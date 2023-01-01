Разбираем разницу между TRUNCATE и DELETE в SQL

Быстрый ответ

Команда TRUNCATE выполняет очистку таблицы в массовом порядке и отличается высокой скоростью выполнения. Эта команда удаляет все строки, не позволяя указывать условия, и при этом не регистрирует каждое изменение в журнале. Помимо этого, TRUNCATE сбрасывает автоинкрементные счётчики, если таковые присутствуют в таблице. Используйте TRUNCATE , если вам необходимо быстро и полностью очистить таблицу:

SQL Скопировать код TRUNCATE TABLE table_name; -- Таблица пуста.

В отличие от TRUNCATE , команда DELETE предоставляет гораздо большую гибкость: она позволяет выставлять ряд условий ( WHERE ) для удаления определенных строк, использовать откат операций и отслеживать каждое удаление. Этот вариант подходит для случаев, когда требуется контроль над процессом удаления:

SQL Скопировать код DELETE FROM table_name WHERE condition; -- Удаление с условиями.

В сравнении TRUNCATE равносилен крупному инструменту, как молотку, а DELETE — это уже скорее точечный инструмент, аналогичный скальпелю.

Когда использовать TRUNCATE, а когда DELETE

Несмотря на то, что TRUNCATE и DELETE оба применяются для удаления строк из таблицы, они делают это согласно различным подходам. Давайте разберемся в деталях их отличий.

Особенности TRUNCATE :

• TRUNCATE — это команда DDL, быстро и целиком очищающая таблицу.

• Это команда освобождает пространство, занимаемое таблицей, возвращая его сразу же обратно.

• Команда не учитывает отдельные строки и не регистрирует лог операций, тем самым, не занимая пространство журналирования.

• TRUNCATE не активирует триггеры на уровне строк, так как не взаимодействует с ними по отдельности.

• Работает с эксклюзивной блокировкой на протяжении всей операции.

• В случае автоинкрементных полей – обнуляет регистры.

• Обновляет неиспользуемые ранее индексы, делая их готовыми к дальнейшему использованию.

SQL Скопировать код TRUNCATE TABLE Employee; -- Полный кадровый перезапуск.

Детали DELETE :

• DELETE — это команда DML, позволяющая удалять строки по одной или все сразу, в зависимости от заданных условий.

• Команда регистрирует лог операций для каждой удаленной строки, обеспечивая полноценное логирование.

• DELETE не затрагивает индексы, они остаются в прежнем виде.

• Команда применяет блокировку на уровне строк, обеспечивая возможность соревновательного выполнения операций.

• Поле с автоинкрементом остается без изменений.

• DELETE активирует DML триггеры, если они имеются.

SQL Скопировать код DELETE FROM Employee WHERE name='John Doe'; -- Увольнение конкретного сотрудника.

В ролях: DELETE и TRUNCATE

Посмотрим более тщательно на их характеристики:

Журналы транзакций и обработка данных

TRUNCATE действует более экономично по отношению к журналированию — создает меньше данных для отката и не оказывает существенного влияния на журналы.

SQL Скопировать код TRUNCATE TABLE logs; -- Удаление всей истории событий.

Команда DELETE документирует каждое удаление, generируя при этом большие объемы данных для отката и повторного выполнения.

SQL Скопировать код DELETE FROM logs WHERE log_date < CURRENT_DATE; -- Удаление данных за период до актуальной даты.

Триггеры и возможность отката

TRUNCATE не активирует DML триггеры, в то время как DELETE вызывает их для каждой удаленной строки.

SQL Скопировать код TRUNCATE TABLE tries; -- Триггеры не активизируются. DELETE FROM tries; -- Активизация триггеров.

После применения TRUNCATE отсутствует возможность восстановить данные до состояния до операции.

Права доступа и ограничения

TRUNCATE можно выполнить, имея только соответствующие привилегии, даже без прав на удаление данных.

SQL Скопировать код GRANT SELECT, TRUNCATE ON employees TO user; -- Очистка таблицы возможна, не требующая прав на удаление.

Если таблица участвует во внешнем ключевом ограничении, выполнять TRUNCATE не получится, в отличие от DELETE , которое возможно при соблюдении ключевого условия.

SQL Скопировать код DELETE FROM parent_table WHERE id NOT IN (SELECT FOREIGN_ID FROM child_table); -- Удаление с учетом внешних ключей. TRUNCATE TABLE parent_table; -- Запрет на выполнение из-за внешних ключей.

Особенности SQL Server и таблиц, оптимизированных для работы в памяти

В SQL Server TRUNCATE может сбросить счетчики в столбцах Identity. Такого не произойдет в таблицах, оптимизированных для работы в памяти.

Визуализация

Markdown Скопировать код -- Диалог TRUNCATE и DELETE Truncate: Не помню, что удалял 🧠. Delete: Я тоже забываю после COMMIT или ROLLBACK. Truncate: Не могу отменить свои действия 😎. Delete: Я отменяю все до COMMIT 😉. Truncate: Надо очистить эту таблицу 🏓. Delete: Пока ты занят, я активизирую ТРИГГЕРЫ 🔫.

Практические соображения

Производительность 💹

TRUNCATE выполняется значительно быстрее DELETE , когда нужно удалить все строки из таблицы, так как он совершает массовую операцию.

Масштабируемость 📈

TRUNCATE предпочтительнее при обработке больших объемов данных из-за его минимальных оверхедов на логирование. Использование DELETE без добавления условий может снижать производительность на больших таблицах.

Конкурентность 🧩

При необходимости минимизации блокировок и обеспечении параллелизма, DELETE получает преимущество за счет его меньшего влияния на работу базы данных.

Восстановление данных и аудит 📚

При строгих требованиях к восстановлению данных и аудиту в пользу команды DELETE говорит ее возможность отслеживания и отката транзакций.

Полезные материалы