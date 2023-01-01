Проверка на пустой массив в Postgres: использование ARRAY#SQL для аналитиков #Основы SQL #PostgreSQL
Быстрый ответ
Чтобы проверить, является ли массив в PostgreSQL пустым, можно использовать сравнение
your_array = '{}' либо функцию
cardinality(your_array) = 0. Оба варианта возвратят
true в случае, если
your_array пуст.
Смотрите примеры использования сравнения:
SELECT (your_array = '{}') AS is_empty FROM your_table;
Также с функцией
cardinality:
SELECT (cardinality(your_array) = 0) AS is_empty FROM your_table;
Эти методы предоставляют быстрый и простой способ определить пустоту массива без использования сложных функций или подзапросов.
Проверка границ массива с помощью функций PostgreSQL
Еще один способ – это проверка с использованием функций
array_upper и
array_lower, позволяющих выявить пустой массив через анализ его границ.
SELECT (array_upper(your_array, 1) IS NULL) AS is_empty FROM your_table;
Суть в том, что границы пустого массива в PostgreSQL будут
NULL. Если в массиве нет элементов,
array_upper также возвратит
NULL, словно это вечеринка без гостей. 🥳
Ошибки на пути: распространенные перепутывания, которых следует избегать
Нельзя перепутать массив с одним значением
NULL, примером может служить
ARRAY[NULL]::array_datatype, или выражение
ARRAY(SELECT 1 WHERE FALSE), со свойствами истинно пустого массива. Это будет либо массив с
NULL, либо ненужное усложнение запроса. Как если бы указатель "Осторожно, злая собака!" не гарантировал наличие самой собаки.
Точный перевод: понимание литералов массива
В PostgreSQL литерал
'{}' расценивается как пустой массив. Важно правильно структурировать литералы массива с использованием кавычек и фигурных скобок:
SELECT '{}'::integer[] AS empty_int_array;
Это как если бы вы подали бланк на экзамене, не зная ответа. Это не ошибка, это всего лишь пустой лист!
Вариации версий: доступность функции Cardinality
Следите за версией PostgreSQL, поскольку функция
cardinality доступна начиная только с PostgreSQL 9.4. Если ваша версия старее, используйте
array_upper и
array_lower или другие методы. Это как желание нового iPhone, в то время как у вас на руках старая модель.
Визуализация
Посмотрите наглядные примеры того, как проверить пустой массив в PostgreSQL:
Массив: [1, 2, 3]
Пустой массив: []
SELECT NOT array_is_empty(array[1,2,3]) AS not_empty_array;
-- Результат: not_empty_array = true ✅
SELECT NOT array_is_empty(array[]::integer[]) AS empty_array;
-- Результат: empty_array = false ❌
Всегда актуальное определение наличия: применение в запросах
В профессиональной работе с SQL-запросами может быть нужно принимать решение исходя из того, является ли массив пустым:
Начинаем игру: подсчет строк с пустыми массивами
SELECT COUNT(*) FROM your_table WHERE your_array = '{}';
Ощущаю признаки жизни: фильтрация строк с пустыми массивами
SELECT * FROM your_table WHERE NOT (your_array = '{}');
Пустота, до свидания: условные операции обновления или удаления
UPDATE your_table SET some_column = 'value' WHERE your_array = '{}';
DELETE FROM your_table WHERE your_array = '{}';
Как в увлекательном триллере, если место пусто, оно обречено!
Уятранение проблемы NULL: работа с NULL-значениями в массивах
Не забывайте о различии между массивами, содержащими NULL, и пустыми массивами:
SELECT ARRAY[NULL] IS NOT DISTINCT FROM ARRAY[]::integer[] AS not_empty_has_nulls;
Результатом будет
false, поскольку массив с
NULL не считается полностью пустым. Сравните с коробкой, в которой нет ничего, кроме воздуха – она все равно не пуста!
Виктор Ермаков
SQL-разработчик