Работа с NULL-значениями в выборках MySQL: случай '!='C'

#MySQL / MariaDB  #WHERE и фильтрация  #NULL и обработка пропусков  
Быстрый ответ

Для проверки значения на равенство NULL используйте конструкции IS NULL или IS NOT NULL. Если вам нужно считать NULL равным самому себе при сравнении, применяйте оператор <=>. Чтобы заменить NULL на значение по умолчанию, воспользуйтесь функцией COALESCE().

Пример:

SQL
Скопировать код
-- Обнаружение значений столбца, равных NULL
SELECT * FROM таблица WHERE столбец IS NULL;

-- Сравнение столбца с NULL с учётом NULL-значений
SELECT * FROM таблица WHERE столбец <=> NULL;

-- Замена значений столбца NULL на альтернативное значение
SELECT * FROM таблица WHERE COALESCE(столбец, 'значение_по_умолчанию') = 'ожидаемое_значение';
Нюансы работы с NULL

Особенности поведения NULL

В MySQL NULL обозначает отсутствие конкретного значения, это делает стандартное сравнение с помощью = или != неприменимым, так как NULL нельзя сравнить с чем-либо по обычным правилам.

Роль <=>: оператор сравнения с учётом NULL

Оператор <=>, иначе известный как оператор сравнения с учётом NULL, приходит на помощь при обработке ситуаций, когда один из операндов может быть NULL. Он возвращает 1, если оба выражения равны или если оба — NULL. В противном случае — 0.

SQL
Скопировать код
-- Применение оператора сравнения с учётом NULL
SELECT ('A' <=> 'A'), (NULL <=> NULL), ('A' <=> NULL);
-- Вернёт: 1, 1, 0

Применение функции COALESCE в контексте NULL

Функция COALESCE() предоставляет решение для работы со значениями NULL. Она возвращает первое ненулевое значение в списке аргументов:

SQL
Скопировать код
-- Пример применения функции COALESCE
SELECT COALESCE(NULL, NULL, 'есть', 'нет');
-- Вернёт: 'есть'

Как избежать подводных камней при работе с NULL

Взаимодействие агрегатных функций с NULL

Агрегатные функции, такие как SUM() и AVG(), игнорируют значения NULL, что может привести к некорректным результатам. С помощью функции COALESCE() можно корректировать это поведение, заменяя NULL на ноль или другое подходящее значение.

SQL
Скопировать код
-- Вычисление среднего, при этом NULL рассматривается как ноль
SELECT AVG(COALESCE(столбец, 0)) FROM таблица;

Фильтрация при наличии значений NULL

Условие WHERE столбец != 'значение' не включает строки, где столбец равен NULL, в выборку. Чтобы включить такие строки, добавьте условие OR столбец IS NULL:

SQL
Скопировать код
-- Добавляем строки со значением NULL в выборку
SELECT * FROM таблица WHERE столбец != 'значение' OR столбец IS NULL;

Соединение таблиц с учетом NULL

При выполнении соединений таблиц, когда встречаются значения NULL, важно использовать оператор <=> для корректного сопоставления значений:

SQL
Скопировать код
-- Корректное соединение таблиц с учетом NULL
SELECT * FROM таблица1 t1
JOIN таблица2 t2 ON t1.столбец1 <=> t2.столбец2;

Визуализация

Markdown
Скопировать код
Представьте коробку 🎁. Что внутри — неясно.

Предположим, вы думаете, что там число, и спрашиваете MySQL:
MySQL отвечает: "Нет, не угадали!" (❌)

Но если вы спрашиваете, NULL ли внутри:
MySQL просто разводит руками: "Не могу знать!" (🤷‍♂️)

+-----------------+----------------------+
| Ваше предположение | Ответ MySQL         |
+-----------------+----------------------+
| Число           | Да или Нет (❌ или ✅) |
| NULL            | Неизвестно (🤷‍♂️)       |
+-----------------+----------------------+

Урок: Когда MySQL столкнется с NULL, правила меняются. Будьте внимательны и используйте IS NULL.

Профессиональное владение NULL

Обработка NULL в условных выражениях

Для обработки NULL в сложных условиях используйте конструкции CASE или IF:

SQL
Скопировать код
-- Применение CASE для обработки NULL
SELECT 
  CASE 
    WHEN столбец IS NULL THEN 'недоступно'
    ELSE столбец
  END 
FROM таблица;

Исключение значений с учетом NULL

Для исключения определенных значений из выборки с учетом NULL используйте конструкцию NOT (столбец <=> 'значение'):

SQL
Скопировать код
-- Исключение значений с учетом NULL
SELECT * FROM таблица WHERE NOT (столбец <=> 'значение');

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

