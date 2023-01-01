Разбор функции COALESCE в TSQL: Синтаксис и применение

Быстрый ответ

Если вам требуется сжатый ответ, то COALESCE является именно тем инструментом, который способен с лёгкостью обойти нежелательные NULL значения. Эта функция возвращает первое непустое значение среди указанных аргументов.

Пример:

SQL Скопировать код -- Никакой магии, всё просто и ясно. SELECT COALESCE(column1, column2, 'План Б') AS защитная_сеть FROM my_table;

Здесь пользователи будут видеть значение column1 , если оно не является NULL . В противном случае показывается значение column2 . Если оба значения оказываются недоступными, на защиту выходит надёжный 'План Б' .

Встречаемся с

Работа с различными типами данных

COALESCE без проблем справляется с разнообразными типами данных, производя их автоматическое преобразование в соответствии со стандартными правилами приоритета в T-SQL.

Переход с операторов CASE

Если сложные конструкции CASE ставят вас в тупик, то COALESCE придёт на помощь, упрощая запросы и делая их более удобочитаемыми. Забудьте о неприятной работе с NULL и наслаждайтесь чистотой данных.

Поведение в разных версиях SQL

COALESCE — это функция стандарта ANSI-SQL, что обеспечивает её корректную работу в различных версиях SQL. Прости, ISNULL , но ты не настолько всесторонний.

Где же мои данные?

COALESCE также умеет исключать значения NULL в условиях WHERE . Меньше мест для NULL , больше реальных данных.

Визуализация

Представим COALESCE через аналогию со списком продуктов на кухне 🍴:

Ингредиент_A 🥩 Ингредиент_B 🥦 Ингредиент_C 🍄 Запасной продукт 🧂 Имеется Отсутствует Отсутствует Всегда в наличии

🍲 => COALESCE выберет Ингредиент_A 🥩 в качестве основного продукта для приготовления блюда!

С помощью COALESCE вы никогда не останетесь голодными. Она гарантирует, что каждое блюдо будет приготовлено с изыском! 🍽️👌

Справляемся со сложными кейсами

Несколько недобросовестных NULL'ов

Когда несколько столбцов могут быть NULL , COALESCE помогает определить первое непустое значение.

SQL Скопировать код -- Это как игра "найти Волли", только для поиска `NULL`. SELECT COALESCE(col1, col2, col3, ...) FROM my_table_of_wonders;

Устанавливаем значения по умолчанию

COALESCE позволяет выбрать альтернативное значение, таким образом всегда у вас под рукой есть второй план.

SQL Скопировать код -- О, удивительно, когда план исполняется! SELECT COALESCE(col1, col2, 'Запасной план') FROM my_table_of_plans;

Заполняем пустоты

Не оставляйте NULL -пустоты для конечных пользователей. COALESCE может заменить их информативным сообщением или значением по умолчанию.

SQL Скопировать код -- Это гораздо лучше, чем отправить пустое письмо. SELECT FirstName, COALESCE(EmailAddress, 'Email не указан') FROM Customers;

