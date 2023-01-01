Проверка статуса CLR в SQL Server 2008: подробный гайд

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  
Быстрый ответ

Для того чтобы определить статус CLR, можно использовать следующий запрос:

SELECT 'CLR ' + IIF(value_in_use = 1, 'активирован, отлично!', 'не активирован, нужно включить?') as status 
FROM sys.configurations 
WHERE name = 'clr enabled';

Результат запроса сообщит о текущем состоянии CLR: активирован ли он или нет.

Основы CLR: блиц-курс

Осознание статуса CLR (Common Language Runtime) значительно упрощает работу с SQL Server. Включение CLR увеличивает возможности сервера:

Когда CLR активирован: открытие ворот

Активация CLR даёт доступ к функционалу .NET прямо в SQL Server, позволяя выполнять сложные вычисления и реализовывать бизнес-логику на более высоком уровне.

Включение CLR: прелюдия к славе

Процесс активации CLR требует внимания:

sp_configure 'show advanced options', 1; -- Сейчас будет интересно
RECONFIGURE;
sp_configure 'clr enabled', 1; -- Вот и CLR!
RECONFIGURE;

После этого необходимо скорректировать права доступа к базам данных и другие параметры для полноценного использования CLR.

Визуализация

Представьте себе, что вы – детектив в триллере, и ваша задача – установить, активирована ли секретная дверь интеграции CLR в SQL Server.

🕵️: "Дверь, ты активирована?"

Вам попадается переключатель с надписью 'clr enabled':

EXEC sp_configure 'clr enabled'; -- 🕵️ "АГА!"
Результаты:
- Если показано 1️⃣: Дверь ОТКРЫТА! (Интеграция CLR АКТИВИРОВАНА)
- Если показано 0️⃣: Дверь ЗАКРЫТА! (Интеграция CLR ОТКЛЮЧЕНА)
-- Возможный ответ от SQL Server
config_value    run_value
    1️⃣              1️⃣
🚪🟢: "Детектив, CLR активирован! Добро пожаловать в клуб расширенных возможностей!"
🚪🔴: "CLR не активирован. Придётся ограничиться базовыми функциями."

Устранение неполадок и лучшие практики

Активация CLR – это только первый шаг. Вот несколько советов чтобы предотвратить возможные проблемы:

Начните с базовых настроек

Первоначальные настройки обязательны:

  • Предоставьте необходимые права доступа.
  • Назначьте владельца базы данных как 'sa'.
  • Активируйте режим TRUSTWORTHY для полноценного использования CLR.

Отслеживайте производительность

Новые возможности CLR не должны негативно повлиять на ресурсы системы:

  • Отслеживайте использование памяти и процессора.
  • Используйте DMV, как например sys.dm_clr_appdomains, для контроля над CLR.

Учитывайте особенности вашей версии SQL Server

Процедура активации CLR может отличаться в зависимости от версии SQL Server. Обратитесь к актуальной документации.

Будьте готовы к экстренным ситуациям

Оставайтесь бдительными в случае неожиданных ошибок:

  • Обращайте внимание на права доступа.
  • Гарантируйте актуальность версий SQL Server.
  • При работе с кодом CLR проверяйте права доступа к сборкам.

Полезные материалы

  1. SQL Shack – Как включить CLR в SQL Server — подробный учебник по настройке CLR.
  2. C# Corner – Понимание интеграции CLR в SQL Server — описание основ интеграции CLR.
  3. SQL Authority – Выполнение хранимых процедур с CLR — примеры применения CLR в хранимых процедурах.
  4. MSSQLTips – Расчет накапливающихся итогов с помощью перекрестных соединений SQL Server — наглядное описание возможностей CLR.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

