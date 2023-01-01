Работа с NULL-значениями в выборках MySQL: случай '!='C'

Быстрый ответ

Для проверки значения на равенство NULL используйте конструкции IS NULL или IS NOT NULL . Если вам нужно считать NULL равным самому себе при сравнении, применяйте оператор <=> . Чтобы заменить NULL на значение по умолчанию, воспользуйтесь функцией COALESCE() .

Пример:

SQL Скопировать код -- Обнаружение значений столбца, равных NULL SELECT * FROM таблица WHERE столбец IS NULL; -- Сравнение столбца с NULL с учётом NULL-значений SELECT * FROM таблица WHERE столбец <=> NULL; -- Замена значений столбца NULL на альтернативное значение SELECT * FROM таблица WHERE COALESCE(столбец, 'значение_по_умолчанию') = 'ожидаемое_значение';

Нюансы работы с NULL

Особенности поведения NULL

В MySQL NULL обозначает отсутствие конкретного значения, это делает стандартное сравнение с помощью = или != неприменимым, так как NULL нельзя сравнить с чем-либо по обычным правилам.

Роль <=> : оператор сравнения с учётом NULL

Оператор <=> , иначе известный как оператор сравнения с учётом NULL, приходит на помощь при обработке ситуаций, когда один из операндов может быть NULL. Он возвращает 1, если оба выражения равны или если оба — NULL. В противном случае — 0.

SQL Скопировать код -- Применение оператора сравнения с учётом NULL SELECT ('A' <=> 'A'), (NULL <=> NULL), ('A' <=> NULL); -- Вернёт: 1, 1, 0

Применение функции COALESCE в контексте NULL

Функция COALESCE() предоставляет решение для работы со значениями NULL. Она возвращает первое ненулевое значение в списке аргументов:

SQL Скопировать код -- Пример применения функции COALESCE SELECT COALESCE(NULL, NULL, 'есть', 'нет'); -- Вернёт: 'есть'

Как избежать подводных камней при работе с NULL

Взаимодействие агрегатных функций с NULL

Агрегатные функции, такие как SUM() и AVG() , игнорируют значения NULL, что может привести к некорректным результатам. С помощью функции COALESCE() можно корректировать это поведение, заменяя NULL на ноль или другое подходящее значение.

SQL Скопировать код -- Вычисление среднего, при этом NULL рассматривается как ноль SELECT AVG(COALESCE(столбец, 0)) FROM таблица;

Фильтрация при наличии значений NULL

Условие WHERE столбец != 'значение' не включает строки, где столбец равен NULL, в выборку. Чтобы включить такие строки, добавьте условие OR столбец IS NULL :

SQL Скопировать код -- Добавляем строки со значением NULL в выборку SELECT * FROM таблица WHERE столбец != 'значение' OR столбец IS NULL;

Соединение таблиц с учетом NULL

При выполнении соединений таблиц, когда встречаются значения NULL, важно использовать оператор <=> для корректного сопоставления значений:

SQL Скопировать код -- Корректное соединение таблиц с учетом NULL SELECT * FROM таблица1 t1 JOIN таблица2 t2 ON t1.столбец1 <=> t2.столбец2;

Визуализация

Markdown Скопировать код Представьте коробку 🎁. Что внутри — неясно. Предположим, вы думаете, что там число, и спрашиваете MySQL: MySQL отвечает: "Нет, не угадали!" (❌) Но если вы спрашиваете, NULL ли внутри: MySQL просто разводит руками: "Не могу знать!" (🤷‍♂️) +-----------------+----------------------+ | Ваше предположение | Ответ MySQL | +-----------------+----------------------+ | Число | Да или Нет (❌ или ✅) | | NULL | Неизвестно (🤷‍♂️) | +-----------------+----------------------+

Урок: Когда MySQL столкнется с NULL, правила меняются. Будьте внимательны и используйте IS NULL .

Профессиональное владение NULL

Обработка NULL в условных выражениях

Для обработки NULL в сложных условиях используйте конструкции CASE или IF :

SQL Скопировать код -- Применение CASE для обработки NULL SELECT CASE WHEN столбец IS NULL THEN 'недоступно' ELSE столбец END FROM таблица;

Исключение значений с учетом NULL

Для исключения определенных значений из выборки с учетом NULL используйте конструкцию NOT (столбец <=> 'значение') :

SQL Скопировать код -- Исключение значений с учетом NULL SELECT * FROM таблица WHERE NOT (столбец <=> 'значение');

