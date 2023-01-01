Разбор функции COALESCE в TSQL: Синтаксис и применение#SQL для аналитиков #Основы SQL #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Если вам требуется сжатый ответ, то
COALESCE является именно тем инструментом, который способен с лёгкостью обойти нежелательные
NULL значения. Эта функция возвращает первое непустое значение среди указанных аргументов.
Пример:
-- Никакой магии, всё просто и ясно.
SELECT COALESCE(column1, column2, 'План Б') AS защитная_сеть FROM my_table;
Здесь пользователи будут видеть значение
column1, если оно не является
NULL. В противном случае показывается значение
column2. Если оба значения оказываются недоступными, на защиту выходит надёжный
'План Б'.
Встречаемся с
Работа с различными типами данных
COALESCE без проблем справляется с разнообразными типами данных, производя их автоматическое преобразование в соответствии со стандартными правилами приоритета в T-SQL.
Переход с операторов CASE
Если сложные конструкции
CASE ставят вас в тупик, то
COALESCE придёт на помощь, упрощая запросы и делая их более удобочитаемыми. Забудьте о неприятной работе с
NULL и наслаждайтесь чистотой данных.
Поведение в разных версиях SQL
COALESCE — это функция стандарта ANSI-SQL, что обеспечивает её корректную работу в различных версиях SQL. Прости,
ISNULL, но ты не настолько всесторонний.
Где же мои данные?
COALESCE также умеет исключать значения
NULL в условиях
WHERE. Меньше мест для
NULL, больше реальных данных.
Визуализация
Представим
COALESCE через аналогию со списком продуктов на кухне 🍴:
|Ингредиент_A 🥩
|Ингредиент_B 🥦
|Ингредиент_C 🍄
|Запасной продукт 🧂
|Имеется
|Отсутствует
|Отсутствует
|Всегда в наличии
🍲 =>
COALESCE выберет
Ингредиент_A 🥩 в качестве основного продукта для приготовления блюда!
С помощью
COALESCE вы никогда не останетесь голодными. Она гарантирует, что каждое блюдо будет приготовлено с изыском! 🍽️👌
Справляемся со сложными кейсами
Несколько недобросовестных NULL'ов
Когда несколько столбцов могут быть
NULL,
COALESCE помогает определить первое непустое значение.
-- Это как игра "найти Волли", только для поиска `NULL`.
SELECT COALESCE(col1, col2, col3, ...) FROM my_table_of_wonders;
Устанавливаем значения по умолчанию
COALESCE позволяет выбрать альтернативное значение, таким образом всегда у вас под рукой есть второй план.
-- О, удивительно, когда план исполняется!
SELECT COALESCE(col1, col2, 'Запасной план') FROM my_table_of_plans;
Заполняем пустоты
Не оставляйте
NULL-пустоты для конечных пользователей.
COALESCE может заменить их информативным сообщением или значением по умолчанию.
-- Это гораздо лучше, чем отправить пустое письмо.
SELECT FirstName, COALESCE(EmailAddress, 'Email не указан') FROM Customers;
Полезные материалы
- COALESCE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — всесторонняя энциклопедическая статья о
COALESCE.
- Функция COALESCE() в SQL Server — практическое пособие по использованию
COALESCE()с сайта W3Schools.
- Функция COALESCE в SQL — живые примеры из практики использования функции
COALESCE.
- Создание отчета с нуля — пошаговое руководство от MSSQLTips, демонстрирующее значение
COALESCEпри создании отчетов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик