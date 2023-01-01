Работа с вычисляемыми колонками в PostgreSQL: гайд
Быстрый ответ
В PostgreSQL присутствует возможность создания вычисляемых столбцов посредством конструкции GENERATED AS. Такие столбцы позволяют проводить вычисления на основе данных других колонок в режиме реального времени. Например, столбец
age_years можно создать таким образом:
CREATE TABLE employees (
name TEXT,
birthdate DATE,
age_years INT GENERATED ALWAYS AS (EXTRACT(YEAR FROM AGE(birthdate))) STORED
);
В этом случае значение
age_years автоматически рассчитывается с учетом данных из колонки
birthdate, что гарантирует актуальность данных без необходимости ручного обновления.
Сопоставление с представлениями и функциями
Дополнительные механизмы, такие как представления и функции, позволяют динамически расширить возможности по работе с данными. Добавим столбец
tenure, используя представление:
CREATE VIEW employees_with_tenure AS
SELECT *, EXTRACT(YEAR FROM AGE(hire_date)) AS tenure FROM employees;
Мы также можем определить функцию для имитации вычисляемого столбца:
CREATE FUNCTION tenure(employee employees) RETURNS INT AS $$
BEGIN
RETURN EXTRACT(YEAR FROM AGE(employee.hire_date));
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
Вызывается она так, как если бы это было поле таблицы:
SELECT name, birthdate, employees.tenure(employees) FROM employees;
Улучшение производительности с помощью индексов выражений
Индексы выражений ускоряют работу с запросами, содержащими вычисляемые выражения:
CREATE INDEX idx_employee_age ON employees ((EXTRACT(YEAR FROM AGE(birthdate))));
Это увеличивает скорость сортировки и поиска по
age_years.
Виртуальные столбцы в старых версиях PostgreSQL
В версиях PostgreSQL, предшествующих 12-й, для имитации вычисляемых столбцов можно использовать триггеры:
CREATE OR REPLACE FUNCTION compute_age()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
NEW.age_years := EXTRACT(YEAR FROM AGE(NEW.birthdate));
RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER age_trigger
BEFORE INSERT OR UPDATE ON employees
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE compute_age();
В этих версиях материализованные представления выполняют роль кэша, храня результаты сложных вычислений.
Использование правил для обеспечения согласованности
Правила обеспечивают актуальность и последовательность вычисляемых значений:
CREATE OR REPLACE RULE compute_insert AS
ON INSERT TO employees_with_tenure
DO INSTEAD INSERT INTO employees (name, birthdate) VALUES (NEW.name, NEW.birthdate);
Продвинутые варианты использования: справляемся с неожиданным
В контексте ETL-процесса (Extract, Transform, Load), PostgreSQL позволяет эффективно управлять вычисляемыми столбцами:
UPDATE employees e SET age_years = EXTRACT(YEAR FROM AGE(e.birthdate));
Инструменты типа dbfiddle отлично подходят для тестирования и изучения работы с данными.
Поддержка актуальности данных
Для того чтобы вычисляемые столбцы всегда были актуальны, используются триггеры или запланированные задачи, отвечающие за обновление данных в таблицах.
Визуализация
Столбцы в SQL можно воспринимать как ингредиенты в кулинарии:
Обычный столбец (🥔): это как очищенный и нарезанный картофель, готовый к употреблению. Сгенерированный столбец (🧂): это соль, добавляемая в блюдо в процессе приготовления и получаемая из других ингредиентов.
ALTER TABLE meals ADD COLUMN flavor_enhancer GENERATED ALWAYS AS (spice_level * herb_ratio) STORED;
С применением такого столбца в таблице
meals, острота блюда всегда будет оптимальной!
Подготовка к будущим улучшениям
Следите за обновлениями: в будущих релизах PostgreSQL могут появиться VIRTUAL сгенерированные столбцы, что сделает работу с данными еще более удобной и гибкой.
Важность документации
Богатые возможности и полнота документации PostgreSQL служат надежным основанием для понимания и использования вычисляемых столбцов.
Нахождение баланса при оптимизации
Важно сохранять баланс между удобством использования, затратами на хранение данных и производительностью при проектировании оптимизированных баз данных.
Анна Мельникова
редактор про AI