE @json NVARCHAR(MAX) = '["яблоко","апельсин","банан"]';
SELECT value FROM OPENJSON(@json);

Извлечение конкретного элемента можно выполнить с помощью JSON_VALUE:

DECLARE @json NVARCHAR(MAX) = '["яблоко","апельсин","банан"]';
SELECT JSON_VALUE(@json, '$[1]'); -- получим 'апельсин'

Настройка производительности и обработка специальных случаев

CTE: эффективность и читаемость кода

Общие табличные выражения (CTE) могут быть более эффективными, чем временные таблицы. Это способствует повышению производительности и упрощает восприятие кода. Это одобренный SQL Server подход.

CHARINDEX и SUBSTRING: для детализации

Сочетание этих функций с LTRIM и RTRIM позволяет оптимизировать процесс разбиения строк.

RANK(): сохранение порядка элементов

Если важно соблюдение последовательности, RANK(), примененная вместе с множественным подходом, предложит эффективное решение.

Работаем с большими данными: режим ON (MAX)

Для работы с большими объемами данных всегда следует использовать NVARCHAR(MAX) и приводить числа к типу BIGINT при необходимости. Это поможет избежать проблем с производительностью базы данных.

Снова об XML

Использование функций FOR XML PATH и STRING_AGG() удобно для различных операций со строками, включая конкатенацию и обработку спецсимволов.

Визуализация

Наличие функции STRING_SPLIT можно сравнить с наличием универсального ключа. Посмотрим, как этот "ключ" открывает возможности работы со строками:

| Исходная строка (Закрыта 🗝️) | Разделенная строка (Открыта 👍) |
| ------------------------------- | -------------------------------- |
| 'яблоко,апельсин,банан'         | ['яблоко', 'апельсин', 'банан'] |

Процесс открытия происходит одним шагом:

SELECT STRING_SPLIT('яблоко,апельсин,банан', ',')

Вот результат этого преобразования:

До: 🗝️('яблоко,апельсин,банан')
После: 👍['яблоко', 'апельсин', 'банан']

В данном случае каждая запятая — это преграда, которую STRING_SPLIT помогает преодолеть, делая результат разбиения гладким и прозрачным.

Работа со специальными случаями и создание пользовательских решений

Использование CASE: в случае отсутствия разделителя

Если в строке нет разделителя — это не проблема. С помощью условий CASE можно создать альтернативный метод для обработки таких ситуаций.

Извлечение конкретных элементов: мастерство индексирования

Настройте логику индексирования в методе разделения строк, что позволит успешно извлекать необходимые элементы. Точность важна — проверяйте входные данные многократно и пишите код один раз.

Обеспечение безопасности: пункт обязательной проверки

Обязательно проведите тестирование и обработку входных данных, чтобы минимизировать риски SQL-инъекций. Безопасность является таким же важным аспектом программирования, как и решение задач.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

