Проверка на пустоту или null в колонке MySQL: с пробелами#Разное
Быстрый ответ
Для выявления строк с пустыми значениями или значением
NULL в колонке
your_column таблицы
your_table в MySQL нужно выполнить следующий запрос:
SELECT * FROM `your_table` WHERE `your_column` IS NULL OR `your_column` = '';
Этот запрос позволяет отыскать все записи, в которых данные в указанной колонке отсутствуют.
Если требуется рассматривать пробелы как пустые значения, стоит использовать функцию
TRIM:
SELECT * FROM `your_table` WHERE TRIM(`your_column`) = '' OR `your_column` IS NULL;
Таким образом, вы выявите все строки, данных в которых либо нет, либо они представлены исключительно пробелами.
Искусство проверки на отсутствие данных
Работа с значениями
NULL и пустыми данными — важная задача для поддержания порядка в базах данных. Рассмотрим различные методы и запросы, которые помогают в решении этой задачи.
Использование NULLIF для выявления пустых значений
Функция
NULLIF эффективно помогает трактовать определённые значения как
NULL, это особенно полезно при работе с пробелами:
SELECT * FROM `your_table` WHERE NULLIF(`your_column`, ' ') IS NULL;
С таким запросом пробелы будут трактоваться как
NULL, что упрощает процесс проверки данных.
Применение COALESCE для обработки значений по умолчанию
Функция
COALESCE может быть использована для установления альтернативного значения в случае, если
your_column содержит
NULL:
SELECT * FROM `your_table` WHERE COALESCE(`your_column`, 'default_value') = 'default_value';
Такой подход поможет избежать проблем, если в
your_column окажется недостаточно данных.
Комбинация функций для точной проверки
Для того чтобы проверить данные на отсутствие значений, используйте комбинацию функций:
SELECT * FROM `your_column` WHERE NULLIF(TRIM(`your_column`), '') IS NULL;
Благодаря этому можно гарантировать, что даже скрытые пробелы не уйдут от вас.
Избавление от лишних пробелов
Используйте
TRIM для удаления пробелов в начале и конце строк:
SELECT * FROM `your_table` WHERE TRIM(`your_column`) IS NULL OR TRIM(`your_column`) = '';
Подобный подход поможет обнаружить и устранить пробелы, которые могут маскироваться под настоящие данные.
Эффективное извлечение данных
Для обработки больших объемов данных необходимо применять эффективные запросы с условиями, которые благоприятствуют использованию индексов:
SELECT * FROM `your_table` WHERE `your_column` IS NULL OR `your_column` = '';
Такой запрос позволяет быстро и точно отбирать требуемые данные.
Визуализация
Представим, что наши данные — это сад (🌾), по которому мы хотим проехать дождевательной машиной (🚿):
- Ячейка с данными: 🌱✅ (растение хорошо развивается, дополнительный полив не потребуется)
- Пустая ячейка: 🌱❓ (растение требует полива)
- Ячейка со значением NULL: ⛔️ (растения нет, полив недоступен)
SELECT * FROM data_garden WHERE plant IS NULL OR plant = '';
-- Дождевательная машина 🚿 поливает ячейки ❓ (пустые) и ⛔️ (со значением NULL).
В SQL
IS NULL или
= '' — это отдельные указания для "лейки", в какую сторону направить поток данных!
Продвинутый уровень: особые ситуации и распространённые ошибки
Давайте более подробно рассмотрим некоторые ситуации и типичные ошибки при проведении проверки на наличие данных:
Внимание на пробелы
Если
your_column может содержать простые пробелы, то действительно стоит использовать функцию
TRIM:
SELECT * FROM `your_table` WHERE TRIM(`your_column`) = '';
Это можно назвать стратегией тонкой очистки данных.
"Пустое" значение может быть неуместно
В колонках нестроковых типов данных концепция "пустого" значения не применима, поэтому можно проверять лишь на
NULL:
SELECT * FROM `your_table` WHERE `numeric_column` IS NULL;
Не забывайте, что даже числа могут "исчезнуть", оставив после себя
NULL.
Осторожно с преобразованием типов
Необходимо быть осторожными с неявными преобразованиями типов данных в MySQL:
SELECT * FROM `your_table` WHERE `your_column` = 0;
-- '0', 'false' и пустая строка '' в MySQL могут быть восприняты как равенство. Избегайте недоразумений.
Значимость производительности
Индексы играют важную роль, но они несовместимы с функциями. Стремитесь использовать простые условия, чтобы ускорить выполнение запросов:
SELECT * FROM `your_table` WHERE `your_column` IS NULL OR `your_column` = '';
Помните, что SQL должен работать слаженно и быстро, как спортивный автомобиль.
Полезные материалы
- MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 12.4.2 Функции и операторы сравнения — Официальная документация MySQL, источник информации об операторе IS NULL.
- SQL NULL значения – IS NULL и IS NOT NULL — простое руководство по использованию IS NULL и IS NOT NULL в SQL.
- Обработка значений NULL в MySQL — Подробный гайд по работе со значениями NULL в MySQL.
- Как проверить наличие NULL в колонке SQL — Реальные примеры поиска NULL значений в SQL.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы