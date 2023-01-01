Работа с DATETIME в Oracle через JDBC: решение проблем#Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для извлечения из
ResultSet JDBC полной информации о дате и времени используйте метод
getTimestamp(), возвращающий
java.sql.Timestamp. В Java 8 и новее
Timestamp можно преобразовать в
LocalDateTime таким образом:
LocalDateTime localDateTime = resultSet.getTimestamp("column_name").toLocalDateTime();
Этот подход позволяет получить полные и точные данные о дате и времени в удобной форме.
Детальное рассмотрение работы
Используя
getTimestamp(), вы получаете возможность учитывать точность до наносекунд. Перед обработкой результатов всегда проверяйте наличие
null значений:
// Осуществляем проверку на Null 🚧: защитите свой код от коррупции
if (resultSet.getTimestamp("column_name") != null) {
LocalDateTime localDateTime = resultSet.getTimestamp("column_name").toLocalDateTime();
// localDateTime готов к использованию 🎸
} else {
// Обработка случаев отсутствия данных
}
После получения значения может потребоваться отформатировать его для вывода. Для этого в Java 8 используйте
DateTimeFormatter:
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
String formattedDateTime = localDateTime.format(formatter); // Готово к отображению! 🚀
Подробное руководство по использованию JDBC с типами даты и времени
При работе с JDBC и типами даты и времени есть несколько важных аспектов.
Прямое взаимодействие с JDBC 4.2 и java.time
С версии JDBC 4.2 можно напрямую обмениваться объектами
java.time с базами данных, используя методы
setObject и
getObject:
// Вставка LocalDateTime проста как пирог 🥧
preparedStatement.setObject(1, localDateTime);
// Извлечение LocalDateTime, словно вытащить питомца из-под кровати 🐶
LocalDateTime localDateTime = resultSet.getObject("column_name", LocalDateTime.class);
Ловушки, которые стоит обходить
Использование
resultSet.getString() для значений даты и времени может вызвать нежелательные эффекты, например, неожиданные ".0". Безопасной практикой является приоритетное использование
getTimestamp().
Если вы используете версии Java до 8-й, обратите внимание на альтернативные библиотеки, такие как
ThreeTen-Backport или
Joda-Time, предоставляющие схожие возможности:
DateTime dateTime = new DateTime(resultSet.getTimestamp("column_name")); // Путешествие во времени ⌛
Используйте форматирование на стороне SQL, там где это удобнее
В определенных случаях функция
DATE_FORMAT в SQL может быть очень полезной, если требуется получить от базы данных предформатированные значения даты и времени:
SELECT DATE_FORMAT(your_datetime_column, '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AS formatted_datetime FROM your_table;
А в Java это будет выглядеть так:
String formattedDateTime = resultSet.getString("formatted_datetime"); // Вся грязная работа исполняется на стороне SQL 💪
Когда возникают сомнения, тестируйте всё подробно
Наконец, не забывайте об исчерпывающем тестировании. Работа с датами и временем может значительно отличаться в разных базах данных и драйверах JDBC. Подготавливайтесь к обширным тестам, которые помогут избежать неожиданных сюрпризов при работе с разными базами данных или при планировании миграций.
Визуализация
Проиллюстрируем процесс извлечения даты и времени из
ResultSet в JDBC:
Выбор между обедом (🍲) и десертом (🍰) можно представить так:
- getDate() => 🍲 (Только дата, или обед)
- getTimeStamp() => 🍲 + 🍰 (Дата и время, или обед с десертом)
ResultSet подаёт это на разные тарелки, но:
getDateTime() было бы всё вместе на одной тарелке 🍽️
| Что получаем | Метод | Содержание на тарелке |
| ------ | ------ | ---------|
| Только дата | getDate() | 🍲 |
| Дата и время | getTimeStamp() | 🍲 + 🍰 |
🍲 – это дата; 🍰 – это время. Полное меню доступно с
getTimeStamp()!
Семён Козлов
инженер автоматизации