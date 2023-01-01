Проверка на пустой массив в Postgres: использование ARRAY

Быстрый ответ

Чтобы проверить, является ли массив в PostgreSQL пустым, можно использовать сравнение your_array = '{}' либо функцию cardinality(your_array) = 0 . Оба варианта возвратят true в случае, если your_array пуст.

Смотрите примеры использования сравнения:

SQL Скопировать код SELECT (your_array = '{}') AS is_empty FROM your_table;

Также с функцией cardinality :

SQL Скопировать код SELECT (cardinality(your_array) = 0) AS is_empty FROM your_table;

Эти методы предоставляют быстрый и простой способ определить пустоту массива без использования сложных функций или подзапросов.

Проверка границ массива с помощью функций PostgreSQL

Еще один способ – это проверка с использованием функций array_upper и array_lower , позволяющих выявить пустой массив через анализ его границ.

SQL Скопировать код SELECT (array_upper(your_array, 1) IS NULL) AS is_empty FROM your_table;

Суть в том, что границы пустого массива в PostgreSQL будут NULL . Если в массиве нет элементов, array_upper также возвратит NULL , словно это вечеринка без гостей. 🥳

Ошибки на пути: распространенные перепутывания, которых следует избегать

Нельзя перепутать массив с одним значением NULL , примером может служить ARRAY[NULL]::array_datatype , или выражение ARRAY(SELECT 1 WHERE FALSE) , со свойствами истинно пустого массива. Это будет либо массив с NULL , либо ненужное усложнение запроса. Как если бы указатель "Осторожно, злая собака!" не гарантировал наличие самой собаки.

Точный перевод: понимание литералов массива

В PostgreSQL литерал '{}' расценивается как пустой массив. Важно правильно структурировать литералы массива с использованием кавычек и фигурных скобок:

SQL Скопировать код SELECT '{}'::integer[] AS empty_int_array;

Это как если бы вы подали бланк на экзамене, не зная ответа. Это не ошибка, это всего лишь пустой лист!

Вариации версий: доступность функции Cardinality

Следите за версией PostgreSQL, поскольку функция cardinality доступна начиная только с PostgreSQL 9.4. Если ваша версия старее, используйте array_upper и array_lower или другие методы. Это как желание нового iPhone, в то время как у вас на руках старая модель.

Визуализация

Посмотрите наглядные примеры того, как проверить пустой массив в PostgreSQL:

Markdown Скопировать код Массив: [1, 2, 3] Пустой массив: []

SQL Скопировать код SELECT NOT array_is_empty(array[1,2,3]) AS not_empty_array; -- Результат: not_empty_array = true ✅ SELECT NOT array_is_empty(array[]::integer[]) AS empty_array; -- Результат: empty_array = false ❌

Всегда актуальное определение наличия: применение в запросах

В профессиональной работе с SQL-запросами может быть нужно принимать решение исходя из того, является ли массив пустым:

Начинаем игру: подсчет строк с пустыми массивами

SQL Скопировать код SELECT COUNT(*) FROM your_table WHERE your_array = '{}';

Ощущаю признаки жизни: фильтрация строк с пустыми массивами

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE NOT (your_array = '{}');

Пустота, до свидания: условные операции обновления или удаления

SQL Скопировать код UPDATE your_table SET some_column = 'value' WHERE your_array = '{}'; DELETE FROM your_table WHERE your_array = '{}';

Как в увлекательном триллере, если место пусто, оно обречено!

Уятранение проблемы NULL: работа с NULL-значениями в массивах

Не забывайте о различии между массивами, содержащими NULL, и пустыми массивами:

SQL Скопировать код SELECT ARRAY[NULL] IS NOT DISTINCT FROM ARRAY[]::integer[] AS not_empty_has_nulls;

Результатом будет false , поскольку массив с NULL не считается полностью пустым. Сравните с коробкой, в которой нет ничего, кроме воздуха – она все равно не пуста!

Полезные материалы