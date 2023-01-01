Работа с вычисляемыми колонками в PostgreSQL: гайд

Быстрый ответ

В PostgreSQL присутствует возможность создания вычисляемых столбцов посредством конструкции GENERATED AS. Такие столбцы позволяют проводить вычисления на основе данных других колонок в режиме реального времени. Например, столбец age_years можно создать таким образом:

SQL Скопировать код CREATE TABLE employees ( name TEXT, birthdate DATE, age_years INT GENERATED ALWAYS AS (EXTRACT(YEAR FROM AGE(birthdate))) STORED );

В этом случае значение age_years автоматически рассчитывается с учетом данных из колонки birthdate , что гарантирует актуальность данных без необходимости ручного обновления.

Сопоставление с представлениями и функциями

Дополнительные механизмы, такие как представления и функции, позволяют динамически расширить возможности по работе с данными. Добавим столбец tenure , используя представление:

SQL Скопировать код CREATE VIEW employees_with_tenure AS SELECT *, EXTRACT(YEAR FROM AGE(hire_date)) AS tenure FROM employees;

Мы также можем определить функцию для имитации вычисляемого столбца:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION tenure(employee employees) RETURNS INT AS $$ BEGIN RETURN EXTRACT(YEAR FROM AGE(employee.hire_date)); END; $$ LANGUAGE plpgsql;

Вызывается она так, как если бы это было поле таблицы:

SQL Скопировать код SELECT name, birthdate, employees.tenure(employees) FROM employees;

Улучшение производительности с помощью индексов выражений

Индексы выражений ускоряют работу с запросами, содержащими вычисляемые выражения:

SQL Скопировать код CREATE INDEX idx_employee_age ON employees ((EXTRACT(YEAR FROM AGE(birthdate))));

Это увеличивает скорость сортировки и поиска по age_years .

Виртуальные столбцы в старых версиях PostgreSQL

В версиях PostgreSQL, предшествующих 12-й, для имитации вычисляемых столбцов можно использовать триггеры:

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE FUNCTION compute_age() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN NEW.age_years := EXTRACT(YEAR FROM AGE(NEW.birthdate)); RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER age_trigger BEFORE INSERT OR UPDATE ON employees FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE compute_age();

В этих версиях материализованные представления выполняют роль кэша, храня результаты сложных вычислений.

Использование правил для обеспечения согласованности

Правила обеспечивают актуальность и последовательность вычисляемых значений:

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE RULE compute_insert AS ON INSERT TO employees_with_tenure DO INSTEAD INSERT INTO employees (name, birthdate) VALUES (NEW.name, NEW.birthdate);

Продвинутые варианты использования: справляемся с неожиданным

В контексте ETL-процесса (Extract, Transform, Load), PostgreSQL позволяет эффективно управлять вычисляемыми столбцами:

SQL Скопировать код UPDATE employees e SET age_years = EXTRACT(YEAR FROM AGE(e.birthdate));

Инструменты типа dbfiddle отлично подходят для тестирования и изучения работы с данными.

Поддержка актуальности данных

Для того чтобы вычисляемые столбцы всегда были актуальны, используются триггеры или запланированные задачи, отвечающие за обновление данных в таблицах.

Визуализация

Столбцы в SQL можно воспринимать как ингредиенты в кулинарии:

Обычный столбец (🥔): это как очищенный и нарезанный картофель, готовый к употреблению. Сгенерированный столбец (🧂): это соль, добавляемая в блюдо в процессе приготовления и получаемая из других ингредиентов.

SQL Скопировать код ALTER TABLE meals ADD COLUMN flavor_enhancer GENERATED ALWAYS AS (spice_level * herb_ratio) STORED;

С применением такого столбца в таблице meals , острота блюда всегда будет оптимальной!

Подготовка к будущим улучшениям

Следите за обновлениями: в будущих релизах PostgreSQL могут появиться VIRTUAL сгенерированные столбцы, что сделает работу с данными еще более удобной и гибкой.

Важность документации

Богатые возможности и полнота документации PostgreSQL служат надежным основанием для понимания и использования вычисляемых столбцов.

Нахождение баланса при оптимизации

Важно сохранять баланс между удобством использования, затратами на хранение данных и производительностью при проектировании оптимизированных баз данных.

Полезные материалы