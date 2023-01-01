Работа с переменными и вставка в SQLite: методы и примеры
Быстрый ответ
Для эмуляции применения переменных в SQLite можно использовать конструкции общих табличных выражений (CTE) или временных таблиц.
Пример использования CTE как своеобразной переменной с ограниченной областью видимости:
WITH var(value) AS (SELECT 42) -- Задаем значение переменной равное 42
SELECT * FROM your_table WHERE your_column = (SELECT value FROM var); -- Применяем переменную в запросе
Временная таблица, выполняющая роль переменной с расширенной областью видимости:
CREATE TEMP TABLE vars(name TEXT, val INTEGER); -- Создаем временную таблицу для хранения данных, аналогичных переменным
INSERT INTO vars VALUES ('myVar', 42); -- Задаем значение, аналогичное значению переменной
SELECT t.* FROM your_table t JOIN vars ON t.your_column = vars.val WHERE vars.name = 'myVar'; -- Выполняем выборку из таблицы, учитывая значение "переменной"
DROP TEMP TABLE vars; -- Удаляем временную таблицу
Сохранение данных между сессиями
Клингонский рыцарь Немо?
Временные таблицы, создаваемые в памяти, существуют только во время сессии и удаляются после её окончания. Если тебе необходимо, чтобы "переменные" оставались живыми между сессиями, как клингонский рыцарь Немо, следует использовать обычные таблицы SQLite.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS persistent_vars(name TEXT PRIMARY KEY, val BLOB); -- Создаем таблицу для сохранения "переменных"
INSERT OR REPLACE INTO persistent_vars(name, val) VALUES ('myBinVar', x'12345678'); -- Добавляем или обновляем значение "переменной"
Забота о данных
Можно включить проверку целостности данных между связными таблицами с помощью команды
PRAGMA foreign_keys = ON; .
Эффективное применение запросов
С помощью одного запроса
SELECT можно получить значения нескольких "переменных", что повышает эффективность работы.
WITH var(value) AS (
SELECT val FROM vars WHERE name = 'Variable1' -- Получаем значение первой "переменной"
UNION ALL
SELECT val FROM vars WHERE name = 'Variable2' -- Добавляем значение второй "переменной"
)
SELECT * FROM your_table WHERE your_column IN (SELECT value FROM var);
Безопасность при работе с транзакциями
При работе с SQLite становится важным использование транзакций для гарантии атомарности операций и обеспечения защиты от сбоев.
BEGIN TRANSACTION; -- Запускаем транзакцию
-- Здесь выполняются SQL команды
END TRANSACTION; -- Закрываем транзакцию
Визуализация
Создадим аналогию с помощью захватывающей игры в "охоту за сокровищами", где командам отображению соответствуют следующие элементы:
Карта (🗺️): [Старт (🏁), Движение (🚶♂️), Сокровище (💰)]
В SQLite прямое объявление переменных невозможно; вместо этого используются конструкции запросов:
SELECT '💰' AS treasure WHERE '🚶♂️' IS NOT LOST;
Прокладывание пути к сокровищу:
- 🏁 Объявление 'X': Недоступно. 🚫
- 🚶♂️ Использование 'WITH' или временных таблиц: Допустимо. ✅
- 💰 Нахождение 'X' с помощью встроенных значений: Удобно и эффективно. 🎉
Цель может казаться далекой, но с помощью
WITH она окажется ближе, чем вы думаете.
Подготовка к разрешению сложных задач
Многообразие типов данных: BLOB
SQLite поддерживает хранение различных типов данных, включая бинарные. Это делает его идеально подходящим для решения разнообразных задач.
CREATE TEMP TABLE binVars(name TEXT, val BLOB);
INSERT INTO binVars VALUES ('myBinVar', x'50696374'); -- Создаем и заполняем временную таблицу
Надежность данных
В случае сложных запросов или работы с большими объемами данных функция
COALESCE помогает гарантировать корректность значений "переменных".
SELECT COALESCE((SELECT val FROM vars WHERE name = 'myVar'), 'Default') AS validVar; -- Гарантируем корректное значение "переменной"
"Переменные", доступные только для чтения: обеспечение контроля доступа
Использование CTE может служить защитой для настроек или значений, которые должны оставаться неизменными в рамках конкретного запроса:
WITH config AS (SELECT 'readonly' AS setting)
SELECT * FROM your_table, config WHERE your_table.condition = config.setting; -- Значения, доступные только для чтения; изменения недопустимы
