Расчёт разницы между двумя временными метками в Oracle

#SQL для аналитиков  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

Чтобы определить разницу в миллисекундах между двуми временными метками в Oracle, вы можете использовать следующий SQL-запрос:

SELECT (EXTRACT(DAY FROM diff) * 86400000) +
       (EXTRACT(HOUR FROM diff) * 3600000) +
       (EXTRACT(MINUTE FROM diff) * 60000) +
       (EXTRACT(SECOND FROM diff) * 1000) AS milliseconds
FROM (SELECT TO_DSINTERVAL(end – start) diff FROM your_table)

Не забывайте заменить end, start и your_table на актуальные столбцы и таблицу в вашей базе данных.

Детальное рассмотрение арифметики временных отметок в Oracle

Получив интервал, вы можете с помощью функции EXTRACT извлечь дни, часы, минуты и секунды. Для конвертации этих значений в миллисекунды, умножьте их на соответствующие коэффициенты.

Важно отметить, что на разных системах Oracle разница может храниться в миллисекундах или микросекундах. Учитывайте это при расчёте.

Обработка часовых поясов и перехода на летнее время

Необходимо учитывать комплексность, связанную с часовыми поясами и переходом на летнее время:

SELECT
    (EXTRACT(DAY FROM diff) * 86400000) +
    (EXTRACT(HOUR FROM diff) * 3600000) +
    (EXTRACT(MINUTE FROM diff) * 60000) +
    (EXTRACT(SECOND FROM diff) * 1000) AS milliseconds
FROM (
    SELECT TO_DSINTERVAL(
        TIMESTAMP WITH TIME ZONE 'END TIMESTAMP'
        AT TIME ZONE 'UTC' – 
        TIMESTAMP WITH TIME ZONE 'START TIMESTAMP'
        AT TIME ZONE 'UTC'
    ) diff
    FROM your_table
)

Подмените 'END TIMESTAMP' и 'START TIMESTAMP' на реальные значения временных меток.

Создание пользовательской функции для удобства работы

Вы можете создать пользовательскую функцию, чтобы избежать повторения однотипных расчётов:

CREATE OR REPLACE FUNCTION calculate_milliseconds_difference(start TIMESTAMP, end TIMESTAMP) RETURN NUMBER IS
    total_milliseconds NUMBER;
BEGIN
    SELECT
        (EXTRACT(DAY FROM diff) * 86400000) +
        (EXTRACT(HOUR FROM diff) * 3600000) +
        (EXTRACT(MINUTE FROM diff) * 60000) +
        (EXTRACT(SECOND FROM diff) * 1000)
    INTO total_milliseconds
    FROM (
        SELECT TO_DSINTERVAL(end – start) diff FROM DUAL
    );
    RETURN total_milliseconds;
END;

Вызовите функцию для расчёта разницы между vremенными отметками следующим образом:

SELECT calculate_milliseconds_difference(start, end) FROM your_table;

Визуализация

Временные отметки можно представить как двух бегунов на стадионе. Разница между ними измеряется в миллисекундах.

Лучшие практики арифметики временных отметок

  1. Адаптируйте формулы с учётом точности вашей системы.
  2. Используйте NUMTODSINTERVAL для преобразования интервалов в секунды.
  3. Документируйте код, чтобы упростить его поддержку.
  4. Разделяйте интервал на составляющие с помощью запросов.
  5. Обеспечивайте совместимость подходов с различными временными значениями.
  6. Создавайте функции под конкретные потребности вашего проекта.
  7. Изучайте форматы дат и времени Oracle для корректной конвертации.

Екатерина Громова

аналитик данных

