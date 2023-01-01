logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Перейти

Разбор функции COALESCE в TSQL: Синтаксис и применение

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #NULL и обработка пропусков  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вам требуется сжатый ответ, то COALESCE является именно тем инструментом, который способен с лёгкостью обойти нежелательные NULL значения. Эта функция возвращает первое непустое значение среди указанных аргументов.

Пример:

SQL
Скопировать код
-- Никакой магии, всё просто и ясно.
SELECT COALESCE(column1, column2, 'План Б') AS защитная_сеть FROM my_table;

Здесь пользователи будут видеть значение column1, если оно не является NULL. В противном случае показывается значение column2. Если оба значения оказываются недоступными, на защиту выходит надёжный 'План Б'.

Работа с различными типами данных

COALESCE без проблем справляется с разнообразными типами данных, производя их автоматическое преобразование в соответствии со стандартными правилами приоритета в T-SQL.

Переход с операторов CASE

Если сложные конструкции CASE ставят вас в тупик, то COALESCE придёт на помощь, упрощая запросы и делая их более удобочитаемыми. Забудьте о неприятной работе с NULL и наслаждайтесь чистотой данных.

Поведение в разных версиях SQL

COALESCE — это функция стандарта ANSI-SQL, что обеспечивает её корректную работу в различных версиях SQL. Прости, ISNULL, но ты не настолько всесторонний.

Где же мои данные?

COALESCE также умеет исключать значения NULL в условиях WHERE. Меньше мест для NULL, больше реальных данных.

Визуализация

Представим COALESCE через аналогию со списком продуктов на кухне 🍴:

Ингредиент_A 🥩 Ингредиент_B 🥦 Ингредиент_C 🍄 Запасной продукт 🧂
Имеется Отсутствует Отсутствует Всегда в наличии

🍲 => COALESCE выберет Ингредиент_A 🥩 в качестве основного продукта для приготовления блюда!

С помощью COALESCE вы никогда не останетесь голодными. Она гарантирует, что каждое блюдо будет приготовлено с изыском! 🍽️👌

Справляемся со сложными кейсами

Несколько недобросовестных NULL'ов

Когда несколько столбцов могут быть NULL, COALESCE помогает определить первое непустое значение.

SQL
Скопировать код
-- Это как игра "найти Волли", только для поиска `NULL`.
SELECT COALESCE(col1, col2, col3, ...) FROM my_table_of_wonders;

Устанавливаем значения по умолчанию

COALESCE позволяет выбрать альтернативное значение, таким образом всегда у вас под рукой есть второй план.

SQL
Скопировать код
-- О, удивительно, когда план исполняется!
SELECT COALESCE(col1, col2, 'Запасной план') FROM my_table_of_plans;

Заполняем пустоты

Не оставляйте NULL-пустоты для конечных пользователей. COALESCE может заменить их информативным сообщением или значением по умолчанию.

SQL
Скопировать код
-- Это гораздо лучше, чем отправить пустое письмо.
SELECT FirstName, COALESCE(EmailAddress, 'Email не указан') FROM Customers;

Полезные материалы

  1. COALESCE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — всесторонняя энциклопедическая статья о COALESCE.
  2. Функция COALESCE() в SQL Server — практическое пособие по использованию COALESCE() с сайта W3Schools.
  3. Функция COALESCE в SQL — живые примеры из практики использования функции COALESCE.
  4. Создание отчета с нуля — пошаговое руководство от MSSQLTips, демонстрирующее значение COALESCE при создании отчетов.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что возвращает функция COALESCE?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Загрузка...