Расчёт разницы между двумя временными метками в Oracle#SQL для аналитиков #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Чтобы определить разницу в миллисекундах между двуми временными метками в Oracle, вы можете использовать следующий SQL-запрос:
SELECT (EXTRACT(DAY FROM diff) * 86400000) +
(EXTRACT(HOUR FROM diff) * 3600000) +
(EXTRACT(MINUTE FROM diff) * 60000) +
(EXTRACT(SECOND FROM diff) * 1000) AS milliseconds
FROM (SELECT TO_DSINTERVAL(end – start) diff FROM your_table)
Не забывайте заменить
end,
start и
your_table на актуальные столбцы и таблицу в вашей базе данных.
Детальное рассмотрение арифметики временных отметок в Oracle
Получив интервал, вы можете с помощью функции
EXTRACT извлечь дни, часы, минуты и секунды. Для конвертации этих значений в миллисекунды, умножьте их на соответствующие коэффициенты.
Важно отметить, что на разных системах Oracle разница может храниться в миллисекундах или микросекундах. Учитывайте это при расчёте.
Обработка часовых поясов и перехода на летнее время
Необходимо учитывать комплексность, связанную с часовыми поясами и переходом на летнее время:
SELECT
(EXTRACT(DAY FROM diff) * 86400000) +
(EXTRACT(HOUR FROM diff) * 3600000) +
(EXTRACT(MINUTE FROM diff) * 60000) +
(EXTRACT(SECOND FROM diff) * 1000) AS milliseconds
FROM (
SELECT TO_DSINTERVAL(
TIMESTAMP WITH TIME ZONE 'END TIMESTAMP'
AT TIME ZONE 'UTC' –
TIMESTAMP WITH TIME ZONE 'START TIMESTAMP'
AT TIME ZONE 'UTC'
) diff
FROM your_table
)
Подмените
'END TIMESTAMP' и
'START TIMESTAMP' на реальные значения временных меток.
Создание пользовательской функции для удобства работы
Вы можете создать пользовательскую функцию, чтобы избежать повторения однотипных расчётов:
CREATE OR REPLACE FUNCTION calculate_milliseconds_difference(start TIMESTAMP, end TIMESTAMP) RETURN NUMBER IS
total_milliseconds NUMBER;
BEGIN
SELECT
(EXTRACT(DAY FROM diff) * 86400000) +
(EXTRACT(HOUR FROM diff) * 3600000) +
(EXTRACT(MINUTE FROM diff) * 60000) +
(EXTRACT(SECOND FROM diff) * 1000)
INTO total_milliseconds
FROM (
SELECT TO_DSINTERVAL(end – start) diff FROM DUAL
);
RETURN total_milliseconds;
END;
Вызовите функцию для расчёта разницы между vremенными отметками следующим образом:
SELECT calculate_milliseconds_difference(start, end) FROM your_table;
Визуализация
Временные отметки можно представить как двух бегунов на стадионе. Разница между ними измеряется в миллисекундах.
Лучшие практики арифметики временных отметок
- Адаптируйте формулы с учётом точности вашей системы.
- Используйте
NUMTODSINTERVALдля преобразования интервалов в секунды.
- Документируйте код, чтобы упростить его поддержку.
- Разделяйте интервал на составляющие с помощью запросов.
- Обеспечивайте совместимость подходов с различными временными значениями.
- Создавайте функции под конкретные потребности вашего проекта.
- Изучайте форматы дат и времени Oracle для корректной конвертации.
Екатерина Громова
аналитик данных